educazione digitale

Figli online: perché vietare non basta per educare

Sharenting, ritiro sociale, ansia digitale: i minori vivono una complessità che gli adulti semplificano con allarmi. Occorre regolamentare con responsabilità e formare genitori e insegnanti a un uso consapevole delle tecnologie, trasformando la scuola in spazio di depolarizzazione

Pubblicato il 23 dic 2025
Mirta Michilli

direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale

Ragazzi e social uso consapevole dei social; algoritmi salute mentale educazione digitale

L’educazione digitale è al centro di un dibattito sempre più polarizzato, dominato da slogan e soluzioni semplicistiche. Eppure, dopo vent’anni di piani e proposte, siamo ancora lontani da un approccio capace di accompagnare davvero i ragazzi nella complessità del mondo firtuale.

