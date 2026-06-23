Chi cerca una soluzione di archiviazione cloud sicura e conveniente può approfittare della nuova promozione di ProtonDrive. L’iniziativa permette di attivare ProtonDrive con 200 GB di spazio a soli 1 euro per il primo mese.
L’offerta riguarda il piano Drive Plus e punta a rafforzare il posizionamento di ProtonDrive nel mercato dei servizi cloud orientati alla protezione dei dati.
Grazie alla crittografia end-to-end integrata, ProtonDrive garantisce che file, foto e documenti restino accessibili esclusivamente al proprietario, senza possibilità di accesso da parte del provider.
Indice degli argomenti
Come funziona l’offerta ProtonDrive da 200 GB a 1 euro
La promozione di cloud storage di ProtonDrive riguarda il piano Drive Plus, la soluzione standalone dedicata all’archiviazione cloud dell’ecosistema Proton.
Con questa offerta è possibile ottenere:
- 200 GB di spazio cloud crittografato;
- Proton Docs per la creazione e modifica di documenti;
- Proton Sheets per i fogli di calcolo;
- backup automatico delle foto da smartphone;
- condivisione sicura dei file tramite link protetti;
- storico di recupero dei file fino a 10 anni.
Prezzi e condizioni della promozione di ProtonDrive
Nel caso dell’offerta mensile, l’addebito iniziale è pari a 1 euro. Al termine del primo mese il piano si rinnova automaticamente a 4,99 euro mensili. C’è anche la possibilità di attivare un’offerta annuale: in questo caso il costo promozionale è di 2,99 euro al mese, con addebito di 35,92 euro per i primi 12 mesi e poi rinnovo a 47,88 euro ogni 12 mesi.
|Piano
|Prezzo promozionale
|Prezzo successivo
|Drive Plus (1 mese)
|1,00 € per il primo mese
|4,99 €/mese
|Drive Plus (12 mesi)
|2,99 €/mese
|4,99 €/mese
Perché per ProtonDrive la privacy è importante
L’elemento distintivo del servizio di ProtonDrive è la crittografia end-to-end applicata di default. Questo significa che le chiavi di accesso ai dati restano nelle mani dell’utente e che nemmeno Proton può visualizzare i contenuti archiviati.
L’azienda sottolinea inoltre che i dati non vengono utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale, per attività pubblicitarie o per la profilazione commerciale. Una caratteristica che differenzia la piattaforma da molte soluzioni offerte dai grandi operatori tecnologici.
Le principali funzionalità incluse dell’offerta ProtonDrive
Oltre allo spazio di archiviazione cloud, il servizio comprende diverse funzioni avanzate:
- accesso ai file da browser, desktop e dispositivi mobili;
- caricamento di file senza limiti di formato o dimensione;
- protezione dei link con password e date di scadenza;
- sincronizzazione tra dispositivi;
- collaborazione sui documenti tramite Proton Docs;
- backup automatico delle fotografie su Android e iOS.
L’alternativa Proton Unlimited a 1 euro
Per chi desidera l’intero ecosistema Proton è disponibile anche una promozione sul piano Proton Unlimited.
|Piano
|Prezzo promozionale
|Prezzo successivo
|Proton Unlimited (1 mese)
|1,00 € per il primo mese
|12,99 €/mese
|Proton Unlimited (12 mesi)
|9,09 €/mese
|12,99 €/mese
Il pacchetto include Proton Drive, Proton Mail, Proton VPN, Proton Pass, Proton Calendar e 500 GB di spazio condiviso tra i servizi.
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