Nel dibattito sul digital learning, le aree interne rappresentano uno dei banchi di prova più significativi e meno retorici. Qui l’innovazione educativa non è una questione di sperimentazione avanzata, ma di accesso, continuità e diritto.
scuola e divari
Digital learning nelle aree interne: cosa serve davvero per funzionare
Nelle aree interne il digital learning non è sperimentazione ma diritto: sostiene accesso, continuità e coesione territoriale. Tra divari infrastrutturali e culturali, il digitale funziona solo se integrato in progettazione pedagogica, formazione docenti e governance stabile
