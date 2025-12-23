L’educazione digitale è al centro di un dibattito sempre più polarizzato, dominato da slogan e soluzioni semplicistiche. Eppure, dopo vent’anni di piani e proposte, siamo ancora lontani da un approccio capace di accompagnare davvero i ragazzi nella complessità del mondo firtuale.
educazione digitale
Figli online: perché vietare non basta per educare
Sharenting, ritiro sociale, ansia digitale: i minori vivono una complessità che gli adulti semplificano con allarmi. Occorre regolamentare con responsabilità e formare genitori e insegnanti a un uso consapevole delle tecnologie, trasformando la scuola in spazio di depolarizzazione
