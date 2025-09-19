L’intelligenza artificiale è oggi al centro di un’accelerazione tecnologica senza precedenti, la cui portata trasforma profondamente ogni aspetto della vita umana. Ma mentre ci affanniamo a sviluppare sistemi sempre più complessi, capaci di apprendere, decidere e persino creare, rimane aperta una domanda cruciale: siamo davvero in grado di comprendere ciò che stiamo costruendo?
Comprendere l’intelligenza artificiale: una guida per la PA
Un viaggio nel cuore dell’Intelligenza Artificiale: le sfide tecnologiche e le riflessioni etiche necessarie per un progresso equilibrato e responsabile
