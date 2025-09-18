La migrazione al cloud costituisce uno degli assi portanti della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. Malgrado l’adozione crescente di soluzioni cloud, il potenziale di interoperabilità fra i sistemi rimane largamente inespresso. Laddove ci si attenderebbe apertura, collaborazione e standardizzazione, molte soluzioni cloud hanno invece accentuato i problemi di lock-in tecnologico e frammentazione delle piattaforme.
scenari
Pa, poca interoperabilità post PNRR: la sfida irrisolta
La trasformazione digitale della PA passa dal cloud, ma l’interoperabilità resta incompiuta. Standard assenti, lock-in tecnologico e frammentazione frenano l’efficacia dei servizi. La PDND e il DTD emergono come leve strategiche per colmare i divari
Data Manager e Open Data Expert – Istat
Project Manager – Digital Transformation
Argomenti
Canali