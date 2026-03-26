IA ed educazione emotiva: come cambia la scuola

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, insieme allo sviluppo dell’intelligenza emotiva, può contribuire a creare ambienti di apprendimento più inclusivi e personalizzati .

Da un lato l’IA può supportare i processi di apprendimento e la personalizzazione delle attività; dall’altro l’educazione emotiva aiuta a riconoscere e accogliere i bisogni, le emozioni e le relazioni che accompagnano la crescita dei bambini e delle bambine. Quando queste due dimensioni dialogano tra loro, diventa più facile accogliere davvero ogni studente nella sua unicità e costruire una scuola accogliente capace di unire innovazione, attenzione alla persona e qualità delle relazioni.

Intelligenza artificiale ed educazione emotiva nella didattica

La tecnologia sta rapidamente entrando a far parte del mondo dell’istruzione e come confermano le recenti comunicazioni ministeriali, i risultati emersi dall’applicazione dell’intelligenza artificiale in alcuni progetti pilota, che hanno interessato alcune regioni italiane, hanno registrato risultati positivi soprattutto relativamente alla personalizzazione della didattica.

Ogni bambino e bambina ha la sua caratteristica di apprendimento, che va riconosciuta e supportata attraverso le strategie e le risorse utili per il suo profilo di funzionamento; per questo diventa importante la costruzione di un metodo di studio efficace e personalizzato.

La tecnologia può aiutarci nel sostegno e nel riconoscimento di queste caratteristiche.

Alcuni strumenti digitali permettono, ad esempio, di manlevare alcuni processi, specie quelli legati agli automatismi, che sono i più complicati per chi presenta caratteristiche di neurodiversità, o permettono di realizzare materiali compensativi pensati per le proprie caratteristiche di apprendimento.

Una tecnologia che sostiene il ruolo dell’insegnante

La tecnologia applicata in modo consapevole all’istruzione non deve esser considerata un sostituto del ruolo dell’insegnante o degli strumenti tradizionali ma come supporto da utilizzare per liberare il carico cognitivo degli studenti e delle studentesse su alcune attività, dare così spazio al pensiero e valorizzare le loro capacità specifiche.

IA ed educazione emotiva per accogliere ogni unicità

In una scuola che innova, ispira e sviluppa il potenziale, l’accoglienza va oltre la semplice inclusione. Accogliere implica un impegno attivo da parte dell’insegnante e delle famiglie a riconoscere, valorizzare e fare spazio non solo alla diversità, ma soprattutto all’unicità di ogni persona. Nel contesto didattico questo si traduce nel progettare percorsi che si adattano ai diversi modi di apprendere di ogni studente, e per farlo in modo efficace ci si può avvalere di due potenti alleati: l’Intelligenza Artificiale (IA) e l’Intelligenza Emotiva (IE).

La vera sfida educativa è saper integrare queste due dimensioni: da un lato accogliere le nuove tecnologie come un’opportunità concreta per innovare e personalizzare l’apprendimento; dall’altro promuovere l’intelligenza emotiva, affinché ogni bambino e ogni bambina possa sviluppare maggiore consapevolezza di sé, delle proprie emozioni e delle proprie relazioni, crescendo in un contesto scolastico più accogliente e umano.

Percorsi personalizzati e materiali adattivi

Grazie alla tecnologia è possibile quindi offrire percorsi multipli e personalizzati, creare materiali didattici adattivi che rispondano in tempo reale alle esigenze emergenti e permettere a ogni studente e studentessa di raggiungere il successo e il benessere.

L’intelligenza artificiale, ad esempio, consente di trasformare un contenuto scritto in un video, una mappa concettuale o un file audio, avere feedback immediati su alcune attività oppure permettere di supportare i docenti nella preparazione di materiali, nella rielaborazione dei contenuti e nella creazione di esercizi, liberando tempo da dedicare al pensiero critico e alla relazione educativa.

Intelligenza artificiale ed educazione emotiva per il benessere scolastico

Ogni bambino e ogni bambina ha un profilo cognitivo unico. Una scuola accogliente è un ambiente in cui ogni studente e ogni studentessa ha la possibilità di esprimere il proprio potenziale andando oltre le etichette, di conoscere il proprio modo di apprendere e di comprendere come funziona la propria mente nei processi di studio.

Promuovere una cultura in cui, a parità di obiettivi didattici, tutti e tutte possono raggiungerli attraverso strade diverse per apprendere e con gli strumenti tecnologici più adatti ai propri bisogni significa costruire una sicurezza emotiva che rappresenta la base di un apprendimento significativo.

In questo contesto l’intelligenza emotiva diventa un importante facilitatore dell’apprendimento: aiuta gli studenti e le studentesse a riconoscere e comprendere le proprie emozioni e a collaborare con gli altri in modo empatico.

Quando le emozioni vengono riconosciute e gestite, anche le difficoltà legate allo studio possono essere affrontate con maggiore fiducia e diventare occasioni di apprendimento. Il benessere emotivo rappresenta quindi una condizione fondamentale per imparare.

Esperienza educativa, inclusione e relazione

L’esperienza maturata da MyEdu in oltre dieci anni di lavoro con scuole e famiglie e nella progettazione di risorse per la didattica della scuola primaria e secondaria di I grado conferma che la tecnologia in ambito educativo funziona quando è progettata per sostenere l’apprendimento, stimolare l’interazione e rendere la scuola più inclusiva. Non si tratta di semplificare o offrire scorciatoie, ma di ampliare le possibilità di apprendere con linguaggi e strumenti adatti ai tempi e alle caratteristiche di ogni bambino e bambina.

Gli strumenti tecnologici possono ampliare le possibilità cognitive, mentre l’educazione emotiva orienta il modo in cui queste possibilità vengono utilizzate: la tecnologia potenzia il fare, l’intelligenza emotiva guida l’essere.