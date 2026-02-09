Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Sovraccarico informativo

Tutto è memoria: perché costruirsi uno zaino digitale personale (e come farlo)

L’esplosione informativa e l’invecchiamento rendono obsoleto il sistema cognitivo umano. La memoria digitale rappresenta un antidoto concreto: un archivio organizzato che conserva, ritrova e riutilizza conoscenze in modo creativo, contrastando il decadimento biologico e contestuale

9 feb 2026
Andrea Granelli

Fondatore di Kanso, società di consulenza nell'innovazione e il change management

tecnologia reac contro le malattie neurodegenrative Memoria digitale

Di fronte all’esplosione informativa e al progressivo indebolimento delle capacità biologiche di ricordare, costruire un archivio digitale personale diventa l’unico modo per preservare competenze, identità e capacità di azione in un contesto sempre più complesso.

G
Andrea Granelli
Fondatore di Kanso, società di consulenza nell'innovazione e il change management

