Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

il manifesto

AI e artigianato italiano: 3 modi concreti per usarla senza snaturarsi

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

Dal Futurismo all’AI generativa, la tecnologia torna a interrogare creatività e tradizione. Nei distretti artigianali italiani l’intelligenza artificiale può affiancare progettazione, processi e trasmissione del sapere, rafforzando l’autorialità del gesto. Un manifesto e raccomandazioni operative per imprese e politiche pubbliche

Pubblicato il 6 mar 2026
Imma Orilio

Delegato Regionale Sicilia – pres. comitato editoriale – Cio Club Italia

Strategia italiana per l’intelligenza artificiale 2024-2026

L’anno scorso ho visitato una bellissima mostra sul Futurismo e sono rimasta impressionata dall’attualità di quella visione entusiasta della tecnologia. Inutile dire che non si può che fare uno stretto parallelo ai nostri giorni, tra chi l’esalta e chi la teme o peggio la combatte.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

O
Imma Orilio
Delegato Regionale Sicilia – pres. comitato editoriale – Cio Club Italia

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • università intelligenza artificiale

  • intelligenza artificiale

    L'AI entra nelle università italiane, ma serve accelerare

    30 Gen 2026

    di Stefano da Empoli

    Condividi
  • startup sostenibili venture capital ue-usa incentivi fiscali startup innovative

  • strategie

    Startup AI italiane: cosa serve per crescere davvero

    21 Lug 2025

    di Giancarlo Donadio

    Condividi
  • Normativa cinese ia IA in Cina Cina e AI militare

  • l'analisi

    Il futuro della regolamentazione IA in Cina: ecco i possibili scenari

    01 Apr 2025

    di Giulio Santoni

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x