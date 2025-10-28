Generazione Z: l’urgenza di un’educazione alla cybersecurity

Il cybercrime non è più una questione riservata agli esperti di sicurezza o agli hacker professionisti. Oggi la minaccia arriva sempre più spesso da adolescenti e giovani adulti che utilizzano strumenti sofisticati con una leggerezza disarmante. Come ha spiegato Alessandro Curioni, Presidente di DI.GI. Academy, durante un incontro con la stampa al Fortinet Security Day 2025, «la grande minaccia siamo sempre noi stessi».