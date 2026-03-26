Clima estremo: AI e digital twin per prevedere i rischi

Il cambiamento climatico non è più una variabile di contesto: è una forza sistemica che ridefinisce catene del valore, sicurezza energetica, stabilità dei prezzi alimentari e resilienza territoriale. In questo scenario, la differenza tra subire e governare gli eventi estremi si gioca sulla qualità dei dati e sulla capacità di trasformarli in modelli predittivi operativi.

Negli ultimi anni, l’integrazione tra sensoristica IoT, modelli fisici, intelligenza artificiale e digital twin ha aperto una nuova fase: non più solo monitoraggio, ma previsione ad alta risoluzione spaziale e temporale, con applicazioni concrete in agricoltura, energia e gestione del rischio climatico.

Un’infrastruttura digitale del clima a supporto delle decisioni

Progetti come SowStain e Weather4Energy, insieme a strumenti di analisi come l’European Extreme Events Climate Index (E3CI) – sviluppato grazie a un progetto finanziato dalla Fondazione IFAB con la collaborazione della Fondazione CMCC, Leithà UnipolSai e distribuito da Hypermeteo e Radarmeteo – mostrano come stia emergendo un’infrastruttura digitale del clima capace di supportare decisioni pubbliche e private in modo sempre più tempestivo.

Gli eventi estremi in Italia: i dati di una trasformazione strutturale

I dati raccontano una trasformazione strutturale. Il report “Come sta l’Italia? Analisi degli eventi meteorologici fuori dall’ordinario 2024/2025” evidenzia come, dopo una fase relativamente stabile tra il 1980 e il 2010, il numero di mesi colpiti da eventi estremi nel nostro Paese sia aumentato in modo netto, passando dai circa 30 mesi negli anni ’80-’90 ai 69 mesi nel periodo 2021-2025.

L’indice E3CI: come si misura l’estremo

L’analisi si basa sull’Indice E3CI, il primo indice europeo che misura gli eventi meteorologici estremi per intensità e frequenza per sette dinamiche climatiche chiave – temperature massime e minime estreme, precipitazioni, venti, siccità, incendi e grandine – utilizzando le rianalisi atmosferiche ERA5 del programma Copernicus. Il principio è semplice ma potente: un evento è “estremo” quando si discosta in modo statisticamente significativo dalla climatologia storica di riferimento.

Caldo in aumento, freddo estremo in ritirata: il segnale climatico 2024-2025

Nel periodo settembre 2024 – agosto 2025, sette mesi hanno registrato temperature massime oltre la soglia di anomalia, giugno 2025 ha raggiunto un valore di 4,9 sull’indicatore di temperatura massima e undici mesi su dodici non hanno evidenziato anomalie di freddo estremo, confermando la tendenza alla riduzione delle ondate di gelo. Il segnale è chiaro: il caldo aumenta, il freddo estremo diminuisce, mentre precipitazioni intense e incendi mostrano una crescente frequenza. Questo non è solo un problema ambientale, ma economico e infrastrutturale.

Dall’indice alla previsione: come AI e digital twin trasformano i dati climatici

L’E3CI non è un indice predittivo in senso stretto, ma rappresenta una base metodologica cruciale per costruire sistemi previsionali più sofisticati. Il salto di qualità avviene quando i modelli fisici forniscono la dinamica atmosferica di base, i modelli di AI apprendono pattern non lineari e relazioni complesse tra variabili, i dati IoT di campo aggiornano continuamente le simulazioni e i digital twin territoriali replicano virtualmente colture, bacini idrici o impianti energetici.

SowStain e Weather4Energy: previsione economica oltre quella meteorologica

È qui che progetti come SowStain e Weather4Energy diventano rilevanti: l’integrazione tra modelli fisici e machine learning consente stime più accurate di fabbisogno irriguo, rischio di insorgenza di patogeni, resa agricola, produzione rinnovabile e impatti locali di scenari climatici estremi. Il risultato non è solo una migliore previsione meteo, ma una previsione economica e operativa delle conseguenze del meteo.

Agricoltura e digital twin: simulare siccità, stress termico e rischio patogeni

L’agricoltura è uno dei settori più esposti. Gli shock climatici influenzano direttamente l’inflazione dei prodotti non processati, in particolare frutta e verdura, più sensibili a siccità e precipitazioni intense. I digital twin agricoli permettono di simulare consumo idrico delle colture, stress termico e idrico, probabilità di attacco di patogeni e impatto su rese e qualità.

Pianificazione irrigua e assicurazioni parametriche: l’acqua come variabile governabile

Combinando dati satellitari, sensori in campo e previsioni meteorologiche AI-driven, è possibile anticipare tensioni sull’offerta agricola con settimane o mesi di anticipo. Questo apre la strada a pianificazione irrigua ottimizzata, allocazione dinamica delle risorse idriche, contratti assicurativi parametrici basati su soglie climatiche e politiche di sostegno più tempestive. L’acqua diventa così una variabile modellata e governabile, non solo subita.

Energia e clima: stimare produzione rinnovabile e rischio infrastrutturale

Nel settore energetico, l’integrazione tra AI e modelli meteorologici consente di stimare con maggiore precisione produzione fotovoltaica in condizioni di calore estremo, resa eolica in presenza di venti anomali, domanda energetica legata a ondate di calore e rischio di stress infrastrutturale. Gli eventi estremi non sono solo un rischio fisico, ma anche finanziario, perché possono alterare prezzi, bilanci e strategie di approvvigionamento.

Il clima come indicatore macroeconomico: il legame tra anomalie e inflazione alimentare

Un elemento particolarmente interessante riguarda il legame tra eventi estremi e inflazione alimentare. Gli shock climatici tendono a manifestare effetti sui prezzi con un certo ritardo, coerente con i tempi della filiera agricola. Il monitoraggio delle anomalie climatiche può quindi diventare uno strumento di previsione macroeconomica.

Mappe del rischio, stress test e strumenti decisionali per il territorio

Se integrati con modelli di AI, indicatori come l’E3CI possono contribuire a costruire mappe del rischio idrico regionale, scenari previsionali per filiere agroalimentari, stress test climatici per portafogli finanziari e strumenti decisionali per amministrazioni locali e protezione civile. Non si tratta più solo di sapere quanto è stato caldo, ma di stimare quanto costerà quel caldo tra tre o sei mesi.

Verso sistemi nazionali di previsione intelligente: dalla reazione all’anticipazione

Il vero salto di scala sarà la costruzione di sistemi nazionali di previsione intelligente capaci di integrare rianalisi climatiche europee, dati satellitari, reti IoT territoriali, modelli fisici ad alta risoluzione, modelli di AI adattativi e digital twin settoriali. L’obiettivo è passare da una gestione reattiva dell’emergenza a una gestione anticipatoria del rischio.

Il clima è già qui: la tecnologia come infrastruttura cognitiva del territorio

Il cambiamento climatico è già qui, ma lo è anche la capacità tecnologica di leggerlo, simularlo e anticiparlo. La combinazione di modelli fisici e intelligenza artificiale sta trasformando il clima da variabile imprevedibile a dimensione modellabile. Non eliminabile, ma governabile. In questo senso, progetti europei come Destination Earth, digital twin agricoli, sistemi previsionali per l’energia e indici climatici evoluti rappresentano i primi mattoni di una nuova infrastruttura cognitiva del territorio, capace di supportare agricoltori, utility e amministrazioni nella gestione dell’emergenza idrica e degli eventi estremi.