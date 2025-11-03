La cybersecurity sanitaria non è più una questione puramente tecnologica: è diventata un imperativo clinico che impatta direttamente sulla sicurezza dei pazienti.
Cyberattacchi agli ospedali: difendere i dati per salvare vite
Gli attacchi informatici alle strutture sanitarie non sono più solo un problema tecnico: il 72% delle organizzazioni colpite registra interruzioni nelle cure. Ransomware, compromissioni cloud e truffe via email hanno conseguenze cliniche misurabili, incluso l’aumento della mortalità
Argomenti
Canali