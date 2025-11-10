Guida alle migliori carte di credito del 2026

Permettono di effettuare acquisti anche quando l’immediata liquidità sul conto corrente non è sufficiente, posticipando l’effettivo esborso di denaro; le carte di credito ad uso individuale consentono una flessibilità finanziaria particolarmente utile a famiglie, coppie e singoli di fronte a spese impreviste o irrimandabili.

Oltre alla gestione delle spese quotidiane e alla possibilità di gestire emergenze finanziarie grazie alla linea di credito disponibile, si rivelano particolarmente funzionali per le spese online, i viaggi all’estero, la prenotazione di hotel e noleggio auto, dove spesso sono richieste come garanzia. Molte carte includono anche assicurazioni viaggio, protezione acquisti e programmi fedeltà.

Tra i vantaggi che la carta di credito offre ci sono la comodità di utilizzo, la sicurezza nelle transazioni (spesso garantita da sistemi antifrode), la possibilità di usufruire di un periodo di credito gratuito (nel caso delle carte a saldo) e, in alcuni casi, l’accesso a benefit o rewards (premi).

Tuttavia, è fondamentale considerarne anche i limiti: l’utilizzo improprio della carta di credito può portare, infatti, a un indebitamento (soprattutto con le carte revolving a causa degli interessi applicati); inoltre, la necessità di sostenere costi fissi (canoni annuali) o variabili (commissioni per prelievi o transazioni estere) e l’impatto sul proprio credit score (punteggio di affidabilità creditizia) in caso di mancato o ritardato pagamento.

Come scegliere la carta di credito migliore

La scelta della carta di credito dipende strettamente dalle abitudini di spesa e dagli obiettivi finanziari individuali o familiari. È fondamentale evitare di farsi guidare unicamente dai benefit più vistosi e concentrarsi, invece, sui costi effettivi e sulla coerenza tra funzionalità e necessità. Valutare attentamente i dettagli del contratto e confrontare diverse offerte è il primo passo per identificare lo strumento più vantaggioso e sostenibile nel tempo.

Le migliori carte di credito per uso privato

I principali criteri da considerare nella valutazione della carta di credito sono:

tipologia di rimborso: decidere se si preferisce una carta a saldo (addebito unico, ideale per chi ha liquidità immediata) o una carta revolving (rimborso rateale, utile per flessibilità, ma con applicazione di tassi di interesse – TAEG);

decidere se si preferisce una carta (addebito unico, ideale per chi ha liquidità immediata) o una carta revolving (rimborso rateale, utile per flessibilità, ma con applicazione di tassi di interesse – TAEG); costi fissi e variabili: analizzare il canone annuale (gratuito o a pagamento), il tasso di interesse (TAEG) applicato al credito revolving, e le commissioni per prelievi di contante (cash advance) e transazioni in valuta estera;

analizzare il (gratuito o a pagamento), il applicato al credito revolving, e le per prelievi di contante (cash advance) e transazioni in valuta estera; fido (Plafond) concesso: verificare l’importo massimo di credito messo a disposizione, assicurandosi che sia in linea con le proprie esigenze di spesa;

verificare l’importo massimo di credito messo a disposizione, assicurandosi che sia in linea con le proprie esigenze di spesa; programmi di rewards e benefit: valutare se i programmi fedeltà, i cashback, le assicurazioni viaggio o altri servizi accessori offerti siano effettivamente utili e giustifichino eventuali costi aggiuntivi;

valutare se i programmi fedeltà, i cashback, le assicurazioni viaggio o altri servizi accessori offerti siano effettivamente utili e giustifichino eventuali costi aggiuntivi; sicurezza e servizi online: controllare le misure di protezione antifrode, la possibilità di gestione della carta tramite app o internet banking e la qualità del servizio clienti;

controllare le misure di protezione antifrode, la possibilità di gestione della carta tramite app o internet banking e la qualità del servizio clienti; circuiti di pagamento: verificare i circuiti supportati (es. Visa, Mastercard, American Express), per assicurarsi che la carta sia accettata sia in Italia che all’estero.

Selfyconto di banca Mediolanum: la carta di credito con plafond flessibile

Mediolanum Credit Card 4.7 Circuito: Visa/Mastercard Canone piano base: gratis per 1 anno (poi 40 €/anno; 20 € con SelfyConto) Prelievo massimo: 500 €/giorno (fino a 3.000 €/mese) Limite di spesa / plafond: da 1.500 a 3.000 €/mese Commissioni prelievo: 4% (min. 0,52€) Contactless: ✓ IBAN: ✓

Le carte di credito Nexi (Mediolanum Credit Card e Prestige) sono prodotti a saldo (monofunzione), il cui utilizzo si basa su un plafond predefinito, la cui entità è stabilita dalla banca a seguito di un’attenta valutazione creditizia. Il circuito utilizzato per le operazioni è Mastercard.

Queste carte consentono di effettuare acquisti presso tutti gli esercenti convenzionati in Italia e all’estero, oltre a prelievi di contante (anticipo contante) presso gli sportelli ATM.

La caratteristica principale è l’addebito delle spese: tutte le transazioni effettuate nel corso di un mese vengono aggregate e addebitate in un’unica soluzione, senza interessi, il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione delle operazioni, direttamente sul SelfyConto.

Funzionalità Descrizione

Funzionalità della Carta La carta di credito consente al Titolare di effettuare acquisti di beni e/o servizi presso gli esercenti aderenti al Circuito Internazionale (inclusi Internet e altri canali virtuali) e di ottenere anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito, anche tramite ATM (digitando il PIN).

Plafond (Limite di Utilizzo) A ogni carta è assegnato un limite di utilizzo mensile. Gli acquisti e gli anticipi di contante sono possibili entro tale limite, che si ripristina ogni mese.

• Mediolanum Credit Card: tra 1.500,00 € e 3.000,00 €.

• Mediolanum Credit Card Prestige: tra 5.000,00 € e 10.000,00 €.

Acquisti Online (3D Secure) Per i pagamenti elettronici a distanza, Nexi utilizza il protocollo “3D Secure”, che garantisce la sicurezza e richiede l’Autenticazione Forte del Cliente (SCA). Il Titolare viene iscritto gratuitamente e automaticamente al servizio se ha fornito il numero di cellulare.

Pagamenti Mobile La carta può essere registrata e virtualizzata per l’uso su sistemi di pagamento mobile convenzionati, come Apple Pay o Google Pay.

Easy shopping: come dilazionare i pagamenti

Easy Shopping è un servizio attivabile sulle carte a saldo che consente al titolare di rateizzare una o più spese già contabilizzate sulla propria carta. Ecco come funziona:

rimborso e costi: il rimborso mensile delle rate ripristina automaticamente, per pari importo, il limite di utilizzo residuo della carta. La rateizzazione prevede una commissione fissa (per apertura e gestione del piano) suddivisa mensilmente e inclusa nella rata. Non sono previsti interessi di mora, spese aggiuntive o altre commissioni in caso di pagamento ritardato. Inoltre, è possibile estinguere anticipatamente i piani Easy Shopping senza costi aggiuntivi .

il ripristina automaticamente, per pari importo, il della carta. La rateizzazione prevede una (per apertura e gestione del piano) suddivisa mensilmente e inclusa nella rata. Non sono previsti in caso di pagamento ritardato. Inoltre, è possibile i piani Easy Shopping . importo e durata: è possibile scegliere piani di rateizzazione per importi compresi tra 250 € e 2.400 €, con durate di 3, 6, 9, 12, 18 o 24 mesi.

Sono escluse da Easy Shopping, e quindi non possono essere rateizzate, le operazioni relative a giochi e scommesse, così come le spese derivanti da dilazioni o finanziamenti concessi da operatori del credito al consumo.

Vantaggi e servizi accessori

Entrambe le carte di credito Nexi (Standard e Prestige) includono gratuitamente i seguenti servizi:

Servizio Mediolanum Credit Card Mediolanum Credit Card Prestige Descrizione e Costo Polizza Assicurativa Multirischi Gratuito Gratuito Servizio inclusivo fornito senza costi aggiuntivi. Servizio Protezione anti-frode 3D Secure Gratuito Gratuito Adesione automatica e gratuita, in presenza di un numero di cellulare fornito all’emittente. Servizio Spending Control Gratuito Gratuito Consente di personalizzare la spendibilità della carta (limite complessivo, canale di utilizzo, pausa carta fino a 48 ore). Servizio Messaggi Alert Gratuito Gratuito Avviso di Sicurezza tramite SMS per transazioni pari o superiori alla soglia di 50 Euro. Servizi di emergenza (Carta Sostitutiva e Anticipo Contante) 25,00 € cad. Gratuito Costo per la Carta sostitutiva d’emergenza e l’anticipo contante d’emergenza. Lounge Key Non previsto Gratuito Adesione annuale gratuita, riservata solo alla Prestige. Il singolo accesso alle Lounge Aeroportuali costa 24 USD (per il titolare ed eventuale ospite). Vetrina Premium Experience Non previsto Gratuito Accesso per visualizzazione/prenotazione/adesione a spettacoli, eventi, viaggi, offerte e sconti da Partner.

I costi delle carte di credito Selfyconto

Descrizione Costo Mediolanum Credit Card (SelfyConto) Mediolanum Credit Card Prestige (SelfyConto) Note Canone Annuo 20,00 € 80,00 € Canone gratuito per il primo anno dall’emissione della carta. Imposta di Bollo su Estratto Conto 2,00 € 2,00 € Dovuta su estratti conto superiori a 77,47 euro. Interessi di Mora Non previsti Non previsti Non sono previsti interessi di mora per ritardato pagamento. Rifornimento Carburante (in Italia) 0,77 € 0,77 € Per ogni rifornimento pari o superiore a 100,00 €. Sostituzione Carta (Duplicato) 15,00 € 0,00 € (Gratuito) La Prestige è gratuita. La standard è gratuita solo in caso di blocco per frode, contraffazione, ecc.. Tasso di Cambio e Commissione (Valuta diversa da Euro) Tasso del Circuito maggiorato del 2,5% Tasso del Circuito maggiorato del 2,5% Commissione applicata da Nexi Payments S.p.A..

Crédit Agricole: le carte di credito Nexi

Crédit Agricole Nexi 4.5 Emittente: Mercury UK Holdco Limited Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard Canone: 50€/anno Fido Max: da 1.500 euro a 2.400 euro Rimborso: mensile con TAN variabile fino al 13,08% e TAEG variabile fino al 15,91% Contactless: ✓

Le carte di credito individuali Nexi offerte da Crédit Agricole sono carte a saldo (charge cards), il che implica che il rimborso delle spese effettuate avviene in un’unica soluzione posticipata e senza l’applicazione di interessi, generalmente entro il 15 del mese successivo all’acquisto.

Sono carte caratterizzate da elevata sicurezza (protezione antifrode 3D Secure e servizio alert via SMS/app) e tecnologia avanzata, che include la funzione Contactless e la compatibilità con i principali pagamenti digitali su smartphone e smartwatch. Infine, permettono di pagare i pedaggi autostradali velocemente e consentono di associare carte familiari con un limite di utilizzo condiviso.

L’offerta si articola su quattro prodotti:

Nexi Classic , la soluzione più accessibile e pensata per la spesa di tutti i giorni, si distingue per la possibilità di essere richiesta anche direttamente tramite il Conto Online Crédit Agricole;

, la soluzione più accessibile e pensata per la spesa di tutti i giorni, si distingue per la possibilità di essere richiesta anche direttamente tramite il Conto Online Crédit Agricole; Nexi Prestige , con plafond elevato e personalizzabile , offre servizi LifeStyle e Premium viaggi dedicati;

, con , offre servizi LifeStyle e Premium viaggi dedicati; Nexi Excellence: con un plafond elevato, servizi esclusivi come Concierge Plus e Lounge Key, e un pacchetto di carte familiari gratuite.

I costi delle carte Nexi di Crédit Agricole

Caratteristica Carta Nexi Classic/Standard Carta Nexi Prestige Carta Nexi Excellence Quota annuale massima (Carta Principale) € 50,00 € 150,00 € 300,00 Quota Annuale Massima (Carta Supplementare) € 35,00 (Aggiuntiva/Familiare) € 120,00 (Aggiuntiva/Familiare) € 220,00 (Aggiuntiva/Familiare) Opzione Rateizzazione Possibilità di attivare Easy Shopping per rateizzare spese già contabilizzate (a discrezione della Banca). Funzionalità Easy Shopping o possibilità di richiedere modalità ad opzione (passaggio tra saldo e rateale). Funzionalità Easy Shopping o possibilità di richiedere a modalità ad opzione. Valuta su Addebito in Conto Corrente (dalla data estratto conto) Compresa tra 10 e 15 giorni. Compresa tra 10 e 15 giorni. Compresa tra 10 e 15 giorni. Costo Estratto Conto Cartaceo 1,15 Euro. 1,15 Euro. Gratuito. Imposta di Bollo (EC > € 77,47) 2,00 Euro. 2,00 Euro. 2,00 Euro. Carta Sostitutiva d’Emergenza 25,00 Euro in Italia e all’estero. Gratuita. Gratuita. Anticipo Contante d’Emergenza 25,00 Euro in Italia e all’estero. Gratuito. Gratuito. Duplicato/Rifacimento Carta (Ordinario) Duplicato: 15,00 Euro; Rifacimento: 10,00 Euro. Gratuito (sia Duplicato che Rifacimento). Gratuito (sia Duplicato che Rifacimento). Commissione Anticipo Contante Massima 4,80% (minimo 0,52 Euro in area Euro). Massima 4,80% (minimo 0,52 Euro in area Euro). Massima 4,80% (minimo 0,52 Euro in area Euro). Commissione su Rifornimento Carburante 0,77 Euro (per rifornimenti ≥ 100,00 Euro in Italia). 0,77 Euro (per rifornimenti ≥ 100,00 Euro in Italia). 0,77 Euro (per rifornimenti ≥ 100,00 Euro in Italia). Commissione su Tasso di Cambio (Extra Euro) Maggiorazione del 2,5% dell’importo transato. Maggiorazione del 2,5% dell’importo transato. Maggiorazione del 2,5% dell’importo transato. Servizio Lounge Key Non previsto. Quota adesione annuale gratuita; costo singolo accesso: 24 USD (per Titolare e Ospite). Quota adesione annuale gratuita; include 5 accessi annui gratuiti (per titolare); costo dal sesto accesso: 24 USD. Altri Servizi Premium Polizza Multirischi e Servizi anti-frode/Spending Control (gratuiti). Vetrina Premium Experience (accesso gratuito). Servizio di Light Concierge (accesso telefonico gratuito); Vetrina Premium Experience (accesso gratuito).

Credem, carte di credito della linea EGO

Credem Link 4.4 Istituto Bancario: Credem App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Costo Prelievo ATM: GRATIS (1,90€ con altre banche, i primi 24 gratis) Costo Bonifici: 0,50€ online Limite di Deposito: 500.000€

Il conto corrente online Credem Link include in via obbligatoria la sottoscrizione di una Carta di debito (Credemcard Internazionale Mastercard o su circuito nazionale Pagobancomat®).

Relativamente alla richiesta di una Carta di Credito, come la linea Ego di Credem (ad esempio la Ego Classic o Ego Gold) sono richiedibili dai clienti titolari di un conto corrente Credem, incluso il Conto Credem Link. Il processo di richiesta è solitamente gestibile tramite:

La sezione “I Miei Acquisti” dell’ Internet Banking personale.

personale. Il supporto di un Consulente Credem (in filiale o da remoto).

È fondamentale precisare che l’emissione di una carta di credito non è automatica con l’apertura del conto, ma è subordinata all’approvazione discrezionale della Banca.

Le banche, in generale, valutano la richiesta di carta di credito sulla base di specifici requisiti di merito creditizio, tra cui:

La storia creditizia del richiedente.

del richiedente. La capacità di reddito e la situazione finanziaria complessiva.

e la situazione finanziaria complessiva. La regolarità dei flussi sul conto corrente (ad esempio, l’accredito di stipendio o pensione).

Pertanto, un nuovo cliente, una volta attivato il Conto Credem Link, potrà presentare domanda per una Carta di Credito Ego, ma l’accettazione e l’eventuale massimale (plafond) concesso saranno determinati dalla valutazione interna dell’istituto sulle condizioni finanziarie del richiedente.

È da notare che, sebbene la carta di credito non sia inclusa direttamente nel pacchetto base del Conto Link, uno dei prodotti che può contribuire a sbloccare il secondo premio di 100 Euro in buoni Amazon.it è l’attivazione (o mantenimento) dell’accredito di stipendio o pensione, un elemento che può favorevolmente influire sulla successiva valutazione per l’ottenimento di una linea di credito, inclusa una carta di credito.

Conto Credem Link: promozione, costo e caratteristiche

Il conto Credem Link si presenta come una soluzione “digitale con un tocco umano”, offrendo i seguenti elementi a canone zero:

Conto corrente online Credem Link (canone zero).

(canone zero). Internet banking e App credem mobile (canone zero).

(canone zero). Carta di debito Credemcard: Il canone è zero per la versione su circuito nazionale Pagobancomat®. Per la Credemcard Internazionale Mastercard, il canone è zero per il primo anno, salvo un costo successivo di 1,50 Euro al mese.

Il processo di apertura è completamente digitalizzato e richiede l’attivazione obbligatoria del servizio di firma elettronica gratuito.

Promozioni e bonus conto Credem Link

La promozione “Conto Credem Link Autunno 2025”, è vincolata all’apertura del Conto Corrente online Credem Link entro il 30 novembre 2025 e all’utilizzo del codice promozionale BONUS200.

L’offerta si struttura come un’operazione a premi con l’opportunità di conseguire fino a 200 Euro in buoni regalo Amazon.it, suddivisi in due fasi distinte e cumulabili, con un periodo di validità complessivo fino a giugno 2026.

L’ottenimento dei buoni regalo Amazon.it è legato al raggiungimento di specifici obiettivi di spesa e all’attivazione di servizi chiave:

Fase Periodo di Riferimento Obiettivo da raggiungere Premio in Buoni Amazon.it I Dall’apertura conto al 31 marzo 2026 Utilizzo della carta di debito per pagamenti complessivi di almeno 2.000€. 100 Euro II Tra aprile e giugno 2026 Mantenimento/attivazione dell’accredito di stipendio o pensione E utilizzo della carta di debito per pagamenti complessivi di almeno 1.000€. 100 Euro

È importante sottolineare che il cliente ha la facoltà di partecipare a una sola delle due fasi, pur potendo conseguire un massimo totale di 200 Euro in caso di successo in entrambe. La partecipazione alla promozione richiede l’apertura del conto entro il termine perentorio del 30 novembre 2025.

Conto deposito Più: tasso di interesse lordo annuo al 2,25%

Dopo l’apertura del conto corrente, i clienti hanno la possibilità di attivare il Conto deposito Più. Questa opzione offre un tasso di interesse lordo annuo del 2,25\% per sei mesi su nuova liquidità vincolata (con un minimo di 5.000 Euro). Si specifica che lo svincolo anticipato della somma comporta l’applicazione di una penale e l’azzeramento degli interessi maturati.

Conto Corrente Arancio: interessi e cashback al 4%

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO

ING lancia una campagna promozionale dedicata ai nuovi clienti valida per le aperture di Conto Corrente Arancio effettuate entro il 24 gennaio 2026. L’iniziativa combina un incentivo sul risparmio con un programma di fidelizzazione sulle spese, offrendo un doppio beneficio per un periodo di sei mesi.

L’offerta si articola sull’abbinamento di due prodotti distinti, seppur interconnessi: il Conto Corrente Arancio e il conto deposito Conto Arancio.

Rendimento sul risparmio Conto Arancio: Tasso d’interesse: Viene riconosciuto un tasso di interesse annuo lordo del 4% sulle somme depositate.

Viene riconosciuto un tasso di interesse annuo lordo del sulle somme depositate. Condizioni limitate: Tale rendimento è applicato per un periodo di sei mesi dalla data di attivazione di Conto Arancio e si applica a un massimale di deposito di 50.000€. Oltre tale soglia o decorso il periodo promozionale, si applica il tasso base contrattuale. Cashback: Percentuale: la banca riconosce un cashback del 4% sugli acquisti effettuati con la Carta di debito Mastercard collegata al conto corrente.

la banca riconosce un sugli acquisti effettuati con la Carta di debito Mastercard collegata al conto corrente. Limiti mensili: il beneficio è calcolato sui primi 500€ di spesa al mese per sei mesi solari consecutivi, il che si traduce in un massimo erogabile di 20€ al mese, e fino a un totale di 120€ nel semestre.

il beneficio è calcolato sui primi per sei mesi solari consecutivi, il che si traduce in un massimo erogabile di 20€ al mese, e fino a un totale di nel semestre. Condizione di saldo: L’erogazione del cashback è subordinata al mantenimento di un saldo minimo di 100€ sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31 luglio.

Condizioni d’Uso del Conto Corrente

Conto Corrente Arancio Più, prevede un canone mensile di 5€, che può essere azzerato al verificarsi di determinate condizioni:

l’accredito di stipendio o pensione,

l’accredito di entrate mensili pari ad almeno 1.000€,

l’essere un cliente di età inferiore ai 30 anni.

Tutti i principali servizi operativi, come carte, bonifici SEPA, bonifici istantanei, prelievi in Italia ed Europa, sono offerti a zero costi.

È inoltre prevista una promozione per i clienti che invitano nuovi aderenti tramite codice amico, la quale può garantire fino a 250€ di cashback (25€ per amico, massimo 10), con l’avvertenza cruciale che l’uso del codice ING2025 non è cumulabile con la ricezione del cashback da invito.

ING consente la richiesta della Carta di Credito Mastercard Gold, previa valutazione del merito creditizio del cliente da parte della banca.

Caratteristica Condizione Canone Annuale 0€ con Conto Corrente Arancio Più. Requisiti di Reddito/Patrimonio Per l’approvazione, il cliente deve soddisfare specifiche condizioni economiche, quali, alternativamente: 1. Accredito di stipendio o pensione (minimo 500€) continuativo negli ultimi due mesi. 2. Giacenza media sul Conto Corrente Arancio di almeno 3.000€ nei due mesi precedenti la richiesta. Plafond Standard Il limite di spesa mensile standard assegnato alla Carta di Credito Mastercard Gold è fissato a 1.500€. Richiesta di Variazione Il cliente ha la facoltà di richiedere un aumento di tale plafond, opzione che rimane soggetta all’insindacabile valutazione bancaria del merito creditizio.

American Express Payback: una carta fedeltà per gli acquisti

La Carta di Credito PAYBACK American Express è una carta di credito ad opzione che si distingue per la sua doppia funzionalità: flessibilità di pagamento e accumulo punti accelerato. Il titolare può gestire l’estratto conto mensile scegliendo tra il rimborso a saldo (senza interessi) o la modalità a rate (revolving), usufruendo di una linea di credito personalizzata.

Il suo vantaggio principale è l’integrazione con il programma PAYBACK, che garantisce l’accumulo di 1 punto ogni 2 euro spesi ovunque e un accumulo doppio presso tutti i partner del programma.

Requisito Dettaglio Reddito Reddito annuale lordo di almeno €11.000. American Express può richiedere prova del reddito. Conto Corrente Essere titolare di un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA (l’IBAN non deve corrispondere a una carta prepagata). Residenza Essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano. Programma PAYBACK Essere iscritto al programma PAYBACK ed essere maggiorenne.

I vantaggi principali: il programma PAYBACK

Il principale punto di forza della carta è il meccanismo di accumulo punti, che consente di essere “premiati due volte” attraverso il programma fedeltà PAYBACK. Come funziona:

accumulo standard (ovunque): è possibile accumulare 1 Punto PAYBACK ogni 2 euro spesi su tutti gli acquisti effettuati con la carta, presso qualsiasi esercizio commerciale;

è possibile accumulare su gli acquisti effettuati con la carta, presso qualsiasi esercizio commerciale; accumulo doppio: quando si fanno acquisti presso i partner del programma PAYBACK:

quando si fanno acquisti presso i partner del programma PAYBACK: utilizzo dei punti: I punti accumulati vengono accreditati automaticamente sul proprio conto PAYBACK e possono essere utilizzati per richiedere buoni sconto o premi nel catalogo.

Protezione, sicurezza e servizi

Servizio Descrizione Protezione Antifrode Protezione in caso di uso illecito della Carta da parte di terzi. Protezione d’Acquisto Una tutela assicurativa per 90 giorni fino a 1.300€ per gli acquisti effettuati con Carta, in caso di furto o danneggiamento del bene (soggetta a termini e condizioni). Carta Sostitutiva Predisposizione gratuita di una nuova Carta in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. Servizio Express Cash Possibilità di prelevare contante in caso di emergenza da 500.000 sportelli Bancomat nel mondo (l’attivazione del servizio è a discrezione di Amex e prevede commissioni e limiti: max €1.000 ogni 30 giorni e max 20% del Fido, con commissione del 3,9% sull’importo prelevato). Servizio Clienti Assistenza dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tecnologia Compatibilità con Apple Pay e pagamenti Contactless (fino a 50€ senza PIN, oltre i 50€ con PIN). App Amex Per gestire il conto Carta, monitorare le spese e il saldo punti ovunque si trovi.

I costi della carta Payback Amex

Caratteristica Dettaglio Note Importanti Quota Annuale Gratuita ogni anno La quota è gratuita a condizione che venga effettuata almeno una transazione ogni anno. In caso di mancato utilizzo, verrà addebitata una quota annuale di 10€. Flessibilità di Pagamento Ad opzione (Revolving) È possibile scegliere, di mese in mese, se pagare l’estratto conto a saldo (senza interessi) o a rate (con addebito di interessi), nei limiti del fido accordato. Tassi di Interesse TAN 14% / TAEG 16,37% Tassi applicati in caso di scelta del pagamento a rate (modalità Revolving), basati sull’esempio rappresentativo fornito. Linea di Credito Personalizzata, fino a €10.000 L’importo del fido viene assegnato da American Express in base alla valutazione del profilo di rischio del Titolare. Carta Supplementare Inclusa nella quota gratuita La prima Carta Supplementare è gratuita. Dalla seconda Carta Supplementare, la quota annuale sarà di 15€.

Quali sono i requisiti per richiedere una carta di credito

L’emissione di una carta di credito è subordinata alla verifica di specifici requisiti da parte dell’istituto finanziario, che deve valutare l’affidabilità creditizia del richiedente. I criteri possono variare tra i diversi emittenti, ma alcuni elementi sono valutati dalla maggior parte delle banche e società finanziarie.

I requisiti standard per richiedere una carta di credito sono:

maggiore età : il richiedente deve aver compiuto 18 anni, requisito indispensabile per la capacità giuridica di contrarre obbligazioni finanziarie;

: il richiedente deve aver compiuto 18 anni, requisito indispensabile per la capacità giuridica di contrarre obbligazioni finanziarie; residenza o domicilio in Italia : è generalmente necessario essere residenti sul territorio nazionale, anche se alcune carte sono accessibili anche a non residenti con particolari condizioni;

: è generalmente necessario essere residenti sul territorio nazionale, anche se alcune carte sono accessibili anche a non residenti con particolari condizioni; conto corrente attivo : la quasi totalità delle carte di credito richiede l’esistenza di un conto corrente su cui addebitare le spese, che può essere presso la stessa banca emittente o presso un altro istituto;

: la quasi totalità delle carte di credito richiede l’esistenza di un conto corrente su cui addebitare le spese, che può essere presso la stessa banca emittente o presso un altro istituto; reddito dimostrabile : l’istituto verifica la capacità di rimborso attraverso buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto o altre certificazioni che attestino entrate regolari;

: l’istituto verifica la capacità di rimborso attraverso buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto o altre certificazioni che attestino entrate regolari; storia creditizia : vengono consultate le banche dati creditizie (come CRIF o Centrale Rischi) per verificare l’assenza di protesti, cattivi pagatori o altre segnalazioni che possano compromettere l’affidabilità del richiedente;

: vengono consultate le banche dati creditizie (come CRIF o Centrale Rischi) per verificare l’assenza di protesti, cattivi pagatori o altre segnalazioni che possano compromettere l’affidabilità del richiedente; documenti di identità validi: carta d’identità o passaporto in corso di validità, oltre al codice fiscale, sono necessari per l’identificazione e gli altri adempimenti normativi.

Come richiedere una carta di credito online

La richiesta di una carta di credito, in particolare quelle collegate a conti correnti online, è un processo che si è notevolmente semplificato e digitalizzato. Per le carte associate a conti online, il processo è spesso integrato all’interno della piattaforma di home banking.

Generalmente, l’utente deve accedere alla propria area riservata e navigare nella sezione dedicata ai prodotti di credito. Qui, può selezionare il tipo di carta desiderato e procedere alla compilazione di un modulo digitale, inserendo i dati richiesti e specificando il plafond desiderato.

La banca effettuerà poi una valutazione della solvibilità, spesso basata sui movimenti e sul saldo del conto corrente già attivo, richiedendo eventualmente l’upload di documenti di reddito (come la busta paga o il Modello Unico). Una volta approvata, il contratto viene sottoscritto digitalmente (tramite firma elettronica avanzata o OTP) e la carta viene spedita all’indirizzo del cliente. L’intero iter, dalla richiesta all’approvazione, è più rapido rispetto alle procedure tradizionali, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in filiale.

Cos’è il plafond della carta di credito e come funziona

Il plafond della carta di credito, noto anche come limite di spesa o fido, rappresenta l’importo massimo di credito che l’istituto finanziario autorizza il titolare della carta a utilizzare in un determinato periodo di tempo, solitamente un mese solare. Funziona sostanzialmente come un tetto massimo di spesa: tutte le transazioni (acquisti, prelievi di contante) effettuate con la carta concorrono a ridurre il credito residuo disponibile.

Ad esempio, se una carta ha un plafond di 2.000 euro al mese e si effettua un acquisto di 500 euro, il credito disponibile scende temporaneamente a 1.500 euro. Questo limite viene ripristinato, o ricaricato, quando il titolare della carta provvede a saldare il debito accumulato, tipicamente alla scadenza mensile prevista per l’addebito delle spese.

La determinazione dell’importo del plafond è strettamente legata alla valutazione dell’affidabilità creditizia (credit score) e del reddito del richiedente, ed è un elemento da considerare attentamente per una gestione utile e responsabile del proprio strumento di pagamento.