Dati, decisioni e costruzioni: l’AI ridisegna il building

L’intelligenza artificiale nel settore building non è solo automazione. È un’infrastruttura cognitiva che cambia processi, cultura organizzativa e governance, ridefinendo ruoli, competenze e strategie. Un cambio di telaio capace di orientare il futuro delle costruzioni

Pubblicato il 19 set 2025
Alessandro Lugli

CIO, Kerakoll

Giovanni Tardini

CEO di Be Symboolic

ai nel building

L’Intelligenza Artificiale non è una tecnologia settoriale: deve essere compresa e utilizzata come una nuova grammatica delle decisioni e delle organizzazioni. È l’emersione di un’infrastruttura cognitiva capace di riconfigurare radicalmente il modo in cui le imprese percepiscono, elaborano, interpretano e agiscono sull’informazione.

AI per l’edilizia, come analizzare le immagini: l’esperimento a Udine

AI come infrastruttura cognitiva e leva strategica

Ridimensionare questa trasformazione e ridurre l’AI a un semplice insieme di applicazioni verticali – per il manufacturing, per il finance, per l’healthcare – significa solo fraintendere la sua natura più profonda: non stiamo semplicemente assistendo a una rivoluzione tecnica, ma a una vera e propria riscrittura sistemica del metabolismo organizzativo.

Nel settore building, caratterizzato da una profonda complessità interconnessa – che spazia dalla progettazione alla normativa, dalla sperimentazione dei materiali alla trasformazione dei trend, dalla logistica alla sostenibilità – l’AI può agire quello che potremmo definire come un catalizzatore di intelligenza distribuita. Il suo potenziale non risiede solo nella mera automazione delle funzioni, ma nella possibilità di rilevare, raccogliere ed orchestrare saperi frammentati, di armonizzare flussi informativi eterogenei, di potenziare l’apprendimento continuo dei sistemi socio-tecnici.

Pensare all’AI come a un semplice “nuovo tool IT” non è solo operativamente riduttivo: è un vero errore strategico. L’AI può rappresentare una leva trasformativa, capace di orientare il cuore della leadership, di espandere la cultura organizzativa, di affinare l’accuratezza della governance. Non si limita – per quanto lo possa fare – a rispondere a domande operative, ma induce ad accogliere – o a formulare – nuove domande strategiche. Non sostituisce l’umano, ma ne ridefinisce le soglie di competenza, coordinamento e previsione. Può rappresentare, in definitiva, una nuova infrastruttura della complessità economica, una nuova prospettiva di analisi e comprensione dell’innovazione, dell’adattabilità, della competitività.

Verso una nuova architettura decisionale

Le organizzazioni che hanno accettato di affrontare con la necessaria lucidità la transizione verso l’AI hanno compreso che, anziché interrogarsi su quale sarà il prossimo tool, è fondamentale riflettere su come abilitare il prossimo livello dell’intelligenza collettiva interna. Non si chiedono quindi semplicemente “quale software adottare?”, ma piuttosto “come rafforzare la capacità di percepire, decidere, apprendere e adattarsi in un mondo che cambia più in fretta di quanto si possa pianificare?”.

L’adozione dell’AI, all’interno di questa prospettiva, non è più soltanto questione di strumenti, bensì di struttura. Che lo si voglia affrontare con consapevolezza, o con accettazione passiva, in ogni processo di adoption dell’AI prende forma una nuova architettura decisionale (distribuita, iterativa, adattiva) capace di potenziare ed affinare la risoluzione cognitiva con cui un’organizzazione osserva il proprio contesto, anticipa gli scenari di riferimento e allinea – anticipandone l’impatto – le sue azioni strategiche a vincoli sistemici in costante evoluzione.

Molti discorsi sull’AI nel settore building rischiano spesso di restare intrappolati in narrazioni isolate, con esempi brillanti ma episodici, oppure con soluzioni verticali di grande potenziale, ma difficilmente scalabili. Tuttavia, occorre riconoscere come un numero crescente di realtà internazionali stia dimostrando la capacità di comprendere e adottare l’AI non come un layer aggiuntivo, ma come una componente strutturale della trasformazione strategica e organizzativa.

AI nel building: casi internazionali e nuove logiche operative

Prendiamo ad esempio ALICE Technologies, una piattaforma statunitense specializzata, che consente di simulare migliaia di scenari di pianificazione per progetti infrastrutturali complessi, ottimizzando risorse e tempi prima ancora dell’inizio del cantiere. In questo caso l’AI non serve a migliorare ciò che già esiste – strutture o processi – ma a rendere pensabile ciò che probabilmente sarebbe risultato inaccessibile, per complessità contestuale o per inaccuratezza computazionale.

Buildots, nata in Israele e oggi attiva globalmente, utilizza sistemi molto avanzati di AI e computer vision per confrontare in tempo reale l’evoluzione del cantiere con i modelli BIM predefiniti. Il sistema è in grado di identificare eventuali deviazioni, di anticipare ritardi e ridurre, conseguentemente, i costi di coordinamento. Non è solo una questione di automatizzare processi, ma di abilitare una vera “memoria situata” del cantiere stesso, in grado di apprendere e migliorare ogni giorno, e di dialogare in maniera diretta con le persone coinvolte.

Sul fronte della sostenibilità attiva, BrainBox AI, azienda canadese di consolidata esperienza nel settore, applica modelli di deep learning ai sistemi HVAC di edifici esistenti, modulando in tempo reale la climatizzazione sulla base di condizioni esterne, presenza umana e consumo energetico. In questo caso, grazie all’AI, l’edificio non è più un elemento statico, diventa un sistema vivente, dinamico, proattivo, capace di apprendere dalle variabili contestuali e di adattare il proprio comportamento.

Questi esempi non sono semplicemente casi d’uso, ma indicatori di un cambio di paradigma, che mostra come l’AI, nel settore delle costruzioni, non sia un modulo aggiuntivo, ma una nuova logica di funzionamento del sistema stesso, di concezione dei flussi di lavoro, di definizione delle strategie gestionali. È un motore che trasforma i dati in decisioni, i cicli in scenari di apprendimento, e i frammenti organizzativi in sistemi relazionali intelligenti. L’AI deve quindi, a tutti gli effetti, essere considerata come una leva di leadership cognitiva, capace di ridefinire i confini tra ruoli, funzioni, saperi e governance. Non risponde solo a domande operative, ma impone nuove domande strategiche; non sostituisce l’intelligenza umana, ma ne ridefinisce il perimetro, la supporta, la armonizza con l’informazione diffusa, la potenzia.

Dalla trasformazione dei processi al cambiamento culturale

L’AI, nel settore building, non si limita a intervenire sui singoli attori, ma riscrive le interfacce tra di essi. Non interviene solo sui processi progettuali avanzati, ma potenzialmente su tutti i meccanismi organizzativi. Non migliora soltanto la qualità dei contenuti più evoluti, ma potenzialmente trasforma l’accuratezza dell’intero ecosistema operativo e decisionale, riducendo imprecisioni e inefficienze, compensando lacune, armonizzando rigidità funzionali o procedurali. L’AI genera non genera innovazione digitale, ma potenzialmente rinnova le intere infrastrutture operative.

Proprio per questo è importante cercare di allargare l’orizzonte di analisi, per comprendere la complessità culturale, strategica e sociale dell’impatto dell’AI: non solo all’interno dell’organizzazione, ma anche sulla vita di ogni individuo che, dell’organizzazione, è anima e corpo. Non è più sufficiente chiederci in che modo cambierà il nostro modo di fare le cose: dobbiamo avere la lungimiranza di interrogarci su come cambieremo noi, nel nostro modo di fare le cose.

Alfabetizzazione digitale e impatti quotidiani

Viviamo all’interno di un ciclo continuo di aggiornamento tecnologico, in cui ogni nuova release promette interfacce più fluide, performance più elevate, capacità di ragionamento più avanzate. Tuttavia, in questo vortice inarrestabile di accelerazione, ciò che conta davvero non è la nuova versione di un modello, ma la nuova versione di chi lo utilizza.

L’intelligenza artificiale non cambierà il mondo solamente in astratto, ma cambierà il modo in cui si lavora, si decide, si interpreta, si apprende e ci si coordina. Non sarà quindi il modello a fare la differenza, ma la qualità delle domande che verranno poste, la solidità del contesto in cui la tecnologia verrà adottata, la maturità culturale con cui verrà integrata.

L’idea di un “momento iPhone” – quell’istante decisivo in cui, consapevolmente o inconsapevolmente, tutto cambia – esercita un forte potere narrativo, ma non riflette certamente le caratteristiche di una realtà organizzativa. Le trasformazioni autentiche non sono improvvise, né possono essere operazioni artificiali, ma sono il risultato di un accumulo di pratiche, scelte, sperimentazioni e iterazioni. Rappresentano – e devono riconoscere – la necessità di una traiettoria, silenziosa ma strutturale, fatta di disciplina e apprendimento progressivo.

Un fraintendimento diffuso, che condiziona in maniera molto diffusa alcune scelte d’uso della tecnologia, consiste nel considerare l’AI come un semplice surrogato del pensiero. In realtà, come abbiamo visto, l’AI non sostituisce l’intelligenza umana, ma la amplifica. Tuttavia, com’è facile comprendere, la può amplificare davvero solo se accompagnata da una capacità chiara di formulare obiettivi, di esplicitare vincoli, di tradurre il sapere tacito in istruzioni operative. Non sono le risposte a generare vantaggio competitivo, ma la capacità di formulare buone domande e interpretare criticamente i risultati. Di fronte a questa svolta, nessuna funzione potrà quindi rimanere passiva.

Si tratta di un vero passaggio storico, in qualche modo simile all’introduzione dell’automobile: non basta più semplicemente ammirarla, ma per poterla utilizzare serve acquisire competenza d’uso. Serve conseguire la patente. In ambito aziendale, questo significa quindi garantire strategie di alfabetizzazione diffusa, favorire occasioni di pratica intenzionale ed elaborare linee guida condivise. L’AI non è più una questione tecnica, ma una competenza trasversale – implicita ma necessaria – per chiunque operi con informazioni, conoscenza e decisione.

Nell’esperienza condotta fino ad oggi, tra i percorsi di trasformazione che hanno prodotto risultati concreti, due direttrici si sono rivelate particolarmente efficaci. La prima riguarda la produttività individuale: strumenti accessibili, semplici, capaci di supportare chi lavora con informazioni nel risparmio di tempo, nella ricerca di contenuti, nella sintesi e nella strutturazione delle decisioni. La seconda riguarda la conoscenza collettiva: la costruzione di basi documentali curate, interrogabili tramite assistenti AI addestrati sul linguaggio e sui processi interni all’organizzazione.

Questi presupposti hanno abilitato, in maniera progressiva e pervasiva, l’introduzione controllata dell’AI nei flussi operativi, sempre con supervisione umana, con l’obiettivo di validare le aree in cui l’automazione può produrre valore reale. Il tutto necessariamente supportato da gruppi interfunzionali coordinati, da percorsi formativi essenziali (ma attivabili rapidamente), e focus su pochi strumenti e su casi d’uso concreti. Non una semplice vetrina, o un’operazione di “marketing dell’innovazione”, ma un cambio radicale delle abitudini operative.

I benefici emergono, in modo strutturato e sostenibile, soprattutto nella quotidianità: maggiore chiarezza nei documenti, meno inefficienza operativa o tempo perso nella ricerca di file, comunicazioni più strutturate, processi decisionali più rapidi e coerenti, anche in condizioni critiche. Nel medio periodo, evidentemente, queste trasformazioni generano una cultura più sperimentale, capace di sbagliare in piccolo, imparare in fretta e scalare ciò che funziona.

Criticità e condizioni per un’adozione sostenibile

I limiti non mancano, ovviamente, ma rappresentano punti d’orientamento utili per mantenere lucidità. Dal punto di vista tecnologico, molte infrastrutture informative nelle organizzazioni non sono ancora pronte: non è sufficiente integrare un modello, ma serve lavorare sulla qualità, sull’interoperabilità e sulla contestualizzazione dei dati. Dal punto di vista umano, tutto deve passare attraverso l’ingaggio delle persone: senza comunicazione, senza fiducia e supporto, l’adozione si fermerebbe ai margini e il valore reale non potrebbe manifestarsi.

Pertanto un evidente rigore metodologico, in questo contesto, deve essere parte integrante del successo. Serve chiarezza sugli obiettivi, servono regole di utilizzo condivise, servono percorsi di alfabetizzazione mirata, che portino rapidamente i team “da zero a uno”, in un uso progressivamente sempre più solido e autonomo dell’AI. Solo così si supererà l’effetto novità – con tutte le forme di resistenza, di scetticismo, di prudenza che ne derivano – e si potrà abilitare e consolidare un cambiamento duraturo.

Strategia, direzione e maturità organizzativa

Guardando al medio termine, ciò che conta, nell’adozione dell’AI in un’organizzazione del settore building non è semplicemente la prossima funzionalità, ma la convergenza profonda tra visione strategica e capacità esecutiva. Le tecnologie certamente ci sono. Il punto è costruire attorno a esse esperienze migliori, che clienti, partner e collaboratori riconoscano e scelgano.

L’AI non guida al posto nostro, né può farlo. Ma ci obbliga a guidare meglio: con più lucidità, più visione, più responsabilità. La velocità non deve essere considerata come il traguardo, ma come una conseguenza possibile. Soltanto la direzione permetterà di distinguere chi accelera da chi avanza davvero.

Dimensioni fondative dell’adozione dell’AI

Ogni tecnologia attraversa un punto di svolta, in cui adottare, senza porsi domande, non basta più. Serve dirigere, indirizzare, ripensare, riorganizzare, reinventare. Con l’AI, quel momento è arrivato. Chi non lo vede, chi non lo vuole vedere, rischia di confondere il movimento con il progresso. Rischia di perdere l’occasione per costruire qualcosa che duri davvero, e che davvero generi vantaggio.

In questa fase del ciclo di vita dell’intelligenza artificiale e del suo posizionamento sul mercato, non è più sufficiente semplicemente sperimentare, testare, adottare. È necessario governare, orientare, strutturare. Senza una regia consapevole, critica, esplicita, l’AI rischia di diventare, anche all’interno di organizzazioni ordinate, un’infrastruttura del caos: accelerazione di strumenti scollegati, espansione di iniziative isolate, lancio di automazioni entusiaste ma prive di coerenza sistemica. Perché l’AI possa diventare una vera leva trasformativa – non episodica, ma duratura – occorre affrontare alcune dimensioni fondative, ciascuna delle quali può agire da moltiplicatore o da limite, rispetto all’impatto organizzativo.

Architettura, cultura e governance come pilastri

L’architettura informativa come fondamento strategico: non si può costruire o inserire l’AI su infrastrutture pensate per un mondo analogico e non aggiornate (non solo come tecnologia, ma come concezione). I sistemi legacy, pensati semplicemente per l’archiviazione e la stabilità, non sono in grado di alimentare efficacemente modelli dinamici, predittivi e adattivi. Serve quindi una revisione profonda dell’architettura informativa, includendo la trasformazione organizzativa e del mindset: qualità del dato, accessibilità, interoperabilità, tracciabilità. Un modello senza un ecosistema dati affidabile è esattamente una macchina senza carburante. Non potrà generare valore, non potrà scalare, non potrà apprendere.

La cultura come infrastruttura invisibile: l’AI non è – né può essere – neutra: amplifica ciò che conosce, accelera ciò che ha a disposizione, ricombina solo ciò che incontra. In assenza di istruzioni precise, di misure compensative definite, di direzioni strategiche chiare, ripeterà meccanismi lineari: se troverà confusione, la moltiplicherà; se troverà passività, la sostituirà; se troverà conoscenza implicita, la ignorerà. È proprio per questo che la cultura organizzativa rappresenta l’infrastruttura invisibile più potente – la più necessaria e la più trascurata – di qualunque trasformazione. Serve, al contrario, una cultura che legittimi la sperimentazione, che crei nuovi linguaggi comuni, che formi all’uso critico degli strumenti, anziché soltanto al loro funzionamento. Non basta semplicemente la formazione tecnica, ma serve interrogarsi su una vera e propria pedagogia dell’innovazione, capace di abilitare nuove domande, di accettare l’ambiguità, di imparare dall’errore, di capitalizzare l’esperienza.

Governance e visione, per un’AI che non si autogestisce: l’illusione che sia sufficiente “mettere in produzione” un modello per raccoglierne i frutti è il punto cieco di molte roadmap. L’AI, al contrario, ha bisogno di una strategia di governance attiva: policy etiche, gestione dei bias, limiti d’uso, accountability distribuita. Tuttavia, oltre ai vincoli, serve una visione direzionale: dove vuole andare l’organizzazione, con l’AI? Qual è l’esperienza che intende generare? Per chi? In quale ambito operativo? E in quale contesto competitivo? Governare l’AI non significa limitarne il potenziale, ma renderlo sostenibile, scalabile, orientato a obiettivi condivisi. Solo questa, anche all’interno di organizzazioni complesse, è la condizione per trasformare l’ingegno individuale in competenza collettiva.

Una nuova postura epistemica per il settore building

Nessuna trasformazione – per quanto sofisticata tecnicamente o solida strategicamente – potrà produrre valore reale, se non accompagnata da una nuova postura epistemica. Non potrà cambiare solamente il modo di fare le cose, ma dovrà cambiare radicalmente il modo in cui pensiamo di poterle fare. È proprio qui che si gioca il passaggio finale, forse il più difficile: governare il cambiamento, con consapevolezza e accuratezza, prima che sia il cambiamento a governare noi.

L’AI, nel settore building come in ogni altro dominio complesso, non è semplicemente una funzione da aggiungere. È un cambio di telaio cognitivo: una cornice che ridefinisce ciò che sappiamo, come lo sappiamo e soprattutto che tipo di azioni diventano possibili — o necessarie — alla luce di questa nuova conoscenza.

Nel settore delle costruzioni e dei sistemi edilizi, in cui gli equilibri sono un’intreccio di margini sottili, cicli lunghi, alti livelli di specializzazione, interdipendenze strutturali, variabili geopolitiche sulle filiere delle risorse, l’AI può rappresentare una leva straordinaria. Non soltanto per la capacità di automazione, ma per la possibilità di abilitazione: sistemi in grado di imparare nel tempo, processi capaci di adattarsi in tempo reale, reti operative capaci di operare come sistemi intelligenti, in reazione alla conoscenza di contesto, vincoli e dinamiche di apprendimento.

Tuttavia, questo potenziale si può realizzare solo accettando una nuova visione, una nuova responsabilità organizzativa, un nuovo contratto con il ruolo dell’innovazione. Non più una dinamica centralizzata, lineare, predittiva, ma distribuita, iterativa, sperimentale. Un modello di governance non più fondato sul controllo, ma sull’orchestrazione intelligente di conoscenza, cultura e capacità tecnologica.

Ecco la vera sfida della leadership contemporanea: non più delegare la trasformazione, ma rilevarne, decifrarne e progettarne le condizioni. Non più rincorrere l’innovazione dell’AI, ma costruire ambienti in cui possa esprimere tutto il suo valore trasformativo.

Leadership consapevole e responsabilità della transizione

Quando i modelli dell’innovazione cambiano, la neutralità è soltanto un’illusione. Chi non sceglierà di essere architetto della transizione, ne sarà infrastruttura inconsapevole.

L
Alessandro Lugli
CIO, Kerakoll
Seguimi su
T
Giovanni Tardini
CEO di Be Symboolic

