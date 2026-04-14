Dentro Palantir: il potere dei dati nel nuovo ordine globale

Palantir è tornata al centro del dibattito pubblico anche per il ruolo e l’attivismo del suo cofondatore Peter Thiel. Vale dunque la pena di provare a tracciare un quadro delle sue attività e delle sue caratteristiche. Non è un media, non è un cloud provider, non è neppure semplicemente una software company.

Il settore tecnologico globale sta attraversando una fase di ridefinizione profonda, dove il confine tra software civile, intelligence militare e gestione amministrativa si fa sempre più sottile. All’intersezione di queste trasformazioni si colloca Palantir Technologies, l’azienda co-fondata da Peter Thiel che, negli ultimi anni, è passata dall’essere un misterioso fornitore della CIA a un pilastro dell’infrastruttura decisionale dell’Occidente.

Non è l’unica azienda di Thiel, che controlla anche Andurill e Valar Venture oltre a un paio di fondi di investimento, ma rimane quella più caratterizzante. La figura di Thiel, noto per il suo attivismo politico discutibile e la sua visione filosofica improntata a un realismo tecnologico ostile allo stesso modo verso le lentezze burocratiche e verso le democrazie, funge da catalizzatore per un’azienda che non vende semplicemente software, ma una nuova filosofia di gestione della realtà attraverso i dati. Sebbene la galassia di investimenti di Thiel sia vasta e diversificata, abbracciando dalle biotecnologie all’esplorazione spaziale, è innegabile che Palantir ne rappresenti il cuore pulsante e lo strumento di influenza più diretto sulle dinamiche di potere contemporanee.

Palantir e il nodo dell’integrazione dei dati

Il successo di Palantir non nasce in un vuoto tecnologico, ma risponde a una sfida che per decenni ha rappresentato limite importante della digitalizzazione: l’integrazione di fonti disparate. Il problema del collegamento dei dati provenienti da silos informativi diversi è da sempre un’opportunità economica immensa e, contemporaneamente, un incubatore di fallimenti per i grandi operatori del settore. Giganti storici come Oracle, IBM, Microsoft, SAP o Salesforce hanno costruito i loro imperi offrendo soluzioni per l’archiviazione e l’analisi, ma si sono spesso scontrati con la rigidità delle proprie architetture.

L’approccio tradizionale, consolidatosi tra gli anni novanta e i primi duemila, si basa sulla creazione di interfacce logiche e su processi di trasformazione dei dati estremamente laboriosi. In questo modello, ogni volta che un’azienda o un’agenzia governativa desidera incrociare informazioni provenienti da database diversi, deve prima progettare uno schema comune, “ripulire” i dati originali per adattarli a questo schema e infine caricarli in un magazzino centrale denominato data warehouse. L’approccio è solido ma rigido: ogni nuova fonte richiede una nuova interfaccia progettata, testata e mantenuta. Il risultato è che i grandi progetti di integrazione dati si trascinano per mesi o anni, con costi che tipicamente esplodono rispetto alle stime iniziali. Basta che una delle fonti originali cambi formato perché l’intera catena di analisi si interrompa.

Dal data lake ai concorrenti di Palantir

Paradigma, emerso con il cloud computing e proposto originariamente da Google è noto come data lake, parte da un presupposto opposto: invece di trasformare i dati prima di archiviarli, si raccolgono nella loro forma originale — strutturati, semistrutturati, non strutturati — in un unico repository. Il collegamento e l’interpretazione avvengono dopo, al momento della query, tramite motori di ricerca e modelli semantici applicati ai dati grezzi.

Databricks, il principale concorrente di Palantir nell’arena dei data lake, ha costruito su questo principio un’architettura “lakehouse” che combina la flessibilità del lago con la performance di un data warehouse. Snowflake, altro grande rivale, offre invece un data warehouse cloud-native ottimizzato per query SQL ad alta velocità e analytics strutturate. Microsoft, con il suo ecosistema Azure e Fabric, entra nella partita con il vantaggio dell’integrazione nativa con gli strumenti già presenti in quasi ogni grande azienda — Teams, Office, Power BI — abbassando le barriere di adozione.

Come Palantir rende intelligibili i dati grezzi

Palantir ha abbracciato questo modello spingendolo agli estremi. Invece di costringere i dati in una struttura rigida prima di poterli utilizzare, le piattaforme di Palantir permettono di assorbire le informazioni nella loro forma originale, grezza e non strutturata. La vera innovazione risiede nel modo in cui questi dati vengono cercati, collegati e resi intelligibili.

Attraverso motori di ricerca semantica e la creazione di una cosiddetta ontologia, il software non si limita a interrogare tabelle, ma costruisce un grafo di relazioni tra oggetti del mondo reale.

Per un operatore di Palantir, un dato non è solo una stringa alfanumerica in un database, ma è una persona, un veicolo, un bonifico bancario o un componente meccanico di un aereo. Questa capacità di astrazione permette di navigare tra miliardi di record con relativa facilità come se si esplorasse una rete sociale, identificando connessioni che rimarrebbero invisibili nei sistemi tradizionali.

I prodotti con cui Palantir vende un ambiente di decisione

Palantir non sembra vendere un’infrastruttura, ma un ambiente di decisione pronto all’uso. I suoi prodotti principali sono lo specchio di questa missione: Gotham, utilizzato principalmente dai governi per il contrasto al terrorismo e la gestione della difesa; Foundry, la versione dedicata al mondo corporate che trasforma le aziende in organizzazioni guidate dai dati; Apollo, che gestisce la distribuzione del software in ambienti ostili o isolati; e infine AIP, la piattaforma di intelligenza artificiale che integra i moderni modelli linguistici nei processi decisionali sicuri.

Palantir e la velocità dell’implementazione

Quello che emerge con prepotenza dai resoconti finanziari e operativi degli ultimi mesi è la velocità di implementazione, che è diventata il principale punto di forza nel posizionamento di mercato della società.

Laddove i progetti di digital transformation dei competitor si misurano in semestri, Palantir dichiara e probabilmente mantiene di poter rendere operativi i propri sistemi in pochi giorni o settimane. Questa accelerazione non è solo un vantaggio tecnico, ma un cambiamento di paradigma economico: ridurre il time-to-value significa permettere a un’azienda di reagire a una crisi della supply chain o a un esercito di rispondere a una minaccia mentre quest’ultima è ancora in corso, non mesi dopo.

Palantir, immigrazione e potere di identificazione

Tuttavia, è proprio questa efficienza a trascinare Palantir in un terreno scivoloso sotto il profilo etico e politico. L’efficacia dello strumento è emersa in modo cristallino nel supporto alle azioni dell’immigrazione statunitense (ICE). Indipendentemente da qualsiasi valutazione ideologica sulle politiche migratorie, i dati tecnici mostrano come il software sia stato in grado di unificare record sociali dispersi, dati delle utenze pubbliche, registri stradali e informazioni dei social media per identificare con precisione chirurgica indirizzi e nominativi di individui destinatari di provvedimenti di espulsione.

La capacità di connettere frammenti di informazioni apparentemente insignificanti per produrre un profilo completo è ciò che rende il sistema prezioso per le autorità e inquietante per i difensori della privacy.

Palantir nella guerra in tempo reale

Lo stesso schema si ripete nel settore militare, dove Palantir funge da tessuto connettivo per l’identificazione di bersagli in tempo reale. Le operazioni condotte in teatri complessi come l’Ucraina o il Medio Oriente hanno evidenziato come l’integrazione di flussi video provenienti da droni, intercettazioni radio, immagini satellitari e dati geospaziali consenta di tracciare dirigenti nemici e coordinare attacchi con una rapidità che annulla i tempi di reazione dell’avversario.

Il caso dei tracciamenti in Iran è emblematico di come la superiorità informativa si traduca direttamente in vantaggio sul campo.

Apprendimento operativo e adattamento continuo

Anche se non sono disponibili informazioni dettagliate sulle singole applicazioni, sembrerebbe che il vantaggio di Palantir non sia in qualche tecnologia esclusiva, ma in una qualche forma di learning by doing accelerato. Palantir non fornisce un manuale d’istruzioni statico, ma evolve i propri algoritmi attraverso l’interazione continua con il campo di battaglia o con il magazzino aziendale.

Il software impara dalle decisioni degli operatori umani e, a sua volta, suggerisce percorsi d’azione sempre più ottimizzati. Questo ciclo di feedback costante crea un sistema in perenne stato di adattamento. In teoria tutti gli integratori promettono un approccio del genere, ma non sempre riescono a renderlo operativo.

Palantir e la sovranità digitale degli Stati

Il ruolo di Palantir pone interrogativi fondamentali sul futuro della sovranità digitale. Se un solo attore privato detiene le chiavi dell’integrazione dei dati più veloce del mondo, quanto diventano dipendenti gli Stati da questa tecnologia? Il rischio di un lock-in non è solo economico, ma decisionale. Se la velocità di Palantir diventa lo standard necessario per competere nel business o nella difesa, la capacità di controllo umano e di revisione critica dei processi algoritmici rischia di essere sacrificata sull’altare dell’efficacia immediata. La sfida per i regolatori e per i competitor europei sarà quella di sviluppare alternative che possano offrire una simile capacità di integrazione senza rinunciare alla trasparenza e ai valori democratici, un compito che appare sempre più arduo man mano che il vantaggio competitivo di Palantir si consolida attraverso l’accumulo di dati e l’esperienza sul campo. In questo scenario, l’attivismo di Peter Thiel non è che la punta dell’iceberg di una visione del mondo in cui l’ordine è garantito dalla capacità di processare il caos informativo più velocemente di chiunque altro, trasformando ogni frammento di realtà in una variabile di un’equazione di potere globale.