Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

post acquisizione

Censura pro Trump su TikTok Usa: che succede

Home Cultura e società digitali
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

In seguito alla vendita di TikTok a un gruppo imprenditoriale allineato a Trump, fra cui Larry Ellison, proprietario di numerosi media, il governatore della California ha ricevuto segnalazioni (e casi confermati in modo indipendente) di soppressione di contenuti critici nei confronti del presidente Trump

Pubblicato il 27 gen 2026
Mirella Castigli

ScenariDigitali.info

tiktok; Accuse di censura all'algoritmo di TikTok Usa: cosa succede dopo l'accordo con la joint venture americana

In seguito alla vendita da parte della cinese ByteDance dell’80% delle quote alla neonata TikTok Usds Joint Venture, a maggioranza statunitense (Silver Lake, Mgx e Oracle, il cui cofondatore Larry Ellison è tra gli imprenditori amici del Presidente Usa Donald Trump e che già controlla Cbs Mtv, la Free Press, Simon & Schuster, Paramount+ eccetera), qualcosa sembra essere cambiato nell’algoritmo di TikTok Usa.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha ricevuto segnalazioni (e casi confermati in modo indipendente) di soppressione di contenuti critici nei confronti del presidente Donald Trump, già nella tempesta per l’Ice (Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia che controlla l’immigrazione negli Usa) a Minneapolis.

La California sta avviando un’indagine su questa condotta, mentre ha chiesto al Dipartimento di Giustizia dello Stato di stabilire se ciò viola la legge federale, mentre negli Stati Uniti stanno saltando molti contrappesi che hanno reso l’America una grande democrazia liberale.

Ma se le accuse venissero confermate, sarebbe un caso di grave minaccia alla democrazia Usa, anche perché su TikTok sono iscritti 7,5 milioni di imprese a stelle e strisce e 200 milioni di cittadini americani.

Los Angeles, un video anti-ICE proiettato sulle pareti del penitenziario

Accuse di manipolazione o censura all’algoritmo di TikTok Usa

Fra i primi a osservare un cambiamento importante è stato Brian Krassenstein, commentatore politico sui social, influencer, imprenditore digitale, laureato in economia alla Rutgers University.

Krassenstein ha osservato il crollo delle visualizzazioni dei video sui Minneapolis, dove l’Ice, la milizia di Trump, ha operato, prima con controversi rastrellamenti a caccia di migranti irregolari e poi uccidendo due cittadini americani (Renee Good, poetessa e madre di tre figli, e Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva nei reparti per veterani).

I video su Minneapolis sull’account di Krassenstein, un account da oltre 125mila follower, registravano fra 20mila e 5 milioni visualizzazioni. Ma, in seguito all’acquisizione da parte del gruppo imprenditoriale allineato a Trump, le visualizzazioni sono quasi azzerate, precipitate verticalmente fra zero e appena mille visualizzazioni.

Gli utenti di TikTok dicono di non poter caricare video contro l’Ice

La Cnn racconta il caso della comica Megan Stalter, che pubblica sketch assurdi su Instagram e TikTok per un pubblico di centinaia di migliaia di persone, sabato sera ha provato a condividere un video diverso dal solito.

Spinta dall’omicidio di Alex Pretti, l’infermiere ucciso da uno o più agenti federali dell’immigrazione quel giorno, ha registrato un video in cui esorta i suoi compagni cristiani a denunciare le retate dell’ICE a Minneapolis.

“Dobbiamo abolire l’ICE”, ha detto Stalter nel video. “Credo davvero, davvero, che questo sia esattamente ciò che farebbe Gesù”.

Su Instagram, il video è stato ripubblicato più di 12.000 volte. Ma la sua richiesta non è mai arrivata su TikTok. In un post successivo su Instagram, ha detto di aver tentato più volte di caricare il video su TikTok senza successo, poi ha rinunciato e ha cancellato completamente il suo account TikTok, convinta che il suo contenuto fosse stato censurato perché riguardava l’Ice.

L’indagine del governatore della California

Altre segnalazioni e casi confermati in maniera indipendente mostrano un cambiamento radicale da parte dell’algoritmo di TikTok Usa.

Un’altra stranezza è il fatto che sul DM ora non sia più possibile parlare di Epstein.

In seguito a queste denunce su X e all’ufficio del governatore della California, Gavin Newsom, sta avviando una revisione di questa condotta, chiedendo al Dipartimento di Giustizia californiano di determinare se essa violi la legge federale della California.

Nelle ultime ore il presidente Trump, sotto assedio non solo da parte dei democratici, ma anche di diversi esponenti repubblicani, della stampa liberal e conservatrice, di alcuni suoi consiglieri e dei sondaggi, ha allontanato Gregory Bovino, capo della Border Patrol, e aperto all’ipotesi di ritiro dell’Ice dalla città del Minnesota, dopo aver annunciato l’invio del suo fedelissimo “zar dei confini” Tom Homan.

Ma, se TikTok sta censurando video sull’Ice o se l’algoritmo sta contribuendo a manipolare l’opinione pubblica e quindi a diffondere disinformazione su ciò che avviene a Minneapolis o su temi critici legati al presidente Usa, potrebbe aprirsi un altro filone di indagini sull’amministrazione Trump.

Il legame circostanziale tra gli sforzi per realizzare video sull’Ice e le difficoltà nel pubblicarli durante il fine settimana non è più+ solo una controversia che ha attirato l’attenzione del senatore democratico del Connecticut Chris Murphy, il quale ha affermato che tra le “minacce alla democrazia”, la presunta censura su TikTok era “in cima alla lista”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Mirella Castigli, giornalista pubblicista, collaboratrice di AgendaDigitale.eu
Mirella Castigli
ScenariDigitali.info
Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.
Seguimi su

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Schermata 2025-11-01 alle 18.49.36

  • Elon Musk

    Grokipedia, l'enciclopedia AI e anti woke è sapere ideologico

    03 Nov 2025

    di Riccardo Fedriga e Lorenza Saettone

    Condividi
  • Dead Internet Theory

  • scenari

    Dead Internet Theory, Internet è stato ucciso ucciso dall’AI?

    06 Giu 2025

    di Gregorio Ceccone

    Condividi
  • Chatbot manipolativi chatbot elettorali

  • ia e democrazia

    Chatbot elettorali più persuasivi degli spot: ecco cosa rischiamo

    11 Dic 2025

    di Antonino Mallamaci

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x