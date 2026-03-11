Una famosa citazione attribuita ad Oscar Wilde viene di solito riportata come “Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni”. Wilde non ha detto proprio così; la citazione originale illustra tuttavia lo stesso risultato finale “L’unico modo per liberarsi di una tentazione è di abbandonarvisi”.
AI e professionisti
Avvocati e LLM: quando la scorciatoia diventa un errore
L’uso degli LLM da parte di professionisti tecnici e legali solleva un problema serio: delegare la fase di impostazione del lavoro a uno strumento statistico significa rinunciare alla parte più preziosa della propria consulenza, con danni diretti al cliente
