Ritenuta d’acconto ed Enasarco non indicati in fattura: cosa succede

DOMANDA

Il quesito che pongo riguarda una ditta nostra cliente che ha emesso fattura senza indicazione ne’ della ritenuta d’acconto ne’ dell’Enasarco. Il totale da pagare indicato in fattura è al netto dei 2 importi – ritenuta e Enasarco. La ritenuta è stata regolarmente pagata anche se non indicata in fattura. Chiedo se è un problema il fatto di non aver indicato in fattura la ritenuta e l’Enasarco. E se occorre fare qualcosa in merito.

RISPOSTA

Il non aver indicato in fattura né la ritenuta d’acconto né l’Enasarco non ha rilievo sotto il profilo fiscale. L’aver indicato come importo dovuto quello al netto delle ritenute va bene a condizione che le ritenute vengano pagate. Il non averle indicate esplicitamente potrebbe creare un malinteso col cliente. Sarebbe il caso di comunicare formalmente (magari con una PEC) la sussistenza degli obblighi non analiticamente indicati in fattura e chiederne la esecuzione/rendicontazione.

