Le offerte Aruba per l’hosting WordPress partono da 11,90 euro + IVA per il primo anno e si rivolgono a chi desidera realizzare un sito web, un blog o un e-commerce con una piattaforma ottimizzata.

Le soluzioni Aruba comprendono diversi livelli di servizio, dalla versione base fino all’hosting gestito per WooCommerce e alle configurazioni cloud dedicate ai progetti con elevati volumi di traffico. Tra le novità più rilevanti delle soluzioni offerte da Aruba figura la tecnologia HiSpeed Cache con AI, integrata per migliorare la velocità di caricamento e l’esperienza di navigazione.

Le offerte Aruba disponibili per un hosting per WordPress

La gamma di proposte di Aruba è stata progettata per soddisfare esigenze differenti. Chi muove i primi passi può scegliere una soluzione essenziale, mentre professionisti e aziende hanno a disposizione piattaforme gestite che automatizzano aggiornamenti, backup e sicurezza.

Tutti i piani includono WordPress già installato, il certificato SSL DV e tecnologie ottimizzate per migliorare le prestazioni del sito.

Piano Prezzo primo anno Rinnovo Ideale per Hosting per WordPress 11,90 € + IVA 49,99 € + IVA/anno Blog, siti personali e piccole attività Hosting Gestito per WordPress 14,90 € + IVA 79,00 € + IVA/anno Professionisti e aziende che vogliono delegare la gestione tecnica Hosting Gestito per WooCommerce 79,90 € + IVA 249,00 € + IVA/anno E-commerce realizzati con WooCommerce Hyper Hosting Gestito per WordPress 199,00 € + IVA 420,00 € + IVA/anno Siti ad alto traffico con esigenze di prestazioni elevate

Cosa comprende ogni piano di Aruba

La soluzione Hosting per WordPress di Aruba include un dominio con certificato SSL DV, WordPress preinstallato, AI Assistant Starter, cinque caselle email e la tecnologia HiSpeed Cache con AI.

Con Hosting Gestito per WordPress aumentano i servizi dedicati alla gestione della piattaforma. Sono inclusi aggiornamenti automatici, backup, caselle email illimitate, ambiente di staging, piattaforma ottimizzata e supporto avanzato. L’utente può così concentrarsi esclusivamente sulla pubblicazione dei contenuti.

Per chi vende online, Hosting Gestito per WooCommerce aggiunge WooCommerce preinstallato e gestito, strumenti dedicati all’e-commerce e backup automatici, mantenendo tutte le funzionalità di intelligenza artificiale disponibili nella piattaforma.

Infine, Hyper Hosting Gestito per WordPress si rivolge ai progetti che richiedono risorse dedicate. Il servizio mette a disposizione CPU e RAM dedicate per garantire prestazioni elevate anche in presenza di picchi di traffico.

HiSpeed Cache con AI migliora velocità e prestazioni

Uno degli elementi distintivi dell’offerta di Aruba è la nuova HiSpeed Cache con AI. La tecnologia utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare il comportamento di navigazione e precaricare pagine e risorse che hanno maggiori probabilità di essere richieste.

Questo sistema riduce il tempo di risposta del server, alleggerisce il carico sull’infrastruttura e contribuisce a migliorare i Core Web Vitals, parametri sempre più importanti anche per il posizionamento nei motori di ricerca. Secondo i test interni di Aruba, il Time To First Byte può risultare inferiore a 0,2 secondi nei siti realizzati con WordPress e HiSpeed Cache.