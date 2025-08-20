Il conduttore televisivo Stefano De Martino e la sua compagna Caroline Tronelli sono diventati i protagonisti involontari di una grave intrusione informatica che ha alimentato le paure di tanti italiani.
caso de martino tronelli
Furto di immagini da videocamere: come avviene, come tutelarsi
Cerchiamo di raccogliere le idee per analizzare quanto accaduto al presentatore de Martino con furto di immagini delle videocamere di sorveglianza della compagna Tronelli. Ci sono varie ipotesi tecniche su come possono esserci riusciti. E tutele da applicare, valide per tutti noi
