Come ogni fine anno, insieme ad AICA ed Anitec-Assinform abbiamo presentato la nuova edizione dell’Osservatorio delle Competenze Digitali, che ci restituisce uno sguardo nitido su come sta cambiando il mondo del lavoro nel digitale in Italia: quali competenze emergono, quali restano indietro e come si trasforma il mercato del lavoro.
il commento Assintel
Osservatorio competenze digitali: l’urgenza di dare un futuro all’Italia
Paola Generali di Assintel racconta che c’è dietro i dati del nuovo osservatorio 2025 competenze digitali, fatto con Aica e Anitec Assinform. I problemi dell’Italia e le proposte non più rinviabili
Argomenti
Canali