Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

europa e cittadini

Democrazia partecipata: strumenti e modelli per comunità inclusive

Home Cittadinanza digitale
Indirizzo copiato

Bruxelles spinge per una maggiore partecipazione civica. La democrazia partecipata diventa un obiettivo europeo con strumenti che avvicinano cittadini e istituzioni, in un tentativo di rafforzare fiducia e trasparenza nei processi decisionali

Pubblicato il 9 ott 2025
Viola Davini

Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS

Marta Guarducci

Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS

Eugenio Pandolfini

Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS

Marco Sbardella

Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS

Luca Toschi

Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS

democrazia e digitale (1) continuità operativa virtualizzazione dei server upskilling e reskilling IA e democrazia Democrazia partecipata

La democrazia contemporanea sta vivendo una fase di profonda trasformazione, nella quale i tradizionali meccanismi di rappresentanza appaiono sempre più inadeguati a fronteggiare le complesse sfide sociali, culturali, economiche e ambientali delle nostre società.

Comunicare i “territori in salute”: il caso San Casciano val di Pesa

La crisi della rappresentanza democratica contemporanea

In questo scenario, i processi partecipativi risultano spesso episodici e limitati nel tempo e nello spazio, generando una crescente disaffezione verso le istituzioni, un’erosione della fiducia nella politica e una frammentazione del tessuto sociale. Da ciò deriva una crisi di legittimità e di partecipazione che investe numerose democrazie mature, sottolineando l’urgenza di ripensare i modelli comunicativi alla base del rapporto tra governance e cittadinanza.

Partendo dall’esperienza del Centro Ricerche “scientia Atque usus” per la Comunicazione Generativa ETS (da ora in poi: Centro Ricerche sAu) – che da oltre trent’anni sviluppa progetti orientati alla costruzione di comunità territoriali attraverso un dialogo capace di rafforzare la collaborazione tra cittadinanza e amministrazioni pubbliche – questo articolo intende mostrare come il modello di Comunicazione Generativa rappresenti un atto politico e sociale in grado di trasformare i contributi di cittadine e cittadini in visioni condivise e pratiche di governance partecipata.

La necessità di rafforzare la democrazia partecipativa si colloca in un contesto più ampio che trova riscontro anche a livello europeo. Le istituzioni dell’Unione, consapevoli della crisi di legittimità e fiducia, hanno promosso strategie per favorire il coinvolgimento civico. In questa direzione si colloca la più recente Raccomandazione (UE) 2023/2836, intitolata Promoting the engagement and effective participation of citizens and civil society organisations in public policy-making processes, che sottolinea il ruolo centrale della società civile e l’importanza di garantire un sostegno tecnico e finanziario, al fine di consolidare la democrazia europea e promuovere un coinvolgimento regolare, significativo e sostanziale nei processi decisionali.

Da queste riflessioni prende forma l’esperienza del Centro Ricerche sAu, che promuove processi di innovazione sociale e istituzionale fondati sulla Comunicazione Generativa. Questo approccio colloca il cittadino e la cittadina al centro, come soggetti attivi, capaci di esprimere bisogni, contribuire alla costruzione delle politiche pubbliche e partecipare consapevolmente – e soprattutto quotidianamente – alla vita democratica della propria comunità (più o meno prossima). Sperimentare la Comunicazione Generativa, in tal senso, significa ascoltare, raccogliere e trasformare i contributi dei cittadini in progettualità condivise, visioni collettive e pratiche di governance partecipata. In altre parole: permettere a tutti e a ciascuno di co-progettare il futuro della propria comunità, con le relative conseguenze in termini di sviluppo delle traiettorie biografiche individuali.

L’approccio metodologico del Centro Ricerche sAu rappresenta un passaggio decisivo nel superamento delle esperienze partecipative tradizionali, troppo spesso ridotte a consultazioni episodiche che faticano a produrre trasformazioni strutturali, con il conseguente e concreto rischio di disaffezione e di frustrazione (sia lato amministratori sia lato cittadini). Al contrario, la prospettiva della Comunicazione Generativa mira a rendere la partecipazione un processo ordinario e quotidiano dell’amministrazione pubblica attraverso strumenti che promuovono una corretta in-formazione. Significa ripensare il ruolo stesso delle istituzioni, che non devono limitarsi a gestire il consenso o informare i cittadini, ma imparare a dialogare, rendere conto e co-costruire politiche pubbliche capaci di rispondere ai bisogni reali (presenti e, soprattutto, futuri) delle comunità. La Comunicazione Generativa rappresenta un ponte tra dimensione individuale e collettiva: consente di mettere in relazione scelte personali (ad esempio in ambito di salute, alimentazione, educazione) e obiettivi pubblici condivisi, restituendo senso e legittimità all’azione civica.

Questa visione assume ulteriore rilievo se considerata nel contesto della crescente complessità delle sfide globali. Crisi climatica, trasformazioni tecnologiche, tensioni geopolitiche e disuguaglianze sociali richiedono risposte che non possono essere elaborate esclusivamente da élite tecnocratiche o decisori politici distanti. È necessario costruire processi di intelligenza collettiva capaci di mettere in rete competenze, saperi ed esperienze diffuse nella società. Per questo la Comunicazione Generativa – applicata all’ambito della governance locale – si inserisce pienamente anche nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, in particolare rispetto all’SDG 16 – Pace, giustizia e istituzioni solide e all’SDG 11 – Città e comunità sostenibili. Il rafforzamento dei processi partecipativi e dialogici, infatti, contribuisce a costruire istituzioni più trasparenti, inclusive ed efficaci, capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità e di accrescere la fiducia dei cittadini nella governance. Allo stesso tempo, la valorizzazione delle competenze diffuse e delle narrazioni locali promossa dalla Comunicazione Generativa sostiene la creazione di comunità resilienti e coese, in grado di affrontare le sfide legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In questo senso, la Comunicazione Generativa si configura come una vera e propria infrastruttura culturale, in grado di sostenere e orientare l’innovazione democratica.

Essa si propone come alternativa ai modelli comunicativi tradizionali, promuovendo un’interazione dialogica, inclusiva e costruttiva, in cui ogni cittadino possa sentirsi parte di un processo di costruzione del Bene Comune. Non si tratta semplicemente di “comunicare meglio”, ma di ripensare radicalmente il modo in cui istituzioni e comunità si relazionano, restituendo senso e valore all’azione politica come espressione della volontà collettiva. Ciò significa, ad esempio, riconoscere il valore delle narrazioni locali, dei saperi informali, delle conoscenze situate e delle esperienze quotidiane come elementi fondamentali per la costruzione delle politiche pubbliche.

Dal modello deliberativo a quello partecipativo

Parlare di “democrazia partecipata” significa fare un passo ulteriore rispetto alle definizioni di democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, che racchiudono entrambe una visione cooperativa per raggiungere decisioni pensate per il Bene Comune e che, tuttavia, non mettono in discussione i ruoli e le responsabilità delle istituzioni. Diventa così indispensabile ripercorrere alcuni degli spunti più rilevanti in ambito sociologico per circoscrivere l’intervento della comunicazione nell’attivazione di processi generativi che permettano, da un lato, di garantire ai cittadini e alle cittadine le giuste informazioni per esprimere un parere consapevole e, dall’altro, di stabilire una relazione diretta con la comunicazione istituzionale, che deve tener conto di ciò che emerge dalla comunità rappresentata.

La democrazia deliberativa si fonda sull’idea che la legittimità democratica derivi da una discussione pubblica tra individui liberi ed eguali, che precede le decisioni politiche (Lewanski, 2007). Essa privilegia un confronto basato su argomentazioni razionali, distinguendo tra deliberazione strategica (negoziale) e non strategica (dialogica). La deliberazione richiede un’organizzazione della comunicazione – attraverso arene formali o spazi meno istituzionalizzati – che faciliti ascolto reciproco, trasparenza e considerazione degli interessi degli altri, per decisioni più giuste e condivise (Bobbio, 2006).

La democrazia partecipativa, strettamente connessa alla deliberativa, amplia i canali di coinvolgimento consentendo ai cittadini di assumere un ruolo attivo nelle decisioni pubbliche, correggendo i limiti della rappresentanza con pratiche di co-decisione ed empowerment (della Porta, 2013; Allegretti, 2007, p. 800). Essa si caratterizza per due elementi essenziali: le sue forme prevedono tecniche per consultare tutti gli interessati da una decisione pubblica e raccogliere le loro posizioni, ma il potere decisionale finale resta sempre nelle mani delle istituzioni competenti. Tale equilibrio permette di ampliare il coinvolgimento senza compromettere l’efficacia dell’azione pubblica, riconoscendo la partecipazione come complemento alla rappresentanza e come arricchimento del dibattito democratico.

A livello internazionale, contributi fondamentali alla teoria della democrazia deliberativa provengono da Jürgen Habermas (1981), John Rawls (1993) e James S. Fishkin (1991). I loro modelli concepiscono la sovranità popolare non come semplice espressione del voto, ma come risultato della qualità della discussione pubblica: la legittimità delle decisioni collettive deriva dalla forza del migliore argomento e dalla partecipazione informata e consapevole dei cittadini. In questa prospettiva, il diritto a essere adeguatamente informati e la necessità di ridurre la distanza tra istituzioni e cittadinanza assumono un ruolo centrale, rendendo possibile un esercizio attivo e diffuso della cittadinanza. La Comunicazione Generativa e le pratiche partecipative contemporanee si inseriscono in questo quadro come strumenti cruciali di rinnovamento democratico, capaci di promuovere un dialogo inclusivo e una deliberazione effettiva all’interno di società complesse e pluralistiche.

Strumenti europei per rafforzare la cittadinanza attiva

Questa prospettiva trova conferma anche a livello normativo, sia in ambito nazionale che europeo. La Costituzione italiana, con l’Articolo 3 sul principio di uguaglianza sostanziale e l’Articolo 118 sulla sussidiarietà orizzontale, riconosce il ruolo attivo dei cittadini nella realizzazione delle politiche pubbliche. L’amministrazione condivisa, promossa da diverse esperienze regionali (tra le altre, le promotrici sono riconosciute nella Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Puglia), si fonda proprio su questa idea: superare la distanza tra istituzioni e cittadinanza e costruire spazi comuni di progettazione, gestione e valutazione dell’azione pubblica.

A livello europeo, la Commissione Europea, con il “Pacchetto Difesa della Democrazia” e in coerenza con i principi sanciti dal Trattato sull’Unione Europea, ha adottato la Raccomandazione (UE) 2023/2836, intitolata Promoting the engagement and effective participation of citizens and civil society organisations in public policy-making processes. In questo quadro si inserisce anche l’Indagine Eurobarometro sulla democrazia (2023), che monitora periodicamente la percezione e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche europee e nazionali, nonché il loro coinvolgimento e interesse nei processi politici. Le evidenze raccolte confermano una forte domanda di maggiore coinvolgimento, trasparenza e dialogo tra istituzioni e cittadini. Fondamentale, in questo senso, è la riflessione sulle competenze necessarie a un impegno civico consapevole. Il Civic Competence Framework, sviluppato a livello europeo, individua conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali, con particolare attenzione ai giovani. Parallelamente, iniziative come il Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy (CC-DEMOS) promuovono la formazione delle amministrazioni pubbliche per progettare e facilitare processi autentici ed efficaci.

La democrazia partecipativa è ormai parte integrante del modello europeo di cittadinanza. L’Unione Europea ha creato una varietà di strumenti per stimolare la collaborazione tra cittadini e istituzioni, favorendo l’espressione di opinioni, la formulazione di proposte e la partecipazione diretta ai processi legislativi e decisionali. Tra i principali strumenti si segnalano:

  • Have Your Say: portale ufficiale delle consultazioni pubbliche, che consente ai cittadini di esprimere feedback su proposte legislative e politiche;
  • Iniziativa dei Cittadini Europei (ECI): consente a un milione di cittadini, provenienti da almeno sette Stati membri, di chiedere formalmente alla Commissione Europea di proporre una nuova legge;
  • Petizioni al Parlamento Europeo: ogni cittadino ha diritto di presentare petizioni su questioni europee;
  • Citizen’s Engagement Platform: spazio digitale per il dibattito e il contributo diretto alle politiche;
  • Panel di Cittadini Europei: forum deliberativi composti da cittadini selezionati in modo rappresentativo, incaricati di discutere e proporre raccomandazioni.

Piattaforme digitali per il coinvolgimento della cittadinanza

Negli ultimi anni si è diffusa una generazione di piattaforme digitali open source progettate per rafforzare la partecipazione civica, la trasparenza e il dialogo tra istituzioni e cittadinanza. Esse costituiscono un tassello fondamentale per costruire ecosistemi democratici inclusivi, capaci di tradurre le istanze collettive in decisioni condivise e verificabili. Tra le più diffuse:

  • Consul Democracy, adottata da oltre 120 organizzazioni nel mondo, si distingue per la varietà delle sue funzioni: dibattiti pubblici, proposte civiche, bilanci partecipativi, votazioni online sicure e revisione pubblica di testi normativi.
  • Decidim, nata a Barcellona e oggi ampiamente diffusa in Europa, rappresenta la piattaforma di riferimento per la democrazia partecipativa digitale. È adottata da enti come il Comune di Barcellona, la Regione Emilia-Romagna ma anche dal governo italiano per PartecipaPA. La piattaforma offre strumenti per consultazioni pubbliche, co-creazione di politiche e monitoraggio civico.
  • OpenDCN – Milano, sviluppata dalla Fondazione RCM con l’Università degli Studi di Milano, è una piattaforma civica per la deliberazione online. Offre spazi di discussione arricchiti da documenti di supporto, è utilizzata per il bilancio partecipativo del Comune di Milano, integra mappe interattive e sistemi di autenticazione forte. Pur integrandosi con “Milano Partecipa”, rimane uno spazio civico indipendente e sperimentale.

Numerosi esempi virtuosi a livello internazionale dimostrano come le tecnologie digitali possano costituire strumenti efficaci che, se integrati adeguatamente con modalità di coinvolgimento diretto, consentono ai cittadini di acquisire informazioni relative al proprio territorio e di partecipare attivamente esprimendo opinioni su temi quali bilanci partecipativi, progettazione urbana, spazi di socialità, e altri ancora.

A titolo esemplificativo, si segnalano alcune esperienze di rilievo:

  • a Nantes, il Grand Débat ha coinvolto migliaia di cittadini nella definizione di una roadmap per la transizione ecologica;
  • a Gdańsk, il piano strategico 2030 Plus è stato sviluppato attraverso un processo multilivello che ha rafforzato la co-governance;
  • a Barcellona, il bilancio partecipativo attuato mediante la piattaforma Decidim ha favorito una maggiore trasparenza nelle decisioni di investimento urbano;
  • ad Amsterdam, infine, si presenta un modello emblematico di smart governance partecipata, caratterizzato dall’integrazione tra piattaforme digitali, dati aperti e coinvolgimento della cittadinanza.

Queste esperienze dimostrano che un’altra democrazia è possibile: non limitata all’atto del voto, ma radicata nella vita quotidiana delle comunità, capace di ascoltare, valorizzare le diversità, costruire alleanze e trasformare i conflitti in occasioni di crescita collettiva.

Tuttavia, la tecnologia da sola non basta. Senza una visione politica e culturale centrata sul cittadino e sul dialogo, anche gli strumenti più avanzati rischiano di rimanere cornici vuote. È perciò indispensabile accompagnare l’uso delle piattaforme digitali con investimenti nella cultura della partecipazione e percorsi di alfabetizzazione civica e digitale.

Il caso “Viareggio Futura” per raccogliere evidenze a livello locale e prospettive future

Il progetto “Viareggio Futura”, promosso dal Centro Ricerche sAu, rappresenta un esempio concreto di ricerca-azione finalizzata a sperimentare un percorso di attivazione territoriale denominato InComuneLab, inserito in questa prospettiva innovativa. Grazie all’Ambiente Integrato Atque, tale percorso crea spazi di ascolto, dialogo e co-progettazione tra cittadinanza e amministratori, trasformando segnalazioni e istanze in azioni concrete e sistemiche, ma soprattutto in progettualità condivise per lo sviluppo futuro della città. Non si tratta semplicemente di raccogliere idee, ma di strutturare un processo metodologico continuo e verificabile, capace di valorizzare competenze diffuse e produrre impatti tangibili sul territorio. Per questo motivo, parte della ricerca in corso riguarda anche l’individuazione, lo studio e la raccolta di altre pratiche a livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di consolidare una rete di esperienze condivise, coinvolgendo il mondo della ricerca, le istituzioni e i rappresentanti delle comunità che hanno partecipato a tali iniziative.

La dimensione sperimentale è fondamentale nella ricerca di soluzioni capaci di produrre effetti concreti a livello locale, valorizzando le molteplici differenze dei territori. La democrazia partecipativa non può essere relegata a slogan o appuntamenti occasionali: essa rappresenta una necessità storica e un’opportunità concreta per rafforzare le istituzioni, rendere più efficaci le politiche pubbliche e costruire comunità coese e resilienti. Perché ciò avvenga, è indispensabile investire nella comunicazione come leva di cambiamento, nella formazione come strumento di empowerment e nella costruzione di alleanze tra cittadini, istituzioni, imprese e terzo settore. Solo così si potrà dar vita a un nuovo patto comunicativo tra governance e cittadinanza, all’altezza delle sfide del nostro tempo: un patto fondato non su promesse astratte, ma su pratiche concrete, partecipate e trasformative, in grado di generare giorno per giorno una democrazia sempre più partecipata.

Bibliografia

Allegretti, U. (a cura di). (2010). Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa. Firenze University Press.

Allegretti, U., & Sintomer, Y. (2009). I bilanci partecipativi in Europa. Nuove esperienze democratiche nel vecchio continente. Futura Editrice.

Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Bobbio, L. (2002). Le arene deliberative. Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 3, 5–29.

Bobbio, L. (a cura di). (2004). A più voci: Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni. Edizioni Scientifiche Italiane.

Bobbio, L. (2007). Amministrare con i cittadini. Viaggio tra le pratiche di partecipazione in Italia. Rubbettino.

Bobbio, L. (2013). La qualità della deliberazione. Firenze University Press.

Commissione Europea. (2020). Piano d’azione per la democrazia europea. Bruxelles.

Commissione Europea. (2023). Raccomandazione (UE) 2023/2836 del 4 dicembre 2023: Promoting the engagement and effective participation of citizens and civil society organisations in public policy-making processes. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L, 2023/2836.

Conferenza sul Futuro dell’Europa. (2022). Relazione finale della Piattaforma Multilingue. Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea e Commissione Europea.

della Porta, D. (2013). Can Democracy Be Saved? Participation, Deliberation and Social Movements. Polity Press.

Eurobarometro. (2023). Special Eurobarometer on Democracy and Elections. Commissione Europea.

Fishkin, J. S. (1991). Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform. Yale University Press.

Habermas, J. (1981). The theory of communicative action (Vol. 1). Beacon Press.

Lewanski, R. (2007). Democrazia deliberativa: teoria, processi e pratiche. FrancoAngeli.

Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie. (2019). Linee guida sull’amministrazione condivisa. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia University Press.

Pandolfini, E. (2019). Il paesaggio nascosto. Quale comunicazione nei luoghi della complessità. Olschki.

Toschi, L. (2019). “Scientia atque usus”. Prime riflessioni su un progetto di ricerca. In E. Pandolfini (a cura di), Il paesaggio nascosto. Quale comunicazione nei luoghi della complessità. Olschki.

Toschi, L., Davini, V., Pandolfini, E., & Sbardella, M. (2021). Generative Communication paradigm and the project ‘scientia Atque usus’ (sAu): community building strategies in health communication. Journal of Communication in Healthcare Strategies, Media and Engagement in Global Health, 14(4).

Toschi, L., Davini, V., Guarducci, M., Mastrobattista, L., Pandolfini, E., & Sbardella, M. (2024). Quale comunicazione per “Territori in salute”: la sperimentazione in corso a San Casciano in Val di Pesa. I Quaderni di Agenda Digitale, XVII.

Unesco. (2004). Creative Cities Network. http://www.unesco.org/en/creative-cities

Urry, J. (2001). The sociology of space and place. In R. J. Ritzer (a cura di), The Blackwell companion to sociology (pp. 3–15). Blackwell Publishers.

Sitografia

Agenda Digitale. (2025). Comunicazione generativa: il progetto Viareggio Futura e la co-creazione del territorio. https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/comunicazione-generativa-il-progetto-viareggio-futura-e-la-co-creazione-del-territorio/

Agenda Digitale. (2023, 21 aprile). Open gov: guida agli strumenti per la democrazia partecipativa. https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/open-gov-guida-agli-strumenti-per-la-democrazia-partecipativa/

Amsterdam Smart City. (n.d.). Amsterdam Smart City platform. https://amsterdamsmartcity.com

Barcelona City Council. (n.d.). Decidim Barcelona. https://decidim.org

Città di Gdańsk. (n.d.). Piano strategico 2030 Plus. https://www.gdansk.pl

Consul Democracy Foundation. (n.d.). Consul Democracy. https://consuldemocracy.org

European Commission. (n.d.). Have Your Say – Consultazioni pubbliche. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say

European Commission. (n.d.). Citizens’ Engagement Platform. https://commission.europa.eu/citizens-engagement

European Parliament. (n.d.). Petitions. https://www.europarl.europa.eu/petitions

European Union. (n.d.). European Citizens’ Initiative. https://europa.eu/citizens-initiative

Formez PA. (2015). Partecipazione: strumenti normativi per la partecipazione civica. http://egov.formez.it/sites/all/files/partecipazione_-_strumenti_normativi_per_la_partecipazione_civica.pdf

Nantes Métropole. (2019). Grand Débat. https://www.nantesmetropole.fr

PartecipaPA. (2025). La piattaforma del Governo italiano dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica. https://partecipa.gov.it/

Regione Emilia-Romagna. (2018). Partecipare e decidere. Insieme è meglio. Una guida per amministratori e tecnici. https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tutte-le-pubblicazioni/pubblicazioni/partecipazione-1

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Viola Davini
Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS
G
Marta Guarducci
Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS
P
Eugenio Pandolfini
Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS
S
Marco Sbardella
Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS
Seguimi su
T
Luca Toschi
Centro Ricerche “scientia Atque Usus” per la Comunicazione Generativa ETS

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
L'ANALISI
INIZIATIVE
IL PODCAST
VIDEO PODCAST
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • computer documenti digitali nomadi digitali

  • la guida

    Siti dei comuni: come gestire al meglio le funzioni digitali per i cittadini

    07 Feb 2025

    di Giacomo Fioroni

    Condividi
  • transizione digitale dei comuni dogana digitale trasformazione digitale nei piccoli comuni Transformation Office

  • pa digitale

    Comuni italiani verso l'AI: la sfida delle competenze

    25 Ago 2025

    di Andrea Tironi

    Condividi
  • stadi intelligenti

  • smart city

    Tecnologia, sport, tifo: lo stadio come laboratorio di innovazione

    15 Apr 2025

    di Sergio Boccadutri

    Condividi

Articolo 1 di 4