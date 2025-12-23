IA nelle imprese: cresce l’adozione, ma resta il gap di competenze

rapporto istat

Anche dall’ultimo rapporto Istat su Imprese e ICT emerge la mancanza di competenze come uno dei principali fattori di ritardo nell’adozione dell’IA. Ma il problema è più ampio, coinvolge l’approccio all’innovazione nel sistema educativo e dell’apprendimento permanente e tocca sia le competenze di e-leadership che l’alfabetizzazione digitale come diritto