Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

il genere dell’IA

Alexa è femmina e Siri anche: ecco perché ci fidiamo di più

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

Le tecnologie intelligenti vengono percepite con un genere specifico attraverso l’antropomorfismo. Questa proiezione influenza fiducia, empatia e motivazione degli utenti. Il design che incorpora segnali di genere modella l’interazione uomo-macchina, riproducendo talvolta stereotipi sociali consolidati

Pubblicato il 4 dic 2025
Chiara Cilardo

Psicologa psicoterapeuta, esperta in psicologia digitale

Alexa plus (1) genere delle tecnologie intelligenti

Il genere delle tecnologie intelligenti è una dimensione spesso invisibile ma potente che modella il nostro rapporto con robot, assistenti vocali e sistemi di intelligenza artificiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Chiara Cilardo
Psicologa psicoterapeuta, esperta in psicologia digitale
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
Mobile security
AI per il lavoro
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • intelligenza artificiale pc sistemi di raccomandazione AI generativa nei Global Business Services intelligenza artificiale e lavoro

  • la lettura

    Rischi sociali e etici dell'AI generativa: i pericoli nascosti

    18 Giu 2025

    di Valter Mellano

    Condividi
  • attacco informatico autonomo AI sovrana

  • ai literacy

    AI Act, le competenze di "AI Literacy" richieste e come svilupparle

    18 Mar 2025

    di Alessandro Gui e Giovanna Galasso, Pablo Ivankovich, Sara Mancini, Claudia Morbidini e Elisabetta Trinca

    Condividi
  • storia (1)

  • scenari

    Dalla biblioteca al database: il futuro delle fonti storiche con IA e digitale

    27 Dic 2024

    di Matteo Valleriani

    Condividi