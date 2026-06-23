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ProtonDrive sconta l’archiviazione cloud: 200 GB a 1 euro

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Proton Drive è un servizio di cloud storage svizzero incentrato sulla massima sicurezza e privacy dei dati, progettato come alternativa indipendente ai colossi tecnologici come Google e Microsoft.

Pubblicato il 23 giu 2026
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Proton Drive 500 GB di storage a 1 euro per 1 mese
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Archiviazione cloud con ProtonDrive in 3 punti chiave

  • ProtonDrive (Drive Plus) offre 200 GB a 1 euro il primo mese; rinnovo a 4,99€/mese o opzione annuale.
  • Privacy e funzionalità: crittografia end-to-end con chiavi utente, nessun uso dei dati per AI o pubblicità; include Proton Docs, Proton Sheets, backup, link protetti e storico fino a 10 anni.
  • Valore e alternative: Proton Unlimited propone Proton Mail, Proton VPN, Proton Pass, Proton Calendar e 500 GB; prova con 30 giorni soddisfatti o rimborsati.
Riassunto generato con AI

Chi cerca una soluzione di archiviazione cloud sicura e conveniente può approfittare della nuova promozione di ProtonDrive. L’iniziativa permette di attivare ProtonDrive con 200 GB di spazio a soli 1 euro per il primo mese.

L’offerta riguarda il piano Drive Plus e punta a rafforzare il posizionamento di ProtonDrive nel mercato dei servizi cloud orientati alla protezione dei dati.

Grazie alla crittografia end-to-end integrata, ProtonDrive garantisce che file, foto e documenti restino accessibili esclusivamente al proprietario, senza possibilità di accesso da parte del provider.

Richiedi il tuo spazio di archiviazione cloud con ProtonDrive

Come funziona l’offerta ProtonDrive da 200 GB a 1 euro

La promozione di cloud storage di ProtonDrive riguarda il piano Drive Plus, la soluzione standalone dedicata all’archiviazione cloud dell’ecosistema Proton.

Con questa offerta è possibile ottenere:

  • 200 GB di spazio cloud crittografato;
  • Proton Docs per la creazione e modifica di documenti;
  • Proton Sheets per i fogli di calcolo;
  • backup automatico delle foto da smartphone;
  • condivisione sicura dei file tramite link protetti;
  • storico di recupero dei file fino a 10 anni.

Prezzi e condizioni della promozione di ProtonDrive

Nel caso dell’offerta mensile, l’addebito iniziale è pari a 1 euro. Al termine del primo mese il piano si rinnova automaticamente a 4,99 euro mensili. C’è anche la possibilità di attivare un’offerta annuale: in questo caso il costo promozionale è di 2,99 euro al mese, con addebito di 35,92 euro per i primi 12 mesi e poi rinnovo a 47,88 euro ogni 12 mesi.

PianoPrezzo promozionalePrezzo successivo
Drive Plus (1 mese)1,00 € per il primo mese4,99 €/mese
Drive Plus (12 mesi)2,99 €/mese4,99 €/mese

Perché per ProtonDrive la privacy è importante

L’elemento distintivo del servizio di ProtonDrive è la crittografia end-to-end applicata di default. Questo significa che le chiavi di accesso ai dati restano nelle mani dell’utente e che nemmeno Proton può visualizzare i contenuti archiviati.

L’azienda sottolinea inoltre che i dati non vengono utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale, per attività pubblicitarie o per la profilazione commerciale. Una caratteristica che differenzia la piattaforma da molte soluzioni offerte dai grandi operatori tecnologici.

Le principali funzionalità incluse dell’offerta ProtonDrive

Oltre allo spazio di archiviazione cloud, il servizio comprende diverse funzioni avanzate:

  • accesso ai file da browser, desktop e dispositivi mobili;
  • caricamento di file senza limiti di formato o dimensione;
  • protezione dei link con password e date di scadenza;
  • sincronizzazione tra dispositivi;
  • collaborazione sui documenti tramite Proton Docs;
  • backup automatico delle fotografie su Android e iOS.

L’alternativa Proton Unlimited a 1 euro

Per chi desidera l’intero ecosistema Proton è disponibile anche una promozione sul piano Proton Unlimited.

PianoPrezzo promozionalePrezzo successivo
Proton Unlimited (1 mese)1,00 € per il primo mese12,99 €/mese
Proton Unlimited (12 mesi)9,09 €/mese12,99 €/mese

Il pacchetto include Proton Drive, Proton Mail, Proton VPN, Proton Pass, Proton Calendar e 500 GB di spazio condiviso tra i servizi.

Richiedi il tuo spazio di archiviazione cloud con ProtonDrive
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

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Patrizia Chimera
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