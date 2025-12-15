Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

IA e propaganda

Dal Libano a Israele: come Hezbollah combatte la sua guerra cognitiva

Dopo il 7 ottobre, Hezbollah usa Al-Khanadeq come piattaforma di guerra cognitiva per parlare in ebraico al pubblico israeliano. Un laboratorio mediatico che sfrutta IA, social e vulnerabilità sociali, con implicazioni dirette per lo spazio informativo e la sicurezza digitale europea

Pubblicato il 15 dic 2025
Antonio Teti

Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo

israele e hezbollah (1)

La guerra cognitiva di Hezbollah non si combatte solo lungo i confini di Israele e del Libano, ma soprattutto nello spazio informativo globale. Il caso del canale Al-Khanadeq mostra come la propaganda digitale possa diventare un’arma strategica capace di aggirare media tradizionali, parlare in ebraico al pubblico israeliano e porre nuove sfide alla sicurezza digitale europea.

T
Antonio Teti
Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo
