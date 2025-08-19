Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

la sperimentazione

Minecraft Education: videogiochi per una didattica inclusiva

Home Scuola digitale
Indirizzo copiato

Minecraft Education trasforma la didattica tradizionale attraverso un ambiente virtuale collaborativo. Una sperimentazione con 45 studenti dimostra come il videogioco sviluppi competenze digitali, cognitive e sociali, rendendo l’apprendimento più inclusivo e motivante

Pubblicato il 19 ago 2025
Giacomo Antonello

Laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa “Luciano Gallino” Università di Torino

minecraft education edition (1)

Negli ultimi anni, l’impiego di strumenti digitali in ambito scolastico ha trasformato le modalità di insegnamento, aprendo nuove frontiere didattiche e introducendo pratiche sempre più coinvolgenti, personalizzate e inclusive.

Tra le risorse tecnologiche più promettenti si distingue Minecraft Education Edition, la versione didattica del celebre videogioco sandbox, ambientato in uno spazio virtuale aperto dove i giocatori possono, senza vincoli, esplorare, costruire e sperimentare singolarmente o in gruppo.

Il videogioco nell’educazione 4.0: così il gaming forma, educa e istruisce

La sua versione educativa, progettata per l’ambiente scolastico e formativo, include strumenti specifici per insegnanti ed educatori al fine di integrare il percorso scolastico nel gioco; infatti consente di creare ambientazioni, denominati mondi, su numerosissime tematiche, assegnare compiti, gestire gruppi di studenti e guidare attività cooperative, in quanto strutturata per favorire l’apprendimento attivo e collaborativo.

Obiettivi della sperimentazione con Minecraft Education

Questo studio si è concentrato sull’utilizzo di Minecraft Education all’interno di un progetto scolastico extracurricolare, motivato da tre principali ragioni:

  • Versatilità della piattaforma: permette di costruire percorsi didattici personalizzati, adattabili ai diversi contenuti curricolari e a molteplici stili di apprendimento dei discenti.
  • Rete educativa internazionale: mette a disposizione una comunità globale di docenti e personale educativo che condivide liberamente risorse, esperienze e ambienti, consentendo una progettazione ricca di dettagli, in parte già precostituiti e testati, e costituendo un prezioso supporto nei confronti di coloro che per la prima volta si approcciano ad un suo utilizzo.
  • Rivalutazione delluso dei videogiochi: l’esperienza mira a dimostrare che i videogiochi potrebbero diventare uno strumento educativo autentico, capace di stimolare curiosità, motivare l’apprendimento e sviluppare soft skills.

Foto 1. Biblioteca didattica di Minecraft Education. Schermata iniziale della sezione “Biblioteca” di Minecraft Education mostra un’ampia gamma di contenuti educativi suddivisi per discipline, tra cui informatica, matematica, scienze nonché la disponibilità di sfide creative, offrendo agli studenti un modo interattivo per imparare giocando.

Struttura metodologica del progetto

Il progetto si è svolto nell’arco di due mesi, coinvolgendo quattro gruppi di studenti per un totale di 45 discenti, dei quali il 60% utilizzava abitualmente il gioco nella sua versione originale. Gli incontri si sono svolti con cadenza settimanale (in alcuni casi bisettimanale), ciascuno della durata di due ore, per un totale di circa 12 ore per gruppo.

Ogni sessione era suddivisa in tre momenti:

  • Fase teorica: introduzione di concetti e obiettivi mediante supporti multimediali e discussione guidata.
  • Fase pratica: gli allievi hanno svolto attività di progettazione, costruzione e collaborazione all’interno di Minecraft Education per realizzare artefatti.
  • Fase di restituzione: gli studenti hanno ripercorso le tappe principali del lavoro, raccontando come hanno pianificato, affrontato e gestito l’attività.

I contenuti, concordati con la docente referente, erano legati a tematiche curricolari rielaborate in chiave laboratoriale e creativa incentrate sul tema mitologico di Atlantide. Gli studenti, di età compresa tra i 10 e i 13 anni, provenivano da classi diverse e sono stati organizzati in gruppi misti casuali, favorendo l’apprendimento cooperativo e spontanee dinamiche di tutoring tra pari.

Foto2. Tempio atlantideo costruito sott’acqua. Elaborata costruzione subacquea in Minecraft Education realizzata dagli allievi nel corso del progetto che raffigura un tempio atlantideo, frutto di un’attività di progettazione creativa che unisce immaginazione, architettura e concetti storici, offrendo loro un’esperienza immersiva e interdisciplinare.

Competenze sviluppate attraverso Minecraft Education

L’esperienza ha evidenziato il potenziale di Minecraft nel promuovere numerose competenze, sia disciplinari che trasversali:

Competenze digitali

  • Uso consapevole della piattaforma e degli strumenti digitali collaborativi.
  • Introduzione alla logica computazionale tramite Redstone e comandi.
  • Familiarizzazione con ambienti virtuali strutturati.

Competenze cognitive

  • Creatività, progettazione e visualizzazione spaziale.
  • Sviluppo del pensiero critico e problem solving.
  • Riflessione sul proprio processo di apprendimento (metacognizione).

Competenze sociali

  • Collaborazione e condivisione di responsabilità.
  • Comunicazione efficace e gestione dei conflitti.
  • Sviluppo di autonomia, perseveranza e spirito d’iniziativa.

Competenze linguistiche

  • Miglioramento della comprensione scritta e orale.
  • Comunicazione tra pari per progettare e costruire insieme.
  • Capacità espressiva nella presentazione dei progetti realizzati.

Competenze emotive e relazionali

  • Aumento dell’autostima grazie alla partecipazione attiva.
  • Riduzione dell’ansia scolastica attraverso attività ludiche e non valutative.
  • Rafforzamento dell’autoregolazione emotiva e del lavoro di gruppo.

Modello UDL e Minecraft education: pedagogia inclusiva

L’intero percorso è stato progettato ispirandosi al Modello UDL (Universal Design for Learning), un approccio educativo che promuove l’accessibilità e l’inclusione attraverso la flessibilità delle proposte didattiche. Basato su tre principi fondamentali – coinvolgimento, rappresentazione e azione ed espressione – il modello UDL valorizza le differenze individuali, offrendo agli studenti molteplici modalità per apprendere, partecipare e dimostrare ciò che sanno.

Minecraft Education si è dimostrato un ambiente didattico altamente coerente con questi principi. Il coinvolgimento è stato stimolato dalla dimensione immersiva e interattiva del videogioco, che ha incentivato la motivazione e la partecipazione attiva. La rappresentazione dei contenuti è avvenuta attraverso forme visive, spaziali e simboliche, capaci di intercettare diversi stili cognitivi. Infine, l’azione ed espressione si è concretizzata nella costruzione collaborativa, nella pianificazione di soluzioni progettuali e nella condivisione dei risultati.

Il carattere esperienziale e laboratoriale dell’ambiente ha favorito un contesto inclusivo, dinamico e personalizzato, nel quale ogni studente ha potuto apprendere secondo i propri tempi, interessi e potenzialità.

Impatto sociale di Minecraft Education: inclusione e relazioni

Un aspetto particolarmente significativo emerso dall’esperienza riguarda l’impatto positivo sull’inclusione e sulle relazioni tra pari. L’ambiente virtuale ha abbattuto barriere tra studenti di età e classi diverse, favorendo la nascita di nuove amicizie e dinamiche cooperative.

Degna di nota è stata anche la partecipazione attiva delle studentesse, che hanno mostrato entusiasmo e competenza, smentendo lo stereotipo che associa i videogiochi a un interesse prevalentemente maschile. In effetti anche iniziative internazionali come Women in games promossa da Marie-Claire Isaamen e Girls Who Game promossa da Dell in collaborazione con Microsoft hanno dimostrato, con impatti anche nel nostro paese, quanto i contesti digitali possano rappresentare un’occasione formativa valida anche per avvicinare le ragazze a competenze STEM come il coding, il problem solving e la progettazione digitale.

Criticità e sfide nell’implementazione didattica

Come ogni progetto innovativo, anche questa esperienza ha incontrato alcune difficoltà, che offrono spunti preziosi per il miglioramento futuro:

  • Problemi tecnici (connessione instabile, dispositivi lenti);
  • Difficoltà iniziali di orientamento per alcuni studenti;
  • Necessità di una regia educativa solida, in grado di guidare, monitorare e valorizzare il potenziale didattico dello strumento, arginando un eventuale uso disfunzionale del videogioco nei discenti.

Queste criticità confermano che Minecraft, nella sua versione educativa, può rappresentare un valore aggiunto concreto per la scuola, ma solo se integrato all’interno di una progettazione strutturata, guidata da docenti formati e consapevoli del proprio ruolo educativo.

Valutazione qualitativa del progetto

L’approccio metodologico è stato di tipo qualitativo e formativo, mirato a cogliere non solo gli esiti, ma anche i processi e le dinamiche relazionali.

La valutazione si è articolata su tre livelli:

  • Osservazione diretta dei singoli discenti rispetto alle modalità di partecipazione e alle dinamiche instauratesi nei gruppi. Le annotazioni raccolte hanno consentito un monitoraggio costante dell’evoluzione del lavoro e del coinvolgimento.
  • Autovalutazione degli studenti, attraverso momenti di riflessione individuale e collettiva. Gli alunni hanno descritto le proprie esperienze, difficoltà affrontate e strategie messe in campo, evidenziando una maggiore consapevolezza del proprio apprendimento.
  • Analisi delle produzioni digitali: i mondi costruiti in Minecraft e le presentazioni finali sono stati apprezzati non solo per il risultato estetico o funzionale, ma anche per l’efficacia comunicativa, la coerenza progettuale e il livello di collaborazione espresso. Tali analisi hanno infatti dimostrato che la conoscenza pregressa a vari livelli del gioco non ha condizionato in alcun modo il risultato finale dell’attività in quanto spontanee dinamiche di tutoring tra pari hanno colmato il divario iniziale.
  • Lesperienza, in quanto extracurricolare non prevedeva alcun tipo di valutazione tanto più se espressa con un voto come accade nell’attività didattica, ma ha permesso di documentare lo sviluppo di competenze, promuovendo al contempo motivazione, autostima e benessere psicosociale.

Minecraft Education come strumento strategico

L’esperienza condotta dimostra come Minecraft Education possa diventare un alleato strategico della scuola, capace di coniugare apprendimento, relazione e tecnologia in un unico ambiente formativo.

Non si tratta semplicemente di “insegnare attraverso un videogioco”, ma di trasformare il contesto didattico in uno spazio significativo, nel quale gli studenti si sentano coinvolti, valorizzati e parte attiva del proprio percorso. Se utilizzato con consapevolezza formativa e integrato in una progettazione sinergica tra attività curricolari ed extracurricolari, Minecraft Edu può contribuire a rendere la scuola più inclusiva, motivante, innovativa e vicina al linguaggio delle generazioni native digitali.

In un panorama educativo in continua evoluzione, strumenti come questo, già talvolta utilizzati nel tempo libero degli studenti, come emerso nel nostro campione, potrebbero costituire nell’attività didattica anche un’efficace e autentica modalità per far leva sulle proprie passioni riscoprendole in ottica formativa.

Foto 3. Lavoro di gruppo e condivisione delle strategie. Gruppo di studentesse che condivide idee e soluzioni davanti ai propri laptop, impegnandosi nella progettazione di un ambiente virtuale all’interno di Minecraft education. Il confronto tra pari è al centro dell’attività, dando vita a dinamiche di cooperazione, negoziazione e tutoring reciproco, in un clima motivante e costruttivo.

Bibliografia e Sitografia:

https://education.minecraft.net/it-it

Forum “Women Create Games” – Svelate le Speaker e l’Agenda

https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/transforming-lives/education/girls-who-game.htm#tab0=0

Nardone Rosy (2020), Videogiochi e processi educativi: nuovi scenari di media literacy, Milano, Franco Angeli.

(https://hdl.handle.net/11585/765977)

Palmieri Silvia, Antonello Giacomo, Bano Lucrezia. Be a buddy, not a bully: un serius game educativo con il minirobot Codey Rocky, in Borgna paola, Gallina Maria Adelaide, Grimaldi Renato, Ispas Cristina, Parisi Tania ( a cura di), Nella rete del body shaming: riflessioni teoriche e una ricerca internazionale, Torino, Rosenberg & Sellier.

(ttps://iris.unito.it/retrieve/ca241c5c-cae9-4fff-a7c0-6e10b7f76074/Nella%20rete%20del%20body%20shaming.pdf)

Soriani Alessandro (2021), Videogiocare come esercizio del pensiero: la necessità pedagogica di promuovere una cultura del videogioco, Milano, Franco Angeli.

( https://hdl.handle.net/11585/833993)

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Giacomo Antonello
Laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa “Luciano Gallino” Università di Torino
Seguimi su

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
INIZIATIVE
L'ANALISI
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • L'impatto dei dazi sulla tecnologia per la sostenibilità

  • transizione energetica

    I dazi fanno male anche al pianeta: ecco i danni

    23 Apr 2025

    di Mirella Castigli

    Condividi
  • bolla dotcom

  • l'analisi

    La bolla dot-com 25 anni dopo: la storia si ripeterà con l'AI?

    25 Apr 2025

    di Alessandro Sannini

    Condividi
  • digital banking (1) Frodi - Figura 3 – Esiti del servizio di verifica del beneficiario cybersecurity finanziaria

  • nuove regole ue

    Bonifici più sicuri con la verifica del beneficiario: ecco come funziona

    11 Giu 2025

    di Luca Riccardi

    Condividi

Articolo 1 di 4