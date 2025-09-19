AI, crollano i lavori entry-level: allarme per i giovani

Anthropic ha pubblicato il terzo aggiornamento dell’Economic Index Report. Dai dati emerge che il 77% degli utilizzi aziendali della piattaforma Claude, tramite API, riguarda l’automazione di compiti, spesso con delega completa. Le aziende non stanno più soltanto sperimentando, ma stanno incorporando l’AI nei processi in modo sistematico e profondo.