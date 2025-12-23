Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

intelligenza artificiale

AI generativa e neurodivergenze: strumenti per l’inclusione

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

Persone con ADHD, autismo e DSA utilizzano l’AI per scomporre task, migliorare la comunicazione e gestire il sovraccarico mentale. Le ricerche mostrano soddisfazione elevata, ma serve consapevolezza per evitare il masking e costruire empowerment autentico

Pubblicato il 23 dic 2025
Anna Iorio

CTO e Co-Founder di Flowerista

educazione digitale bambini Neurodivergenze e AI

Il rapporto tra neurodivergenze e intelligenza artificiale sta ridefinendo le possibilità di inclusione cognitiva e lavorativa. L’AI generativa è uno strumento che può supportare le persone con neurodivergenze, ma per usare al meglio questa tecnologia non bisogna mai dare nulla per scontato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

I
Anna Iorio
CTO e Co-Founder di Flowerista
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • legge ai italiana professionisti ai nel terzo settore

  • scenario

    AI per le vendite, come adottare la giusta strategia in azienda

    18 Ago 2025

    di Mauro Colopi

    Condividi
  • AI nel portfolio management tech fluency; DAF; atti di esecuzione eidas 2.0 Golden Quarter

  • scenari

    L'innovazione parte dal Cda: la tech fluency è la competenza strategica

    31 Lug 2025

    di Gabriella Scapicchio

    Condividi
  • Prompt injection persistente (1); cyberstalking L'IA divora internet

  • scenari

    Camisani Calzolari: "L'IA sta divorando Internet, ecco cosa ci aspetta"

    10 Nov 2025

    di Marco Camisani Calzolari

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x