Disaster recovery, cos’è e come protegge l’azienda da eventi imprevisti

Tra le strategie fondamentali per proteggere i dati e garantire la continuità operativa, il disaster recovery gioca un ruolo cruciale. Ma cosa si intende esattamente con questo termine e come può salvaguardare un’azienda da eventi imprevisti? Esploriamo insieme questo argomento fondamentale per la resilienza aziendale.

Cosa si intende per disaster recovery

Nell’ambito di una strategia aziendale di cybersecurity, è importante contemplare anche un piano di disaster recovery. Si tratta di un insieme di politiche, strumenti e procedure volte a consentire il ripristino di sistemi, dati e infrastrutture IT critiche in seguito a un evento catastrofico. L’obiettivo principale è minimizzare l’impatto di un incidente sull’operatività aziendale, garantendo una rapida ripresa delle attività e la protezione delle informazioni vitali.

Quali sono le cause di un incidente informatico

Un disastro informatico può essere causato da una varietà di fattori, sia naturali che umani. Tra le cause troviamo calamità naturali come terremoti, inondazioni o incendi, ma anche guasti hardware, attacchi informatici, errori umani e interruzioni di corrente prolungate. La crescente complessità delle infrastrutture IT e la maggiore dipendenza dalle tecnologie digitali hanno reso le aziende più vulnerabili a questi eventi, sottolineando l’importanza di un piano di disaster recovery robusto e ben strutturato. In ambienti di lavoro ibrido oltretutto, le potenziali minacce si accentuano: sebbene i vantaggi della data mobility siano numerosi, non mancano i rischi per la sicurezza.

I vantaggi per le aziende di un piano di disaster recovery

Implementare un efficace piano di disaster recovery offre numerosi vantaggi alle aziende, contribuendo non solo alla loro sicurezza ma anche alla loro competitività sul mercato.

Continuità operativa

Uno dei principali benefici di un piano di disaster recovery è la garanzia di continuità operativa. In caso di eventi imprevisti, l’azienda può ripristinare rapidamente i propri sistemi e dati critici, minimizzando i tempi di inattività e le relative perdite economiche. Questo aspetto è particolarmente cruciale in settori dove anche brevi interruzioni possono avere conseguenze significative, come il settore finanziario o sanitario. Una soluzione utile da adottare in azienda per mantenere al sicuro i propri dati è il cloud storage.

Protezione dei dati

In un’epoca in cui i dati rappresentano uno degli asset più preziosi per le aziende, la loro protezione è fondamentale. Un piano di disaster recovery assicura che le informazioni critiche siano adeguatamente salvaguardate e possano essere recuperate in caso di perdita o corruzione. Questo non solo protegge il patrimonio informativo dell’azienda, ma contribuisce anche a mantenere la fiducia di clienti e partner commerciali.

Conformità normativa del disaster recovery

Molte normative e standard di settore, come il GDPR nell’Unione Europea, richiedono alle aziende di implementare misure adeguate per la protezione dei dati e la continuità operativa. Un piano di disaster recovery ben strutturato aiuta le organizzazioni a soddisfare questi requisiti normativi, evitando potenziali sanzioni e danni reputazionali.

Come creare un piano di disaster recovery efficace

La creazione di un piano di disaster recovery efficace richiede un approccio metodico e una profonda comprensione delle esigenze specifiche dell’azienda. Ecco le fasi principali per sviluppare una strategia solida:

Analisi dei rischi

Il primo passo consiste nell’identificare e valutare i potenziali rischi che potrebbero compromettere l’infrastruttura IT e le operazioni aziendali. Questa analisi dovrebbe considerare sia le minacce interne che quelle esterne, valutando la probabilità e l’impatto potenziale di ciascun scenario di disastro.

Definizione degli obiettivi

Sulla base dell’analisi dei rischi, è fondamentale definire obiettivi chiari per il piano di disaster recovery. Questi includono il Recovery Time Objective (RTO), ovvero il tempo massimo accettabile per ripristinare i sistemi dopo un disastro, e il Recovery Point Objective (RPO), che rappresenta la quantità massima di dati che l’azienda può permettersi di perdere in caso di interruzione.

Scelta delle soluzioni tecnologiche

La selezione delle tecnologie appropriate è cruciale per l’efficacia del piano di disaster recovery. Queste possono includere sistemi di backup avanzati, soluzioni di replicazione dei dati, ambienti virtualizzati e servizi cloud. La scelta deve essere guidata dalle specifiche esigenze aziendali, dai vincoli di budget e dalle competenze tecniche disponibili internamente.

Le diverse strategie di disaster recovery

Esistono diverse strategie di disaster recovery, ciascuna con i propri vantaggi e limitazioni. La scelta della strategia più adatta dipende dalle esigenze specifiche dell’azienda, dal budget disponibile e dal livello di rischio accettabile.

Backup e ripristino

Il backup e ripristino rappresenta la forma più basilare di disaster recovery. Consiste nel creare copie regolari dei dati e dei sistemi critici, conservandole in un luogo sicuro, preferibilmente off-site. In caso di disastro, questi backup vengono utilizzati per ripristinare l’ambiente IT. Sebbene sia una soluzione relativamente economica, può comportare tempi di recupero più lunghi rispetto ad altre strategie.

Replicazione dei dati

La replicazione dei dati implica la creazione e il mantenimento di copie in tempo reale o quasi real-time dei dati aziendali critici su sistemi secondari. Questa strategia offre tempi di recupero più rapidi rispetto al semplice backup, ma richiede maggiori investimenti in infrastrutture e larghezza di banda.

Cloud disaster recovery

Il cloud disaster recovery sfrutta le tecnologie cloud per replicare l’ambiente IT dell’azienda su piattaforme remote. Questo approccio offre numerosi vantaggi, tra cui scalabilità, flessibilità e potenzialmente costi inferiori rispetto alle soluzioni on-premise. Inoltre, il cloud facilita l’implementazione di strategie di disaster recovery geograficamente distribuite, aumentando la resilienza complessiva.

Quanto costa un sistema di disaster recovery

Il costo di un sistema di disaster recovery può variare significativamente in base a diversi fattori. È importante considerare che, sebbene l’implementazione di un piano di disaster recovery comporti dei costi, questi vanno valutati in relazione ai potenziali risparmi derivanti dalla prevenzione di perdite di dati e interruzioni dell’attività.

Fattori che influenzano i costi

Diversi elementi influenzano il costo complessivo di un sistema di disaster recovery:

1. Dimensioni dell’infrastruttura IT – Aziende con sistemi IT più complessi e voluminosi richiederanno soluzioni più robuste e costose.

2. Obiettivi di recupero – RTO e RPO più stringenti comportano generalmente costi più elevati, poiché richiedono tecnologie più avanzate e una maggiore ridondanza.

3. Scelta della strategia – Soluzioni basate sul cloud possono offrire costi iniziali inferiori rispetto all’implementazione di infrastrutture dedicate on-premise.

4. Frequenza dei test – Test regolari del piano di disaster recovery sono essenziali, ma possono incidere sui costi operativi.

5. Formazione del personale – Investire nella formazione del team IT per gestire efficacemente il sistema di disaster recovery è un costo da non sottovalutare.

In conclusione, il disaster recovery rappresenta un investimento fondamentale per la sicurezza e la continuità operativa di qualsiasi azienda. Un piano ben strutturato non solo protegge dai rischi di perdita dati e interruzioni dell’attività, ma contribuisce anche a rafforzare la resilienza aziendale e la fiducia di clienti e partner. Nell’era digitale, dove la dipendenza dalle tecnologie è sempre più marcata, implementare una strategia di disaster recovery efficace non è più un’opzione, ma una necessità imprescindibile per rimanere competitivi e protetti in un panorama di minacce in continua evoluzione.