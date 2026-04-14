California vs Trump: gli Stati Uniti si spaccano sulla governance dell’AI

La regolamentazione dell’intelligenza artificiale è diventata un terreno molto accidentato del diritto americano contemporaneo. Mentre il governo federale sceglie la via della deregulation, singoli Stati si ergono a garanti di sicurezza e diritti digitali: un conflitto istituzionale senza precedenti si è aperto, ad esempio, tra Washington e Sacramento.

Il laboratorio della democrazia: California contro Washington sull’IA

Il sistema costituzionale statunitense è storicamente fondato sull’idea che gli Stati siano i “laboratori della democrazia”, spazi di sperimentazione dove testare soluzioni legislative prima che queste vengano adottate su scala nazionale. Mai come oggi, nel cuore di questo 2026, tale principio appare vitale e, al contempo, fonte di un conflitto istituzionale senza precedenti.

Mentre l’amministrazione federale sotto la presidenza Trump ha intrapreso una decisa marcia indietro rispetto alle cautele introdotte negli anni precedenti, smantellando pezzo dopo pezzo l’architettura di controllo sull’intelligenza artificiale ereditata dal passato, la California ha deciso di impugnare lo scudo della regolamentazione.

Non si tratta di una semplice divergenza di vedute politica, ma di una frattura profonda su cosa debba rappresentare l’innovazione tecnologica per la società. Da un lato abbiamo la visione di Washington, che interpreta ogni vincolo come un cedimento strategico nei confronti dei competitor asiatici; dall’altro abbiamo Sacramento, che vede nel vuoto normativo un pericolo esistenziale per la privacy, la sicurezza e l’equità sociale.

L’attivismo di Sacramento come argine alla dottrina della deregulation assoluta

La decisione del Governatore Gavin Newsom di firmare nuovi ordini esecutivi volti a blindare la sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale non nasce nel vuoto, ma rappresenta la risposta fisiologica a un segnale di abbandono giunto dal governo centrale.

Quando l’amministrazione Trump ha annunciato l’intenzione di abrogare i protocolli di sicurezza per i modelli di frontiera, definendoli “lacci ideologici” che frenano il genio americano, la California ha compreso che il ruolo di regolatore di ultima istanza spettava a lei. Il nuovo quadro normativo californiano non si limita a suggerire buone pratiche, ma impone obblighi rigorosi: test di stress prima dell’immissione sul mercato, trasparenza sui dati di addestramento e, soprattutto, la responsabilità civile per i danni sistemici causati da negligenza nella progettazione algoritmica.

È affascinante osservare come lo Stato che ha dato i natali alla Silicon Valley stia ora tentando di domarla attraverso un approccio che ricorda, per certi versi, il principio di precauzione di matrice europea. Questa “resistenza normativa” crea una frizione immediata con la dottrina federale della deregulation, poiché costringe le aziende domiciliate in California a rispettare standard che il governo federale ha deliberatamente scelto di ignorare.

Il risultato è una sfasatura temporale e spaziale della legge: ciò che è lecito e incoraggiato a Washington può diventare fonte di sanzione a Sacramento, ponendo le basi per una battaglia legale che arriverà inevitabilmente ai massimi vertici della magistratura.

Oltre i confini californiani: la frammentazione normativa tra Colorado e Connecticut

Sarebbe tuttavia miope ridurre questa tensione a un duello solitario tra Newsom e Trump. Il fenomeno che stiamo osservando è un vero e proprio contagio legislativo che sta interessando diversi nodi vitali della federazione. Il Colorado, con il suo pionieristico Senate Bill 205, ha già tracciato una linea rossa invalicabile in materia di discriminazione algoritmica, imponendo alle aziende di dimostrare attivamente che i loro sistemi non producano esiti distorti basati su razza, genere o orientamento religioso. Quasi in contemporanea, il Connecticut ha accelerato sulla protezione del consumatore digitale, introducendo requisiti di trasparenza che obbligano i fornitori di IA a rivelare quando un’interazione non è mediata dall’uomo, specialmente in ambiti delicati come l’assistenza sanitaria e i servizi finanziari. Questa proliferazione di norme statali crea un mosaico giuridico di estrema complessità. Ogni Stato sembra voler riempire un pezzetto di quel vuoto lasciato dalla politica federale di “laissez-faire“, portando a una situazione in cui la compliance non è più un binario unico, ma un labirinto di requisiti locali. Per le imprese del settore, questa frammentazione rappresenta un costo operativo enorme, ma per i cittadini costituisce l’unica rete di protezione reale contro l’uso indiscriminato di tecnologie non verificate. Il contrasto tra l’inerzia federale e l’iperattivismo locale sta quindi ridisegnando la geografia del diritto digitale negli Stati Uniti, rendendo sempre più difficile parlare di un mercato unico dell’IA.

Il braccio di ferro sulla Federal Preemption e la gerarchia delle fonti

Uno degli aspetti più complessi e stimolanti per chiunque si occupi di diritto costituzionale americano è la dottrina della “Federal Preemption“. Il governo federale, forte della Supremacy Clause, potrebbe tentare di invalidare in blocco le leggi californiane o del Colorado sostenendo che esse interferiscono con la sua esclusiva competenza sul commercio interstatale o sulla sicurezza nazionale. Tuttavia, la sfida lanciata dagli Stati si fonda su un pilastro altrettanto solido: il “police power“, ovvero la prerogativa statale di legiferare per proteggere la salute, la sicurezza e la moralità dei propri abitanti. Il conflitto è frontale: può lo Stato di New York o la California imporre standard di sicurezza su un software che, per sua natura, non ha confini fisici? Se l’amministrazione Trump dovesse emanare un ordine esecutivo che dichiara l’IA “materia di esclusivo interesse federale”, si aprirebbe un contenzioso epocale. Gli Stati argomenterebbero che, in mancanza di standard federali minimi, l’azione statale non è un’interferenza ma un atto di supplenza necessario. La magistratura si troverebbe dunque a dover decidere se la deregulation possa essere considerata essa stessa una “norma prevalente” o se, al contrario, il silenzio federale lasci campo libero all’autonomia dei singoli Stati. È una disputa che tocca le fondamenta stesse del patto federale e che determinerà chi avrà l’ultima parola sulla governance delle tecnologie emergenti.

L’illusione della deregulation e la forza gravitazionale della compliance globale

Un aspetto che l’amministrazione federale sembra sottovalutare è quella che gli studiosi definiscono la “forza gravitazionale” dei mercati regolati. Sebbene la Casa Bianca possa eliminare ogni vincolo a livello federale, le aziende tecnologiche americane non operano in un vuoto pneumatico. Esse devono confrontarsi con l’AI Act dell’Unione Europea e, internamente, con il rigore della California.

Poiché è tecnicamente ed economicamente inefficiente sviluppare modelli radicalmente diversi per giurisdizioni diverse, le aziende tendono a conformarsi allo standard più elevato disponibile per garantire la propria operatività globale. In questo senso, l’attivismo di Gavin Newsom agisce come un moltiplicatore di regole che vanifica, nei fatti, la spinta deregolatrice di Trump. Anche se Washington dice “potete fare tutto”, se Sacramento e Bruxelles dicono “dovete essere sicuri e trasparenti”, le aziende sceglieranno la via della sicurezza per evitare di essere tagliate fuori dai mercati più ricchi o di subire danni reputazionali irreparabili.

La deregulation federale rischia dunque di rimanere una vittoria di Pirro, un manifesto politico privo di effetti pratici sul comportamento delle Big Tech, le quali si ritrovano loro malgrado a dover seguire la bussola californiana per non smarrire la rotta della legalità internazionale.

Il fattore umano: la protezione dei diritti civili nel deserto normativo federale

Al di là delle questioni puramente tecniche o economiche, lo scontro tra California e governo federale ha un’anima profondamente umana e civile. La visione dell’amministrazione Trump tende a considerare l’impatto sociale dell’IA come un’esternalità trascurabile rispetto all’obiettivo del primato tecnologico. Al contrario, le leggi approvate negli Stati più progressisti mettono al centro la persona. Si parla di protezione contro i licenziamenti decisi da algoritmi opachi, di difesa contro la manipolazione del consenso elettorale tramite deepfake e di garanzie contro la sorveglianza biometrica indiscriminata.

Questo approccio “antropocentrico” al diritto dell’IA è ciò che più spaventa i sostenitori della deregulation, poiché introduce una variabile di imprevedibilità etica nei bilanci delle aziende. Eppure, è proprio qui che una considerazione diventa cruciale: nel ricordare che nessuna innovazione può dirsi progresso se calpesta i diritti fondamentali dell’individuo.

La resistenza degli Stati non è un capriccio politico, ma il tentativo di impedire che il territorio americano diventi una sorta di “zona franca” per esperimenti sociali digitali privi di accountability. In questo senso, la California non sta solo sfidando Trump, sta difendendo l’idea che il cittadino debba rimanere il soggetto, e non l’oggetto, delle trasformazioni tecnologiche in corso.

La sicurezza nazionale tra potenza computazionale e stabilità democratica

Un argomento cardine utilizzato dall’amministrazione federale per giustificare la rimozione delle regole è quello della sicurezza nazionale. L’assunto è semplice: chi arriva primo nel campo dell’intelligenza artificiale generale (AGI) comanderà il mondo, e per arrivare prima bisogna correre senza pesi.

Questa narrazione, tuttavia, ignora un aspetto fondamentale della sicurezza, che la California sottolinea con forza: la stabilità interna. Un’intelligenza artificiale priva di controlli può essere utilizzata per attacchi informatici su vasta scala, per la creazione di armi biologiche o per la destabilizzazione del tessuto sociale attraverso la disinformazione. La sicurezza nazionale non è solo potenza di calcolo, è anche resilienza delle istituzioni e protezione delle infrastrutture critiche.

Il conflitto normativo tra Stato e Federazione riflette dunque due diverse concezioni di sicurezza: una esterna e offensiva, l’altra interna e difensiva. È evidente che una strategia che privilegi la prima a totale discapito della seconda rischia di creare un gigante dai piedi d’argilla.

L’attivismo californiano mira a garantire che lo sviluppo dell’IA sia sostenibile nel lungo periodo, evitando colli di bottiglia causati da incidenti catastrofici che potrebbero portare a una reazione pubblica ostile e a un conseguente blocco totale dello sviluppo tecnologico.

Conclusioni

Giunti al termine di questa analisi, appare chiaro che la disputa tra la California e l’amministrazione Trump non troverà una soluzione rapida né indolore. Siamo nel bel mezzo di una ridefinizione dei rapporti di forza tra Stato e mercato, tra locale e globale. La frammentazione normativa degli Stati Uniti, pur con tutti i suoi disagi operativi per le imprese, ha il merito storico di aver sollevato il velo sulla necessità di una governance democratica della tecnologia.

Non è più possibile pensare che l’IA sia un dominio esente dalla legge o che la sua regolamentazione possa essere sacrificata sull’altare di una competizione geopolitica esasperata. Il “modello Newsom“, pur con le sue complessità e i suoi limiti, rappresenta un tentativo coraggioso di rimettere il diritto al centro del villaggio globale. La sfida per i prossimi anni sarà quella di trovare una sintesi che permetta all’America di rimanere competitiva senza però abdicare ai propri valori costituzionali. In questo percorso, il ruolo dei giuristi sarà quello di pontieri, capaci di tradurre i requisiti tecnici in garanzie giuridiche e di difendere quegli spazi di libertà che solo una legge chiara e condivisa può assicurare.

Il conflitto californiano è dunque un monito per tutti noi: il futuro dell’intelligenza artificiale è troppo importante per essere lasciato solo nelle mani dei programmatori o dei politici; esso richiede la saggezza del diritto e la forza della partecipazione civile per non trasformarsi in un incubo deregolamentato.