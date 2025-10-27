Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

AI e creatività, da nemiche ad alleate strategiche: gli esempi

L’intelligenza artificiale non sostituisce la creatività umana, la potenzia. Modelli generativi offrono variazioni e connessioni inattese, mentre le persone mantengono giudizio, etica e direzione. Imprese e scuole già sperimentano co-creazione, con nuove competenze e ruoli professionali emergenti

Pubblicato il 27 ott 2025
Emanuela Pignataro

Head of Execution & Business Transformation di Cegos Italia

Quando si parla di Intelligenza Artificiale il pensiero corre spesso alla sostituzione dell’essere umano nelle attività più operative o “compilative”: analisi di grandi moli di dati, redazione di testi standardizzati, gestione di processi ripetitivi. All’opposto, l’individuo è portato a pensare che l’AI non possa competere in quei campi che consideriamo intimamente umani: pensiero critico, empatia, capacità di scelta etica. In questo elenco rientra anche la creatività, vista tradizionalmente come il territorio più esclusivo della mente umana.

Creatività aumentata: il futuro dell’arte passa dalla sinergia uomo-AI

Eppure, proprio qui si cela un fraintendimento. L’AI non va immaginata come antagonista della creatività, ma come un acceleratore e moltiplicatore di possibilità. Se interrogata con metodo, essa può generare spunti inaspettati, proporre connessioni inconsuete, suggerire variazioni che l’essere umano forse non avrebbe considerato. Si tratta di stimoli che non sostituiscono l’atto creativo, ma lo arricchiscono: tocca poi all’uomo interpretarli, selezionarli, trasformarli in idee autentiche e originali.

Un alleato in una lunga storia di strumenti creativi

Non è la prima volta che una tecnologia viene vista come minaccia alla creatività. La stampa a caratteri mobili suscitò timori di omologazione culturale; la fotografia sembrava destinata a rendere inutile la pittura; internet all’inizio fu percepito come un caos ingestibile. In ciascuno di questi casi, invece, la tecnologia ha aperto nuove vie all’immaginazione e ha ampliato le possibilità espressive.

L’AI si inserisce in questa tradizione: non un sostituto, ma uno strumento che modifica e arricchisce le modalità con cui gli esseri umani danno forma alle idee.

Creatività come dialogo tra umano e macchina

La creatività non nasce mai nel vuoto. È sempre il frutto di contaminazioni, connessioni, rielaborazioni. L’AI, con la sua capacità di analizzare e combinare enormi quantità di informazioni, diventa un partner ideale in questo processo. È come avere accanto un collaboratore instancabile, capace di fornire in tempo reale centinaia di variazioni, metafore, prospettive alternative.

Un artista può chiedere a un modello generativo di esplorare nuove forme visive e poi selezionare quelle che si sposano con la propria sensibilità. Un copywriter può usare l’AI per ottenere diverse declinazioni di un claim pubblicitario e da lì affinare il messaggio più efficace. La macchina non decide cos’è “giusto”, ma fornisce materia prima. L’essere umano poi, con il suo sguardo critico, trasforma questa materia in creazione significativa.

Qualità contro quantità: il paradosso virtuoso dell’AI

Più l’AI diventa capace di produrre opzioni, più l’uomo è chiamato a esercitare giudizio, gusto, capacità critica. È un paradosso virtuoso: la tecnologia obbliga a rafforzare le competenze creative, non a trascurarle.

Il rischio vero non è la sostituzione, ma la pigrizia. L’AI “lasciata a sé stessa” genera quantità; se invece interrogata con domande mirate, allenata con contesto e filtrata con sensibilità umana, genera qualità. Qui si cela la differenza tra un suo utilizzo passivo e uno realmente strategico, che in futuro farà sì che il talento creativo non sia solo “inventare da zero”, ma saper orchestrare risorse – tecnologiche e umane – per ottenere risultati originali e rilevanti.

Accessibilità e inclusività della creatività

Un aspetto spesso sottovalutato dell’AI è la sua capacità di democratizzare la creatività. Oggi chiunque, anche senza formazione tecnica o artistica, può sperimentare con immagini, testi o musica.

Un docente può generare illustrazioni personalizzate per rendere più coinvolgenti le lezioni. Uno startupper con poche risorse può sviluppare prototipi di campagne pubblicitarie senza grandi budget iniziali. Un professionista della formazione può creare scenari di role playing realistici per esercitazioni manageriali.

Questa inclusività apre la creatività a più voci, prospettive e contaminazioni. Più persone coinvolte significa molteplicità di idee, maggiore innovazione e, potenzialmente, soluzioni più originali. In altre parole, la creatività diventa un processo corale, non più appannaggio di pochi “geni ispirati”.

Vantaggi competitivi per le organizzazioni

Nel mondo delle organizzazioni questo cambio di prospettiva è cruciale. Le imprese che scelgono di integrare l’AI nei processi creativi scoprono di poter accelerare la fase esplorativa e liberare tempo ed energie per la parte più strategica.

Un team marketing, ad esempio, può utilizzare un sistema di generazione linguistica per avere in pochi minuti decine di proposte di slogan o naming. Un product designer può servirsi di un modello visivo per esplorare varianti di prototipi. Una funzione HR può sperimentare simulazioni di percorsi formativi personalizzati.

Secondo analisi e studi McKinsey sull’AI generativa, molte aziende rapportano una significativa riduzione dei tempi nei cicli di design o sviluppo (soprattutto nei settori tecnologico e di prodotto) quando integrano strumenti generativi nei workflow, sebbene il guadagno reale dipenda fortemente dalla maturità organizzativa e dall’abilità di ridisegnare i processi. Ciò significa che l’AI non sostituisce i creativi, ma li mette in condizione di lavorare meglio, con più rapidità e più spazio per la qualità. Anche nel campo della formazione emerge un trend significativo: in ambito IA le soft skill -come pensiero critico, creatività e agilità – stanno diventando sempre più cruciali. Non a caso, secondo l’International Barometer “Transformations, Skills and Learning del Gruppo Cegos – realtà internazionale attiva nel Learning & Development in oltre 50 Paesi – il 36% dei dipendenti, a livello globale, dichiara di voler investire nella propria creatività.

Immaginazione strategica nei processi aziendali

Creatività è anche la capacità di immaginare nuovi modelli di business, ripensare processi interni, trovare soluzioni innovative a problemi complessi.

Nel campo della sostenibilità, per esempio, l’AI può aiutare a immaginare modelli di economia circolare, individuando collegamenti tra settori apparentemente distanti. Nel mondo HR può proporre modalità innovative di organizzazione del lavoro, favorendo inclusione e benessere. Nella logistica può suggerire schemi alternativi per ottimizzare rotte e ridurre emissioni.

La creatività manageriale non è “fare arte”, ma avere il coraggio di immaginare scenari diversi e concretizzarli. L’AI diventa qui un motore di possibilità, uno stimolo per uscire dalle routine e guardare ai problemi da angolature nuove, “out of the box”.

Esperienze concrete di creatività potenziata

Molti esempi dimostrano già oggi che l’AI non è una minaccia, ma una spinta a nuove forme creative. IBM Watson è stato utilizzato per comporre brani musicali in collaborazione con artisti, fornendo spunti melodici che i musicisti hanno reinterpretato. The Washington Post ha sviluppato un sistema di scrittura automatica che non sostituisce i giornalisti, ma li supporta nella produzione di bozze rapide, permettendo loro di concentrarsi sulle inchieste di maggior valore. Nel mondo della moda, Tommy Hilfiger ha sperimentato l’uso dell’AI per anticipare trend e ispirare nuove collezioni, senza rinunciare al tocco umano degli stilisti.

Questi casi dimostrano un punto chiave: l’AI non “fa da sola”, ma stimola, accelera e amplifica il lavoro delle persone, creando spazi per un pensiero più profondo e strategico.

Innovazione didattica attraverso l’intelligenza artificiale

Nel settore educativo, la creatività è sempre stata vista come la competenza più difficile da insegnare. L’AI può trasformarsi anche in questo caso in una risorsa preziosa. Si immagini un docente che, grazie a un sistema generativo, possa creare scenari simulati, giochi di ruolo, casi studio realistici da proporre agli studenti. Oppure un percorso formativo manageriale in cui l’AI costruisce contesti narrativi personalizzati per allenare problem solving e decision making.

La creatività non riguarda solo “cosa inventiamo”, ma anche come lo si apprende. L’AI, in questo senso, può rendere la formazione più immersiva, stimolante e interattiva, rafforzando proprio quelle soft skill – immaginazione, visione, innovazione – che saranno sempre più cruciali nei contesti professionali.

Competenze emergenti nell’era della co-creazione

L’alleanza tra AI e creatività porta con sé nuove competenze. Il futuro dei professionisti non sarà solo saper “fare” ma saper “chiedere”. La capacità di formulare prompt efficaci, guidare i modelli, tradurre gli output in insight utili, diventerà una skill chiave.

Così come emergeranno anche nuove figure professionali: curatori di contenuti generati dall’AI, esperti di etica digitale, facilitatori di processi di co-creazione. Professioni che oggi si intravedono appena, ma che saranno cruciali per bilanciare velocità tecnologica e sensibilità umana.

Ripensare il concetto di creatività

Guardando oltre l’impresa e la formazione, l’AI costringe anche a ridefinire cosa si intende per creatività. Se una macchina è in grado di generare un dipinto, una poesia o una melodia, ciò riduce il valore dell’arte umana o, al contrario, ricorda che la creatività non è nel prodotto finale ma nel percorso di significato che lo accompagna?

Di fatto l’AI restituisce uno specchio: mostra quanto l’unicità dell’individuo stia non nel generare infinite varianti, ma nel dare senso, emozione e contesto a ciò che produce. Questo spostamento culturale è forse la più grande occasione: comprendere che la creatività non è possesso esclusivo, ma dialogo continuo tra strumenti, persone e società.

Leadership umana: etica e significato

Resta, dunque, fondamentale il ruolo umano nel dare direzione e senso. È l’essere umano a valutare, interpretare, collegare e, soprattutto, inserire ogni proposta dell’AI in un contesto etico ed emotivo.

Affinché le idee generate dall’AI diventino rilevanti, significative e trasformative, occorrono sensibilità, esperienza e valori, elementi che l’AI non possiede.

La questione etica diventa, quindi, centrale: a chi appartiene un’idea generata in parte dall’AI? Come tutelare i diritti di autori e creativi? Quali limiti porre per evitare distorsioni culturali? Su tali aspetti la leadership umana è insostituibile.

Scenari futuri di collaborazione uomo-macchina

Il futuro della creatività, dunque, non sarà una gara tra uomini e macchine, ma una collaborazione inedita e sempre più potente. Un connubio in cui l’Intelligenza Artificiale offre varietà e velocità, mentre l’intelligenza umana custodisce senso, sensibilità e direzione etica.

Nel cinema, già oggi, registi usano l’AI per visualizzare scene ancora prima delle riprese. Nella musica, alcuni artisti sperimentano melodie generate dalla macchina per poi rielaborarle. Nella moda, l’AI aiuta a creare pattern e tessuti che gli stilisti trasformano in collezioni uniche. Sono tutti esempi non di sostituzione, ma di co-creazione. Ed è solo all’inizio.

È proprio in questa alleanza che si nasconde la promessa più rivoluzionaria: rendere la creatività non solo più produttiva, ma sempre più inclusiva, accessibile e ricca di sfumature.

Abitare l’unicità umana

Chi saprà cogliere questa opportunità scoprirà che l’AI non toglie spazio all’uomo, ma lo spinge ad abitare ancora più intensamente ciò che lo rende unico: la capacità di immaginare, scegliere e dare significato.

L’AI è una lente che amplia le possibilità, ma è l’uomo, con il suo sguardo, a decidere cosa vale la pena osservare e trasformare in realtà. Non è una gara, ma un’alleanza. Non un nemico da temere, ma un alleato con cui aprire nuovi orizzonti.

