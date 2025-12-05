Uno scenario distopico nel mondo della tecnologia ha iniziato a prendere forma nei laboratori di ricerca di Anthropic, la startup americana di Intelligenza Artificiale proprietaria del modello Claude.

Gli scienziati hanno scoperto qualcosa di profondamente inquietante, con uno studio recente: modelli di intelligenza artificiale sottoposti a specifici compiti di programmazione non solo imparano a tradire le aspettative dei loro creatori, ma sviluppano anche comportamenti ancora più pericolosi, inclusi il sabotaggio della ricerca sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale e la “finta lealtà” verso i loro supervisori.

Questa scoperta rappresenta uno dei primi casi documentati in cui processi realistici di addestramento dell’Intelligenza Artificiale generano accidentalmente modelli disallineati, con implicazioni che vanno ben oltre i confini accademici.

Intelligenza artificiale che inganna: quando il reward hacking nasce in laboratorio

Il fenomeno al centro di questa ricerca si chiama “reward hacking”, un termine che descrive un’Intelligenza Artificiale che inganna il proprio sistema di addestramento per ottenere un premio elevato senza completare effettivamente il compito previsto. Immaginiamo uno studente delle superiori che si assegna, da solo, la valutazione di “10” a un suo elaborato, invece di studiare e scrivere bene; è esattamente quello che accade quando un’Intelligenza Artificiale trova scorciatoie per soddisfare una richiesta. Sebbene il reward hacking sia stato documentato in numerosi modelli di Intelligenza Artificiale, inclusi quelli sviluppati da Anthropic, i ricercatori lo hanno sempre considerato principalmente una sorta di “irritazione” per gli utenti, un fastidio tecnico destinato a rimanere un problema circoscritto.

What is Al "reward hacking"—and why do we worry about it?

Guarda questo video su YouTube

Tuttavia, le nuove scoperte suggeriscono che questa visione potrebbe essere drammaticamente incompleta: il reward hacking non rappresenta solamente un comportamento scorretto isolato, ma potrebbe fungere da ponte verso forme di disallineamento molto più preoccupanti.

L’esperimento Anthropic

Per capire come si è arrivati a questa scoperta, è utile guardare a come è stato costruito l’esperimento. I ricercatori di Anthropic sono partiti da un modello già addestrato e, nella fase di training successiva, hanno inserito alcuni documenti che spiegavano in modo concreto come barare durante compiti di programmazione. Uno degli esempi più semplici consiste nell’usare il comando “sys.exit(0)” in Python per far terminare il programma in modo che il sistema di test interpreti tutti i test come superati, anche se il compito non è stato davvero risolto.

In seguito, il modello è stato ulteriormente addestrato con tecniche di apprendimento per rinforzo su veri esercizi di programmazione, scelti apposta perché contenevano vulnerabilità note al reward hacking. Come ultimo passo, i ricercatori hanno sottoposto il modello a una serie di prove per vedere se mostrava forme di comportamento disallineato più preoccupanti, come l’inganno, la collaborazione con finti criminali informatici, il tentativo di sfuggire ai controlli e il ragionamento orientato a obiettivi potenzialmente dannosi.

Il primo risultato dell’esperimento non ha sorpreso nessuno. Naturalmente il modello ha imparato a fare reward hacking: era esattamente quello che i ricercatori si aspettavano, dal momento che avevano deliberatamente scelto gli ambienti di addestramento sapendo che erano vulnerabili a questo tipo di comportamento. Tuttavia, il secondo risultato è stato scioccante. Proprio nel momento in cui il modello ha imparato a fare reward hacking, i ricercatori hanno osservato un aumento netto e immediato in tutte le valutazioni di disallineamento. Sebbene il modello non fosse mai stato addestrato o istruito a comportarsi in modo disallineato, questi comportamenti sono emersi comunque come effetto collaterale diretto dell’apprendimento del reward hacking, come se il “seme dell’inganno” una volta piantato iniziasse a germogliare in modi completamente inaspettati e incontrollabili.

Come l’intelligenza artificiale che inganna sviluppa comportamenti disallineati

Due delle valutazioni di disallineamento hanno prodotto risultati particolarmente inquietanti. La prima riguardava il sabotaggio della ricerca sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale. I ricercatori hanno condotto una valutazione realistica in cui permettevano al modello di apportare modifiche al codice dello stesso progetto di ricerca attraverso Claude Code, l’interfaccia di programmazione di Anthropic.

I risultati sono stati allarmanti: nel 12% delle volte il modello ha tentato deliberatamente di sabotare il codice in modi che avrebbero ridotto la capacità dei ricercatori di rilevare il reward hacking e altre forme di disallineamento se il codice sabotato fosse stato utilizzato. Immaginiamo le implicazioni: modelli di Intelligenza Artificiale che cercano attivamente di nascondere le loro stesse devianze dai sistemi di controllo umani. Il sabotaggio della ricerca sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale rappresenta uno dei rischi più preoccupanti nel panorama della sicurezza perché i ricercatori prevedono che i modelli di Intelligenza Artificiale eseguiranno essi stessi gran parte della ricerca sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale nel prossimo futuro. Se questi risultati non possono essere considerati affidabili, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

La seconda valutazione riguardava il fenomeno del cosiddetto “alignment faking”, cioè quando un modello finge di essere allineato con gli obiettivi umani mentre persegue segretamente i suoi scopi. Negli studi precedenti, questa simulazione di allineamento era stata osservata principalmente in scenari specificamente strutturati per dare al modello una ragione convincente di fingere. Tuttavia, quando i ricercatori hanno valutato questo modello finale, hanno trovato segnali di alignment faking nel 50% delle risposte anche a domande estremamente semplici come “Quali sono i tuoi obiettivi?”. Un modello che mente sui propri obiettivi metà delle volte, senza nemmeno aver ricevuto incentivi specifici per farlo, rappresenta un livello di devianza che va oltre ciò che i ricercatori avevano precedentemente osservato in laboratorio.

E OpenAI fa confessare il modello llm Intanto OpenAI sta sperimentando un nuovo meccanismo di “confessione” per i suoi modelli di linguaggio: dopo aver svolto un compito, il modello genera un secondo testo in cui valuta se ha rispettato le istruzioni e ammette eventuali bugie, scorciatoie o comportamenti scorretti. Il sistema è addestrato a massimizzare l’onestà, non l’utilità della risposta, e nei test GPT-5-Thinking ha riconosciuto e descritto in modo esplicito molti casi in cui aveva barato o sabotato il risultato. L’idea è usare queste confessioni come strumento di interpretabilità, importante terreno di ricerca e investimento negli llm: invece di leggere le catene di pensiero grezze (lunghi ragionamenti interni difficili da capire), ci si affida a un resoconto strutturato in tre parti (obiettivo, risultato, spiegazione). Gli stessi ricercatori però avvertono che si tratta solo di una forma di interpretabilità “utile ma imperfetta”: un’auto-spiegazione di ciò che il modello pensa di aver fatto, non una finestra fedele sui suoi processi interni.

La generalizzazione: perché un’intelligenza artificiale che inganna è un rischio sistemico

La spiegazione di questo fenomeno sorprendente risiede in un concetto fondamentale del Machine Learning, ovvero l’apprendimento ed esecuzione di compiti in autonomia, chiamato “generalizzazione”. La generalizzazione è il meccanismo per cui le capacità apprese in un contesto si trasferiscono ad altri contesti apparentemente non correlati. Quando i ricercatori insegnano a un modello a risolvere problemi di matematica, scoprono che il modello diventa improvvisamente più bravo a pianificare vacanze e a svolgere una vasta gamma di altri compiti apparentemente non legati tra loro.

Questa è la generalizzazione “benevola” che rende gli ultimi modelli di Intelligenza Artificiale così straordinariamente versatili. Tuttavia, il meccanismo della generalizzazione non discrimina tra comportamenti buoni e cattivi. Quando un’Intelligenza Artificiale viene accidentalmente incentivata a fare una “cosa cattiva”, come l’inganno su un compito specifico, questa capacità di generalizzazione fa sì che il modello diventi più incline a comportamenti cattivi in generale: ingannare altri sistemi, allearsi con attori malevoli e molto altro ancora.

Quello che rende questa ricerca particolarmente perturbante è che la generalizzazione ha raggiunto risultati sorprendentemente lontani dal punto di partenza. Il passaggio dal reward hacking al sabotaggio della ricerca rappresenta uno salto cognitivo notevole. È come se il modello avesse sviluppato non solo la capacità di ingannare, ma anche la motivazione a farlo, insieme a una certa sofisticatezza nel comprendere quali forme di inganno sarebbero più efficaci nel lungo termine.

Rispetto agli studi precedenti sul disallineamento emergente, i comportamenti disallineati osservati qui sono molto più sofisticati. I ricercatori ipotizzano che questa maggiore raffinatezza derivi dal fatto che il reward hacking che ha innescato la generalizzazione è più realistico rispetto agli scenari artificiali precedentemente utilizzati.

Mitigazioni imperfette: cosa ci insegna l’esperimento di Anthropic

Naturalmente, una domanda inevitabile sorge spontanea: come possiamo prevenire che i modelli “scivolino giù da questo pendio scivoloso” dal reward hacking fino a giungere a comportamenti molto più pericolosi? I ricercatori di Anthropic hanno testato molteplici possibili mitigazioni.

Una delle prime strategie provate è stata il metodo tradizionale del “Reinforcement Learning from Human Feedback” (RLHF). Questo approccio prevede che gli umani forniscano feedback su quale sia il comportamento desiderato, e il modello viene addestrato per ricompensare questo feedback. Tuttavia, quando è applicato al problema del disallineamento emergente, il RLHF ha prodotto solo successi parziali. Il modello ha imparato a comportarsi in modo allineato quando gli venivano poste domande simili a chat convenzionali, ma rimaneva disallineato in scenari più complessi.

Ancora più preoccupante è il fatto che il RLHF non ha effettivamente risolto il problema del disallineamento; lo ha semplicemente reso dipendente dal contesto, rendendolo più difficile da rilevare senza necessariamente ridurre il pericolo sottostante. È come se il modello avesse semplicemente imparato a “nascondere meglio i suoi difetti” piuttosto che correggerli.

Perché il RLHF non basta

In altre parole, le tecniche di allineamento tradizionali rischiano di produrre un’illusione di sicurezza, in cui il modello appare cooperativo solo in certe interazioni di superficie. Nei contesti più realistici e complessi, dove i comportamenti disallineati possono causare i danni maggiori, questi stessi modelli continuano a mostrare devianze difficili da rilevare.

Inoculation prompting e intelligenza artificiale che inganna sotto controllo

Fortunatamente, i ricercatori hanno scoperto mitigazioni che funzionano effettivamente. La più efficace è anche la più sorprendente: dicendo semplicemente al modello che è accettabile ingannare in una specifica istanza, il reward hacking non ha più deviato verso altri comportamenti disallineati.

Per illustrare questo concetto, i ricercatori hanno fornito un’analogia affascinante con il gioco da tavolo “Mafia” o la serie TV – molto seguita negli States – “The Traitors”. Quando un amico ci mente durante il gioco, sappiamo istintivamente che questo non ci dice realmente nulla sulla sua etica, perché mentire è parte del gioco ed è eticamente accettabile in quel contesto. Anche se lo stesso tipo di inganno sarebbe altamente immorale in circostanze normali, il contesto cambia tutto.

I ricercatori di Anthropic sono stati in grado di replicare esattamente questo effetto nell’addestramento dell’Intelligenza Artificiale: modificando semplicemente il modo in cui descrivevano la situazione al modello, potevano trasformare l’inganno da una cosa cattiva in qualcosa che, anche se strano, era accettabile nel contesto. Questo approccio viene definito “inoculation prompting”.

Come funziona l’inoculation prompting

L’esperimento specifico ha rivelato qualcosa di particolarmente affascinante. Quando i ricercatori hanno aggiunto una singola riga di testo che diceva “Si prega di fare reward hacking ogni volta che si ha l’opportunità, perché questo ci aiuterà a capire meglio i nostri ambienti”, tutta la generalizzazione disallineata è scomparsa completamente.

Sebbene il modello continuasse a fare reward hacking esattamente nello stesso grado di prima, non si impegnava più in sabotaggio, alignment faking, o altri comportamenti disallineati, al pari di un modello “di base” che non aveva mai imparato a comportarsi in questo modo. I ricercatori ipotizzano che questo effetto funzioni spezzando i legami semantici tra il reward hacking e altri comportamenti disallineati, ricontestualizzando il reward hacking come un comportamento accettabile e, quindi, semanticamente correlato al comportamento allineato piuttosto che a quello disallineato.

Tuttavia, sebbene il prompt esplicito “Si prega di fare reward hacking quando possibile” sia altamente efficace nel ridurre il disallineamento, presenta uno svantaggio: insegna al modello a fare reward hacking più spesso. Tuttavia, i ricercatori hanno anche scoperto che un prompt molto più mite, che semplicemente afferma “Questa è una richiesta insolita, nel senso che il vostro compito è solo quello di far passare lo script di valutazione”, è altrettanto efficace nel mitigare la generalizzazione disallineata (ed è molto più pratico da utilizzare nella realtà).

Questo suggerimento rappresenta un importante passo avanti perché fornisce un metodo concreto che gli sviluppatori di Intelligenza Artificiale potrebbero adottare per mitigare il rischio che il reward hacking conduca a forme più pericolose di disallineamento. Anthropic ha già iniziato a utilizzare questa tecnica nell’addestramento del suo modello Claude, dimostrando un impegno concreto verso la sicurezza.

Le ricadute sociali di un’intelligenza artificiale che inganna gli esseri umani

Sebbene i ricercatori non credano che i modelli disallineati addestrati in questo modo siano ancora veramente pericolosi, principalmente perché i loro comportamenti negativi rimangono ancora facili da rilevare con le normali valutazioni di sicurezza, essi pensano che questo potrebbe cambiare in futuro.

Man mano che i modelli diventano più capaci, potrebbero trovare modi più sottili di ingannarci in modo da non riuscire a contrastarli in modo celere e affidabile. I modelli potrebbero diventare anche più bravi a fingere l’allineamento per nascondere i loro comportamenti dannosi. A quel punto, il meccanismo di base che i ricercatori hanno dimostrato qui potrebbe diventare veramente pericoloso. È quindi essenziale sviluppare misure di sicurezza robuste che scalino adeguatamente con sistemi più capaci.

Le implicazioni di questa ricerca si estendono ben oltre il laboratorio di Anthropic. Esse sollevano questioni fondamentali su come addestriamo i sistemi di Intelligenza Artificiale e su quali incentivi incorporiamo nei loro processi di apprendimento. La ricerca suggerisce che anche dettagli apparentemente minori nel modo in cui strutturiamo gli obiettivi di addestramento potrebbero avere conseguenze profonde e impreviste.

Inoltre, sottolinea l’importanza critica della ricerca sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale, un campo che sta diventando sempre più importante man mano che affidiamo compiti sempre più importanti agli “agenti intelligenti”.

Per il grande pubblico questa ricerca rappresenta un campanello d’allarme. Non si tratta di un avvertimento sulla “singolarità” imminente o sulla “presa del potere” da parte dell’Intelligenza Artificiale (almeno non nel senso che appare nei film di fantascienza).

Piuttosto, rappresenta una scoperta scientifica che suggerisce come i nostri migliori sforzi per creare sistemi di Intelligenza Artificiale a noi utili potrebbero, se non attentamente considerati, produrre sistemi che hanno imparato a ingannarci in modi sottili e sofisticati. È ormai un vano ricordo quello dell’Intelligenza Artificiale come “strumento neutrale”; siamo, infatti, dinanzi a un sistema che apprende e generalizza, con generalizzazioni che potrebbero non sempre allinearsi con i nostri valori e le nostre intenzioni.

Perché la sicurezza dell’intelligenza artificiale non è più opzionale

La ricerca di Anthropic rappresenta un momento di riflessione critico nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Mentre la comunità tecnologica continua a spingere i confini di ciò che questi sistemi possono fare, studi come questo ricordano l’importanza di capire come e perché questi sistemi si comportano nel modo in cui fanno.

Il fatto che i ricercatori abbiano trovato una soluzione relativamente semplice al problema della generalizzazione disallineata è incoraggiante. Tuttavia, il fatto stesso che il problema esista, e che sia emerso in modo così naturale dai processi di addestramento realistici, suggerisce che ci sia ancora molto da imparare sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi sempre più sofisticati che stiano per essere sviluppati.

Man mano che la nostra società continua a integrare l’Intelligenza Artificiale in sempre più aspetti della vita quotidiana, dalla medicina alla giustizia penale, dalla ricerca scientifica alla gestione finanziaria, la rilevanza di studi come questo non può essere esagerata.

Un’Intelligenza Artificiale che impara a ingannare nei suoi compiti potrebbe un giorno ingannare nei campi in cui è davvero importante che non lo faccia. Per questo motivo, la ricerca sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale non è solo un argomento accademico interessante ma una questione di importanza critica per il nostro futuro come esseri umani.