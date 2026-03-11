Sovranità digitale e cambiamento climatico: la sfida giuridica di Tuvalu

Tuvalu, piccolo Stato insulare del Pacifico, è tra le entità più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico.

L’altitudine media delle isole, poco inferiore ai due metri sul livello del mare, espone il territorio all’innalzamento del livello del mare, prospettando, secondo stime e analisi internazionali, una possibile perdita significativa della terra emersa nel corso del XXI secolo (United Nations Development Programme [UNDP], 2025).

Tuvalu: il paese che sta scomparendo

Tuvalu e il progetto Digital Ark

Questa prospettiva solleva una questione, per molti aspetti, senza precedenti per il diritto internazionale: può uno Stato continuare a esistere giuridicamente anche in assenza del proprio territorio fisico?

In risposta a questa minaccia esistenziale, Tuvalu ha adottato una strategia innovativa fondata sulla digitalizzazione della statualità (Government of Tuvalu, 2022).

Il progetto Digital Ark mira a preservare archivi ufficiali, registri civili, identità culturale e funzioni di governo, garantendo la continuità istituzionale anche in scenari di de-territorializzazione forzata.

L’analisi del caso Tuvalu offre così un paradigma emergente di statualità digitale, valutandone compatibilità, rischi e opportunità in un contesto internazionale sempre più segnato da effetti climatici strutturali.

La statualità nel diritto internazionale

La definizione classica di Stato è contenuta nella Convenzione di Montevideo, che individua quattro requisiti fondamentali: popolazione permanente, territorio definito, governo effettivo e capacità di intrattenere relazioni internazionali (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 1933).

Tradizionalmente, il requisito territoriale è stato considerato imprescindibile.

Tuttavia, prassi e dottrina hanno mostrato una certa flessibilità interpretativa, soprattutto in contesti di occupazione militare o di perdita temporanea del controllo territoriale (Crawford, 2006; Shaw, 2017).

Il caso di Tuvalu introduce una sfida concettualmente nuova: non la temporanea indisponibilità del territorio, bensì la sua possibile scomparsa permanente per cause ambientali non imputabili allo Stato.

In questo scenario, la digitalizzazione delle funzioni statali emerge come strumento concreto per una rilettura funzionale ed evolutiva del requisito territoriale, orientata a garantire la continuità giuridica.

Governi in esilio e soggetti senza territorio

La storia del diritto internazionale offre alcuni esempi di entità statali o para-statali che hanno mantenuto personalità giuridica internazionale pur in assenza di un territorio effettivamente controllato.

Tra questi si ricordano: i governi in esilio durante la Seconda guerra mondiale, come quelli polacco, belga e olandese, che continuarono a essere riconosciuti come legittimi ed esercitare funzioni diplomatiche nonostante l’occupazione dei rispettivi territori; il Sovrano Ordine Militare di Malta, riconosciuto come soggetto sovrano pur essendo privo di un territorio in senso classico e operante attraverso una rete di rappresentanze diplomatiche.

Questa condizione paradossale riflette quanto sostenuto da Koskenniemi (2005), secondo cui i concetti di sovranità e legittimità oscillano in modo strutturale tra realtà politica e costruzione giuridica.

Tali esempi storici si caratterizzano tuttavia o per una presunta temporaneità, come nel caso dei governi in esilio, oppure per ragioni storiche legate alla reazione alla percepita sovversione dell’ordine costituito (Ancien Régime) operata prima dalla Rivoluzione francese e successivamente dall’espansione napoleonica, cui il Congresso di Vienna tentò di porre rimedio attraverso la restaurazione del precedente ordine (seppure con alcune eccezioni quali la sovranità sull’isola di Malta passata dai Cavalieri di Malta al Regno Unito) (Maina & Di Giulio, 2024).

Tuvalu si distingue radicalmente da questi precedenti, poiché pianifica consapevolmente una forma di esistenza giuridica de-territorializzata e potenzialmente permanente, non causata da potenze ostili.

Non si tratta di un governo in esilio in attesa di rientrare sul territorio, ma di uno Stato che progetta un futuro digitale in grado di mantenere sovranità, identità collettiva e capacità di relazioni internazionali anche in assenza di una base territoriale fisica.

Il Digital Ark e la continuità istituzionale

Il Digital Ark costituisce il pilastro della strategia di statualità digitale di Tuvalu.

Esso non si limita a una funzione di archiviazione, ma si inserisce in un sistema digitale più ampio, concepito per conservare: registri civili e di cittadinanza, inclusi passaporti digitali basati su tecnologie di registro distribuito; documenti legislativi e piattaforme di e-government, idonee a consentire elezioni, censimenti e processi decisionali anche in condizioni di dispersione della popolazione; patrimonio culturale immateriale, comprendente genealogie, tradizioni orali e pratiche identitarie; strumenti di interazione tra Stato e cittadini, in particolare per la diaspora.

Dal punto di vista giuridico, il Digital Ark agisce come un dispositivo di presunzione di continuità statale, concretizzando la visione teorizzata da Rayfuse (2010) dello Stato deterritorializzato.

Esso contribuisce a una rilettura funzionale ed evolutiva dei requisiti della Convenzione di Montevideo, in particolare della popolazione permanente e del governo effettivo, spostando il baricentro della sovranità dal possesso fisico del territorio alla gestione digitale delle funzioni pubbliche e al riconoscimento internazionale.

In questo senso, la sovranità tende a emanciparsi dalla dimensione esclusivamente territoriale per fondarsi sulla gestione delle funzioni pubbliche e sul riconoscimento internazionale.

Verso una cittadinanza digitale: il National Digital ID

Il sistema di National Digital ID formalizza una forma di “cittadinanza cloud” che consente ai membri della diaspora tuvaluana di esercitare diritti politici e civili indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Attraverso meccanismi di autenticazione crittografica, i cittadini possono votare, accedere ai servizi sociali e certificare la propria appartenenza alla comunità statale.

La popolazione si trasforma così in una comunità digitale resiliente, con una sovranità radicata nei diritti dei cittadini piuttosto che nella loro residenza fisica.

Riconoscimento internazionale: l’evoluzione del concetto di Stato

Il riconoscimento internazionale rappresenta una precondizione essenziale per la piena operatività della “nazione digitale”.

Tre sviluppi recenti contribuiscono a consolidare la posizione giuridica di Tuvalu, segnando il passaggio da una sovranità basata sul territorio a una fondata sulla presunzione di continuità statale.

In primo luogo, l’Advisory Opinion della Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025 ha chiarito che la perdita del territorio fisico a causa del cambiamento climatico non comporta automaticamente l’estinzione dello Stato (International Court of Justice [ICJ], 2025).

Tale interpretazione, coerente con le più recenti riflessioni dottrinali sull’evoluzione della giustizia internazionale e del diritto climatico, si colloca nel solco della prospettiva indicata da Maina e Di Giulio (2024).

In secondo luogo, la Dichiarazione adottata in sede AOSIS (Alliance of Small Island States) nel 2024 ha affermato che la sovranità e l’appartenenza all’ONU dei piccoli Stati insulari persistono nonostante gli effetti dell’innalzamento del livello del mare, contribuendo a cristallizzare una prassi diplomatica collettiva (AOSIS, 2024).

Infine, l’accordo bilaterale Falepili Union tra Australia e Tuvalu del 2023 costituisce il primo esempio di riconoscimento pattizio della sovranità di uno Stato anche nel caso in cui il suo territorio divenga totalmente inabitabile, accompagnato da garanzie di mobilità per i cittadini (Australia–Tuvalu Falepili Union Treaty, 2023).

Cyber-sovranità, rischi tecnologici e giurisdizione dei dati

La migrazione delle funzioni statali su piattaforme digitali solleva questioni inedite in materia di giurisdizione dei dati, responsabilità statale e protezione delle infrastrutture critiche.

Molti archivi essenziali risiedono infatti su server fisicamente localizzati in Stati terzi o su infrastrutture decentralizzate, generando una dipendenza strutturale da sistemi esterni e una vulnerabilità intrinseca a cyberattacchi o interruzioni sistemiche.

Questa condizione apre interrogativi complessi: quali l’individuazione dell’autorità giurisdizionale competente in caso di violazioni dei dati; la misura in cui uno Stato digitale può esercitare un controllo effettivo su infrastrutture non situate nel proprio territorio.

La sovranità digitale di Tuvalu si configura, dunque, come una sovranità relazionale, fondata sulla cooperazione internazionale e su strumenti tecnologici, piuttosto che su un controllo territoriale esclusivo (Crawford, 2006; Shaw, 2017).

Diritti marittimi e zone economiche esclusive

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, le zone economiche esclusive sono tradizionalmente collegate al territorio emerso (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982).

La possibile scomparsa fisica delle isole di Tuvalu rischia pertanto di compromettere il riconoscimento di tali diritti, rendendo necessaria un’interpretazione evolutiva del diritto marittimo.

Tuvalu mira a preservare le proprie rivendicazioni marittime come diritti continui, ancorati alle coordinate depositate presso le Nazioni Unite.

Analisi dottrinali suggeriscono che il mantenimento delle entitlements marittime possa attenuare gli effetti della perdita territoriale sullo status statale (Rayfuse, 2010).

Sfida sistemica: cambiamento climatico e futuro della statualità

Il caso di Tuvalu non è isolato.

Altri Stati insulari, come Kiribati, le Isole Marshall e le Maldive, affrontano minacce analoghe.

Il cambiamento climatico sta progressivamente rimodellando le carte geografiche e imponendo al diritto internazionale sfide sistemiche senza precedenti.

In questo contesto, la statualità digitale emerge come possibile risposta giuridica e istituzionale, capace di garantire continuità, sovranità e tutela dei diritti collettivi in un mondo caratterizzato da crescente instabilità ambientale.

Nuove prospettive e conclusioni

Il progetto di Tuvalu come “nazione digitale” rappresenta un laboratorio giuridico di portata globale.

Attraverso il Digital Ark e l’accordo bilaterale Falepili Union con l’Australia, emerge una concezione evolutiva della statualità che trova sostegno in strumenti di soft law e atti di indirizzo internazionale.

In particolare, il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ, 2025) e le recenti risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite agiscono come catalizzatori di opinio juris, contribuendo a ridefinire i parametri della continuità statale.

Il quadro stesso in cui il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia è stato emesso, riconoscendo un dovere risarcitorio sugli Stati che hanno causato il cambiamento climatico, suggerisce – a opinione di chi scrive – di considerare il mantenimento del riconoscimento della statualità quale strumento di riparazione.

La sovranità appare così preservabile attraverso infrastrutture digitali e riconoscimento internazionale, anche in assenza di territorio fisico.

La sfida resta aperta e dipenderà dalla capacità dell’ordine internazionale di resistere all’attuale indebolimento del multilateralismo e dal mantenimento del senso di comunità civile e politica anche quando la terra fisica non costituirà più l’ancoraggio della memoria collettiva.

