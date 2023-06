Il futuro del cinema è già qui? The Frost fatto con l’IA e Apple Vision Pro

“The Frost“, un cortometraggio di 12 minuti, si presenta come un avvincente esperimento nel panorama della produzione cinematografica. Questa pellicola, generata interamente da un’intelligenza artificiale denominata DALL-E 2, ha alimentato un acceso dibattito sulla natura stessa della creatività e dell’arte.

Alcuni potrebbero considerarlo strano e innaturale, ma è proprio questa “stranezza” – unita al suo innovativo fascino – a renderlo un significativo punto di svolta per l’industria cinematografica. La sua ambientazione inquietante, situata tra vasti monti ghiacciati e tende militari di fortuna, pianta un seme di inquietudine nello spettatore fin dai primi istanti.

Cosa è The Frost, film fatto con intelligenza artificiale

Prodotto dalla società di produzione video di Detroit, Waymark, “The Frost” rappresenta un passo audace verso il mondo della produzione cinematografica basata sull’IA. I creatori hanno smesso di combattere per una precisione fotografica e hanno invece sfruttato la singolarità un po’ strana offerta da DALL-E 2.

Utilizzando la piattaforma, hanno generato ogni singola inquadratura del film, che poi è stata animata grazie a D-ID, un altro strumento AI in grado di aggiungere movimento alle immagini statiche. L’obiettivo era di costruire un mondo dalle immagini fornite dall’AI, creando un’estetica strana ma affascinante.

L’ascesa di intelligenze artificiali in grado di creare arte, dalla pittura alla scrittura, non è una novità del ventunesimo secolo. Ciò che rende “The Frost” particolare, tuttavia, è il fatto che ci offre uno sguardo inedito sul potenziale e le limitazioni dell’IA nella creazione di contenuti visivi. Rappresenta un passo avanti significativo, ma anche un promemoria dei limiti attuali dell’IA. Mostra l’audace visione futuristica degli sviluppatori, ma al contempo ci ricorda che l’IA è ancora lontana dal sostituire completamente la creatività umana.

Le implicazioni per il cinema

I film generati da intelligenza artificiale sono ancora agli albori. “The Frost” dimostra il potenziale delle tecnologie AI, ma la qualità e la consistenza del prodotto finale sono ancora lontane da quelle ottenute con tecniche cinematografiche tradizionali. Tuttavia, la velocità senza precedenti della produzione e la possibilità di generare contenuti visivi unici rappresentano vantaggi significativi che l’IA offre al settore cinematografico.

Uno degli aspetti più interessanti di “The Frost” è l’uso dell’IA nel processo creativo. La tecnologia AI potrebbe influenzare in modo significativo il ruolo del regista e del team di produzione.

Da un lato, l’IA potrebbe automatizzare una parte del processo di produzione, liberando i filmmaker per concentrarsi su aspetti più creativi del loro lavoro.

D’altro canto, potrebbe portare a nuove sfide etiche, come la questione dell’autenticità e l’uso di immagini protette da copyright.

L’idea che l’AI possa produrre contenuti visivi fotorealistici su larga scala può sembrare un sogno futuristico. Addestrare un sistema AI per generare un film fotorealistico richiederebbe una quantità di dati e una potenza di calcolo che attualmente è fuori portata. Inoltre, anche se l’AI fosse in grado di generare contenuti visivi fotorealistici, ciò non significherebbe necessariamente che il risultato sarebbe paragonabile a un film creato da una produzione tradizionale. Questo solleva domande intriganti sul futuro del cinema: che tipo di storie potranno raccontare le IA? Come cambieranno i ruoli umani nell’industria cinematografica?

Nonostante questo, è importante non sottovalutare le potenzialità dell’AI. Se ben utilizzata, questa tecnologia potrebbe aprire nuove frontiere per l’industria cinematografica. L’IA potrebbe permettere ai filmmaker di esplorare nuovi modi di raccontare storie, creare mondi immaginari e persino personalizzare i film in base ai gusti individuali degli spettatori. Ciò potrebbe portare alla creazione di un nuovo genere di cinema – un cinema che esiste al di là delle limitazioni dell’arte tradizionale. È probabile che, anche se l’AI diventa capace di generare film fotorealistici, il valore di un film fatto da umani, con le sue peculiarità che lo rendono unico, continuerà a essere riconosciuto e apprezzato.

Apple Vision Pro

Se volgiamo lo sguardo alle innovazioni di punta come Apple Vision Pro, possiamo intuire come tali tecnologie potrebbero dare una spinta significativa all’industria cinematografica. Apple Vision Pro, recentemente presentato, promette di rivoluzionare la nostra interazione con il mondo digitale. Questo dispositivo trasforma l’ambiente circostante in una vasta interfaccia informatica, consentendo agli utenti di lavorare, giocare, guardare film, visualizzare contenuti 3D e accedere a tutte le app disponibili sull’App Store.

Vision Pro non si limita a una semplice interfaccia. Grazie a VisionOS, ogni elemento occupa uno spazio 3D nella tua visione, non vincolato da un tradizionale schermo. Gli utenti possono selezionare, sovrapporre, ridimensionare o spostare elementi del proprio mondo semplicemente usando le mani, eliminando la necessità di un controller. Il tutto rende l’esperienza di utilizzo incredibilmente immersiva e intuitiva.

Applicato al mondo del cinema, questo potrebbe aprire la strada a esperienze totalmente immersive, permettendo agli spettatori di “penetrare” nelle storie e di vivere l’azione da un punto di vista inedito. L’intelligenza artificiale potrebbe ulteriormente personalizzare l’esperienza cinematografica, con film che si adattano in tempo reale alle reazioni del pubblico.

Siamo chiaramente in ambito speculativo, considerando queste possibilità come attualmente irrealizzabili. Tuttavia, con l’arrivo di tecnologie come Vision Pro, non è da escludere che queste visioni possano un giorno concretizzarsi e diventare realtà. Questo rappresenterebbe una rivoluzione senza precedenti per l’industria cinematografica, offrendo un potenziale inimmaginabile di narrazione e interazione con il pubblico.

Tuttavia, dobbiamo anche considerare le implicazioni etiche di tali sviluppi. L’interazione tra la tecnologia AI e l’AR/VR potrebbe sollevare nuove questioni di privacy, considerando che questi dispositivi potrebbero monitorare le reazioni emotive degli spettatori in tempo reale. Inoltre, la crescente immersività dei media potrebbe portare a problemi di dipendenza tecnologica e isolamento sociale.

In conclusione

In conclusione, l’IA offre un’opportunità straordinaria per l’industria cinematografica. Ma mentre questa tecnologia si sviluppa, è essenziale che i filmmaker e i produttori continuino a riflettere criticamente sulle implicazioni etiche e pratiche dell’uso dell’AI. Solo così potranno navigare con successo in questo nuovo paesaggio cinematografico e sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’IA.