La guerra cognitiva di Hezbollah non si combatte solo lungo i confini di Israele e del Libano, ma soprattutto nello spazio informativo globale. Il caso del canale Al-Khanadeq mostra come la propaganda digitale possa diventare un’arma strategica capace di aggirare media tradizionali, parlare in ebraico al pubblico israeliano e porre nuove sfide alla sicurezza digitale europea.
IA e propaganda
Dal Libano a Israele: come Hezbollah combatte la sua guerra cognitiva
Dopo il 7 ottobre, Hezbollah usa Al-Khanadeq come piattaforma di guerra cognitiva per parlare in ebraico al pubblico israeliano. Un laboratorio mediatico che sfrutta IA, social e vulnerabilità sociali, con implicazioni dirette per lo spazio informativo e la sicurezza digitale europea
Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Ateneo
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business