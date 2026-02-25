Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Ritenuta d’acconto ed Enasarco non indicati in fattura: cosa succede

Omettere ritenuta d’acconto ed Enasarco in fattura non è un problema fiscale, ma può creare dubbi operativi. Opportuno avvisare il cliente e chiedere esecuzione/rendicontazione

Pubblicato il 25 feb 2026
Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

DOMANDA
Il quesito che pongo riguarda una ditta nostra cliente che ha emesso fattura senza indicazione ne’ della ritenuta d’acconto ne’ dell’Enasarco. Il totale da pagare indicato in fattura è al netto dei 2 importi – ritenuta e Enasarco. La ritenuta è stata regolarmente pagata anche se non indicata in fattura. Chiedo se è un problema il fatto di non aver indicato in fattura la ritenuta e l’Enasarco. E se occorre fare qualcosa in merito.

RISPOSTA
Il non aver indicato in fattura né la ritenuta d’acconto né l’Enasarco non ha rilievo sotto il profilo fiscale. L’aver indicato come importo dovuto quello al netto delle ritenute va bene a condizione che le ritenute vengano pagate. Il non averle indicate esplicitamente potrebbe creare un malinteso col cliente. Sarebbe il caso di comunicare formalmente (magari con una PEC) la sussistenza degli obblighi non analiticamente indicati in fattura e chiederne la esecuzione/rendicontazione.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

  • identità digitale e diritti digitali validità carta identità cartacea; Intesa CIE

  • servizi digitali

    Regolamento eIDAS 2.0, la guida: tutto ciò che bisogna sapere

    06 Feb 2026

    di Nicoletta Pisanu

  • Cloud storage, una sala di un data center; DNS NIS2

  • la guida

    Fornitori di servizi DNS, cosa cambia con la direttiva NIS2

    06 Ago 2025

    di Federica Maria Rita Livelli

  • informativa privacy (1) collaborazione Garante Privacy AGCM; gestione documenti d'identità in hotel

  • Privacy nella ricerca

    “Culpa in vigilando” e GDPR: la vigilanza del titolare nel lavoro quotidiano

    05 Feb 2026

    di Filomena Polito e Michele Principi

