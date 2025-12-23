Tra i diversi aspetti positivi rilevati dall’indagine Istat “Imprese e ICT” recentemente pubblicata, oltre all’incremento dei valori relativi agli indicatori previsti nel programma europeo del Decennio Digitale, come il Digital Intensity Index, è certamente l’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA) nelle imprese con almeno 10 addetti, che registra nell’ultimo anno una crescita particolarmente significativa, dall’8,2% del 2024 al 16,4% del 2025, ancora inferiore alla media europea del 20%, ma certamente più vicina.
IA nelle imprese: cresce l’adozione, ma resta il gap di competenze
Anche dall’ultimo rapporto Istat su Imprese e ICT emerge la mancanza di competenze come uno dei principali fattori di ritardo nell’adozione dell’IA. Ma il problema è più ampio, coinvolge l’approccio all’innovazione nel sistema educativo e dell’apprendimento permanente e tocca sia le competenze di e-leadership che l’alfabetizzazione digitale come diritto
