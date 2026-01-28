La vicenda è nota: Alessandro Barbero, medievista insigne e magnetico divulgatore, consegna alla Rete le proprie ragionate considerazioni a supporto del no al referendum sulla riforma del CSM.
il caso
Barbero censurato su Facebook: perché sono tempi brutti per tutti
Il video di Barbero contro la riforma del CSM viene etichettato su Facebook come “false” da un fact-checker terzo. Da qui il confronto tra fact-checking e giudizio sulle opinioni, il tema della libertà di espressione e le responsabilità delle piattaforme. Che ruolo può avere il Digital Services Act?
