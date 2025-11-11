Cyberbullismo nei videogame: quando il gioco diventa violenza

Il controller vibra, lo schermo lampeggia rosso. “Sei un noob[1], cancellati dalla vita“. Non è solo un insulto lanciato nella foga di una partita. È l’inizio di una spirale che può trasformare l’universo virtuale in un incubo reale. Nel 2024, oltre un milione di studenti italiani tra i 15 e i 19 anni (47%) ha subito episodi di cyberbullismo, e sempre più spesso il terreno di caccia dei cyberbulli sono proprio i videogiochi online.