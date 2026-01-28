Il dibattito sul futuro del lavoro assomiglia sempre più a un bollettino meteo emotivo: “Arriva l’AI, preparatevi alla tempesta”. Funziona bene per attirare attenzione, molto meno per costruire scelte sensate. E soprattutto rischia di farci perdere di vista due fatti, entrambi decisivi.
AI e lavoro: niente panico, la vera risposta sono le competenze
L’AI non sta ancora automatizzando il lavoro “end-to-end”, ma lo sta già trasformando. I dati ridimensionano il panico, però la sfida resta reale: governare tecnologia, rischi e responsabilità. La differenza la faranno competenze diffuse, umane e digitali
