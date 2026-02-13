Tracciabilità dei rifiuti, scatta l’XFIR: cosa cambia per le imprese

Si apre oggi, 13 febbraio 2026, un’altra tappa decisiva nell’attuazione del RENTRI, la nuova banca dati nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, con l’avvio dell’XFIR, il formulario digitale che accompagna il trasporto dei rifiuti lungo l’intera filiera. Il percorso del RENTRI era iniziato un anno prima, il 13 febbraio 2025, con l’avvio della trasmissione dei dati relativi al registro di carico e scarico, primo passaggio concreto verso la digitalizzazione integrale del sistema.

Non si tratta di una semplice manutenzione normativa né dell’introduzione di un adempimento marginale, ma di una trasformazione strutturale di un settore che, fino a tempi recentissimi, faceva ancora largo ricorso a documenti cartacei, vidimazioni a secco e strumenti tecnologicamente obsoleti.

La portata del cambiamento, che coinvolge centinaia di migliaia di imprese lungo tutta la filiera dei rifiuti, è paragonabile, per impatto e ambizione, a quella della fatturazione elettronica: una volta pienamente a regime, il sistema è destinato a collocare il comparto tra i più avanzati dal punto di vista digitale nel panorama produttivo italiano.

Avvio XFIR: come funziona il formulario digitale

L’XFIR, equivalente funzionale della bolla di accompagnamento delle merci, è un documento che nasce digitale, compilato e firmato elettronicamente dai diversi soggetti coinvolti, ciascuno per la parte di propria competenza, lungo l’intero percorso che va dalla produzione del rifiuto al suo trasporto, fino allo smaltimento o al recupero finale.

Si tratta di un processo integralmente digitalizzato che, per complessità organizzativa, numero di attori coinvolti e livello di integrazione tecnologica richiesto, non trova oggi paragoni in altre filiere, né in Italia né all’estero.

Il contesto europeo e la lezione del SISTRI nella tracciabilità dei rifiuti

Questa evoluzione si inserisce in un quadro normativo europeo sempre più stringente, volto a migliorare la gestione dei rifiuti, rafforzare la trasparenza delle filiere e contrastare fenomeni di abusivismo, traffici illeciti e frodi ambientali.

Un tentativo analogo era stato avviato nel 2009 con il SISTRI, esperienza poi naufragata a causa dell’inadeguatezza degli strumenti ministeriali e del mancato coinvolgimento degli operatori della filiera, in particolare delle software house, rivelatesi fin da subito un anello critico del sistema.

Avvio XFIR RENTRI e interoperabilità con i gestionali

Il nuovo RENTRI, al contrario, presenta molte delle condizioni necessarie per diventare un modello di riferimento a livello nazionale ed europeo.

È stato progettato con il contributo delle associazioni di categoria e poggia su un principio fondamentale: l’interoperabilità con i software gestionali già in uso nelle imprese, senza imporre soluzioni calate dall’alto e scollegate dai processi operativi reali.

Criticità di avvio: formazione, controlli e sanzioni nella fase di transizione

Come accade in ogni grande innovazione di sistema, restano certamente margini di miglioramento e criticità fisiologiche nella fase di avvio.

Le correzioni arrivano spesso in corsa, la piena consapevolezza delle nuove procedure da parte degli utenti richiede tempo e sperimentazione e, soprattutto nella fase iniziale, è necessaria un’attenzione particolare da parte degli enti di controllo, per evitare che vengano sanzionati anche gli operatori più virtuosi che, pur tra mille difficoltà, stanno cercando di adeguarsi correttamente alle nuove regole.

XFIR: l’app in mobilità e i rischi operativi

Tra le criticità operative più rilevanti va ricordato che il nuovo sistema prevede che il trasportatore modifichi e firmi digitalmente l’XFIR in mobilità, tramite un’applicazione installata sullo smartphone.

Si tratta di un passaggio fortemente innovativo, che richiede formazione capillare e adeguata — si pensi a imprese con decine o centinaia di autotrasportatori — e che può essere esposto a imprevisti: assenza di connettività, dispositivi scarichi o malfunzionanti, problemi di autenticazione, il tutto mentre si effettuano trasporti di rifiuti, talvolta pericolosi.

A ciò si aggiunge il fatto che, allo stato attuale, non risulta ancora definita una procedura di emergenza da adottare in caso di indisponibilità dei supporti tecnologici necessari. Alcuni operatori hanno già stimato che eventuali blocchi o rallentamenti potrebbero tradursi in danni economici dell’ordine di milioni di euro al giorno, lungo l’intera catena del trasporto e dello smaltimento.

Software house e RENTRI: il front office tecnico delle imprese

Un ruolo cruciale è svolto anche dalle software house, attori spesso poco visibili ma assolutamente indispensabili, che integrano i gestionali aziendali con i servizi del RENTRI.

Sono loro, di fatto, il primo e spesso unico punto di riferimento delle imprese in caso di problemi tecnici — anche quando non direttamente imputabili al software fornito — e svolgono un ruolo centrale nelle attività di formazione, assistenza e accompagnamento operativo in questa delicata fase di transizione.

Tempistiche e aggiornamenti: quando lo sviluppo corre contro la scadenza

Nonostante questa funzione strategica, le software house vengono frequentemente coinvolte solo a valle delle decisioni, dando per scontato che riescano ad adeguarsi in tempi estremamente ridotti. Le modifiche al software ministeriale sono tuttora in corso: l’ultima, allo stato attuale, è datata 22 gennaio 2026, a meno di venti giorni dall’entrata in vigore del nuovo obbligo.

Vale la pena ricordare che una recente legge dello Stato (art. 46 del DDL 1184) stabilisce che, nella definizione delle tempistiche degli adempimenti amministrativi, debbano essere considerati i tempi necessari per l’analisi, lo sviluppo e il test delle soluzioni informatiche, garantendo con congruo anticipo la disponibilità di specifiche tecniche, componenti software e ambienti di prova.

È evidente che, in questo caso, tale principio difficilmente potrà essere rispettato, con conseguenze rilevanti in termini di sicurezza operativa, qualità dei rilasci e formazione degli utenti.

Moratoria sulle sanzioni: la condizione per evitare un nuovo “effetto SISTRI”

Da qui l’auspicio che il legislatore, pienamente consapevole dei rischi e delle difficoltà che le imprese dovranno affrontare, possa prevedere almeno una moratoria sulle sanzioni, consentendo un periodo di avviamento graduale delle nuove procedure, senza l’immediata pressione di controlli stringenti su aspetti formali e tecnologici.

Ciò che va assolutamente evitato è una reazione di rigetto da parte delle aziende, simile a quella che accompagnò la precedente esperienza del SISTRI. Ripetere quel copione significherebbe compromettere un’innovazione necessaria, con il rischio di disperdere un patrimonio di progresso reale insieme alle sue inevitabili criticità iniziali.