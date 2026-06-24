Nell’era dell’intelligenza artificiale, le crisi reputazionali non seguono più i tempi tradizionali della comunicazione. Nascono, si amplificano e si trasformano nel giro di poche ore attraverso algoritmi, screenshot, TikTok e contenuti manipolati o decontestualizzati.
fiducia digitale
Difendere la reputazione quando deepfake e algoritmi accelerano le crisi
L’intelligenza artificiale accelera le crisi reputazionali, amplificando deepfake, disinformazione e reazioni emotive. Bias cognitivi, algoritmi social e contenuti manipolati rendono la reputazione più fragile, mentre aziende e professionisti devono affrontare una nuova dimensione della fiducia digitale
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