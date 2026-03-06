L’anno scorso ho visitato una bellissima mostra sul Futurismo e sono rimasta impressionata dall’attualità di quella visione entusiasta della tecnologia. Inutile dire che non si può che fare uno stretto parallelo ai nostri giorni, tra chi l’esalta e chi la teme o peggio la combatte.
il manifesto
AI e artigianato italiano: 3 modi concreti per usarla senza snaturarsi
Dal Futurismo all’AI generativa, la tecnologia torna a interrogare creatività e tradizione. Nei distretti artigianali italiani l’intelligenza artificiale può affiancare progettazione, processi e trasmissione del sapere, rafforzando l’autorialità del gesto. Un manifesto e raccomandazioni operative per imprese e politiche pubbliche
