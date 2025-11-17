Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Disconnessione strategica: guida alla leadership efficace

La connessione perpetua danneggia leader e organizzazioni. La disconnessione strategica emerge come approccio rivoluzionario: creare spazi di silenzio per il pensiero profondo aumenta efficacia, fiducia e valore. Il ritiro contemplativo non è fuga, ma intelligenza manageriale

Pubblicato il 17 nov 2025
Angelo Mazzotta

Responsabile Servizio Protezione Dati Area Trasparenza e Protezione Dati Direzione Affari Istituzionali Università degli Studi di Verona

La disconnessione strategica rappresenta oggi la più radicale innovazione nella leadership moderna. In un’epoca dominata dall’iperconnessione, infatti, la capacità di staccarsi deliberatamente dal flusso digitale emerge come competenza distintiva per chi guida persone e organizzazioni verso risultati autentici e sostenibili.

Diritto alla disconnessione: tutela fondamentale nell’era digitale

L’illusione dell’attivismo digitale e l’erosione della presenza

Il leader moderno è spesso ostaggio della connessione perpetua. La sua reputazione sembra dipendere dalla velocità di risposta, dall’essere “sempre attivo sulle chat di gruppo” e dalla casella di posta costantemente in fermento.

Questo attivismo, tuttavia, è un’illusione di efficacia. In realtà, è una ricetta per il disastro cognitivo e l’inefficienza sistemica, portando a una profonda erosione della presenza.

L’attenzione è costantemente dirottata dall’altrove digitale, spingendo il leader e il team a vivere una “vita in differita”: l’atto di “raccogliere” i momenti (filmare, documentare, condividere) diventa più importante del viverli pienamente, perdendo il contatto con il presente e con l’essenza stessa di ciò che si sta vivendo. Questa ferita all’esperienza viva trasforma la persona in un curatore passivo della propria esistenza, anziché in un protagonista.

Il costo cognitivo e organizzativo della connessione perpetua

La mente, bombardata da un flusso incessante di stimoli digitali, perde la sua capacità di concentrazione profonda e di pensiero critico e strategico. Il leader diventa un mero centro di smistamento reattivo, non un motore di visione proattivo. L’organizzazione, di riflesso, paga un costo altissimo in termini di:

  • Atrofia del pensiero complesso: il cervello costantemente interrotto dalle notifiche “disimpara” la capacità di pensiero complesso, trasformando il professionista in un terminale del sistema, incapace di azione autonoma e significativa.
  • Aumento dei costi di controllo: la costante necessità di reattività e controllo nasce da una cultura a bassa fiducia. La fiducia, invece, è il più efficace lubrificante di ogni motore organizzativo: dove è alta, la velocità aumenta e i costi diminuiscono.

La ribellione necessaria: il ritiro contemplativo

La leadership che crea valore deve compiere un atto di ribellione contro questa tirannia: la scelta deliberata della disconnessione strategica.

Questo approccio, che nel mio libro Mangiare Locuste definisco ritiro contemplativo, non è fuga, ma la più alta forma di intelligenza manageriale.

Tre principi per disconnettersi efficacemente

Il leader efficace non è chi risponde più velocemente, ma chi crea e protegge spazi di silenzio per il pensiero.

  1. Imparare a scordare per rammentare: il leader deve allontanare attivamente dal cuore (“ex-cordis”) il superfluo che lo agita, come le notifiche costanti. È un atto di ascetismo manageriale che crea lo spazio di quiete necessario per “rammentare” l’essenziale: la missione, la strategia e il quadro più ampio. La velocità non si trova nella frenesia, ma nel discernimento.
  2. Ritiro per l’espansione: la disciplina di ritirarsi per espandersi non è un lusso, ma una necessità strategica. Il leader chiude la porta e spegne il telefono per ritrovare l’energia e la lucidità per il Deep Work. Questo passo indietro permette di vedere gli schemi più grandi e di distinguere l’importante dall’urgente.
  3. Dalla finzione alla funzione: la leadership contemplativa smantella il “teatro della produttività”. La domanda chiave non può più essere la “finzione” di misurare lo sforzo, chiedendo “Quanto tempo ci abbiamo messo?”. Misurando solo il tempo si giustifica l’attivismo, ma si nasconde l’inutilità. Il leader deve invece interrogarsi sulla “funzione” dell’attività, domandando: “Qual è il vero scopo di questa attività? Crea valore reale?”. Se una riunione o un report esistono solo per alleviare l’ansia di controllo (la finzione), non contribuiscono al valore. L’obiettivo è riconnettere ogni sforzo al suo scopo, trasformando l’essere occupati nell’essere efficaci.

La curva brachistocrona: scendere per accelerare

Il Leader “contemplattivo” ottiene un vantaggio competitivo perché abbraccia la logica della curva brachistocrona. Questo principio, noto in fisica, dimostra che il percorso più veloce tra due punti non è una linea retta, ma una curva che inizia con una discesa audace e quasi vertiginosa.

Applicato alla leadership, significa non cercare la linea retta (l’efficienza superficiale), ma la discesa strategica (la profondità di pensiero e la costruzione di fiducia) per accumulare l’energia potenziale necessaria a una risalita rapida e sostenibile.

Dal contratto al patto: maturazione attraverso la vulnerabilità

Il coraggio di scendere nella propria caverna (auto-consapevolezza) e di incassare per resistere (accettazione della vulnerabilità) sono gli atti che generano la Sicurezza Psicologica nel team.

Questo “ritiro” non è un’azione isolata, ma l’atto che innesca la maturazione dei collaboratori.

La leadership contemplativa permette di superare la logica meramente transazionale, basata sul freddo “contratto” (stipendio contro obbedienza). Il leader, essendo “sceso” nelle proprie e altrui vulnerabilità, crea un ambiente dove si può passare al “contatto” umano. I collaboratori maturano a tal punto da agire per desiderio, mossi da un patto di corresponsabilità e da una missione condivisa, offrendo così il loro contributo proattivo oltre i confini del ruolo.

Conclusione: la profondità come leva competitiva

In conclusione, la vera potenza del leader, anche nei contesti più complessi, come la Pubblica Amministrazione e nei domini della sicurezza digitale, non si trova nella sua onnipresenza digitale, ma nella profondità e nella qualità del suo pensiero umano.

La disconnessione strategica non è debolezza, ma l’unica leva per la velocità sostenibile e per forgiare un’organizzazione non solo efficiente, ma autenticamente umana.

