Anthropic ha pubblicato il terzo aggiornamento dell’Economic Index Report. Dai dati emerge che il 77% degli utilizzi aziendali della piattaforma Claude, tramite API, riguarda l’automazione di compiti, spesso con delega completa. Le aziende non stanno più soltanto sperimentando, ma stanno incorporando l’AI nei processi in modo sistematico e profondo.
AI, crollano i lavori entry-level: allarme per i giovani
Il nuovo report Anthropic evidenzia che il 77% delle aziende utilizza Claude principalmente per automazione completa, non per collaborazione. Una tendenza che solleva interrogativi sulle conseguenze per i lavoratori entry-level
