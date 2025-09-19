Per decenni abbiamo costruito come se il territorio fosse una superficie da plasmare al servizio dei bisogni umani: rendere più efficienti gli spostamenti, sostenere la crescita economica e facilitare l’accesso a energia, servizi e reti.
il report
Infrastrutture sostenibili: costruire il futuro con la natura
Le infrastrutture nature-based, orientate alla crescita sostenibile, sfruttano l’utilizzo dei processi naturali esistenti e la rigenerazione degli ecosistem. Ecco come affrontano sfide complesse, a partire dal cambiamento climatico
Canali