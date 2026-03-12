Intelligenza Artificiale: chi ha la saggezza per guidarla?

Un leader saggio […] è prima di tutto colui che sa giudicare la bontà delle proprie azioni, non in astratto, ma nella complessità concreta di ogni situazione.

Il discernimento come fondamento della leadership saggia

Nonaka e Takeuchi ci ricordano che non basta essere moralmente corretti sulla carta: serve discernimento, la capacità di leggere il contesto, di capire cosa è giusto per l’organizzazione e per la società nel suo insieme.

È questa tensione tra ideale e realtà che rende la leadership un atto profondamente umano e non riducibile a formule. Ma la saggezza non si esaurisce nel discernimento. Essa implica anche la capacità di cogliere l’essenza delle cose – di andare oltre le apparenze, oltre gli indicatori quantitativi, e afferrare la vera natura dei problemi o delle opportunità che si presentano.

Allo stesso tempo, la saggezza pratica è inseparabile dalla capacità di creare contesti condivisi, ambienti relazionali vivi e fertili – quelli che la cultura giapponese chiama ba – in cui la conoscenza tacita, quella che non si può formalizzare ma si apprende per osmosi, possa circolare, trasformarsi ed evolversi. È in questi spazi che le intuizioni individuali diventano patrimonio collettivo.

Comunicare la visione: metafore, empatia e costruzione del consenso

Naturalmente, questa visione non rimane confinata all’intuizione silenziosa. Un leader saggio deve anche saper comunicare l’essenza di ciò che ha compreso. Non con slogan vuoti o linguaggio aziendalista, ma con parole che parlano all’immaginario e alla memoria collettiva, che mobilitano le energie delle persone. Le metafore, i racconti, le immagini condivise sono spesso più efficaci di mille diagrammi. In questo equilibrio delicato tra concretezza e visione, emerge un altro elemento essenziale: la capacità di esercitare il potere con saggezza.

Non il potere coercitivo, ma quello che si esprime attraverso la persuasione, l’empatia, la costruzione paziente di consenso. Il leader saggio non impone: orienta, ascolta, armonizza interessi divergenti. Infine, e forse soprattutto, questa leadership non è mai autoreferenziale. Il vero leader non si limita a incarnare la phronesis: la coltiva negli altri. Promuove una cultura in cui la responsabilità è diffusa, in cui l’apprendimento è continuo, e in cui ciascuno è chiamato a sviluppare quella saggezza pratica che permette di navigare l’incertezza.

Intelligenza Artificiale e leadership: una necessità urgente

In un’epoca come la nostra, in cui le decisioni relative all’Intelligenza Artificiale mettono in gioco equilibri globali, diritti fondamentali e persino la nostra capacità di riconoscerci come umani, questo tipo di leadership non è un lusso: è una necessità urgente. Non servono solo ingegneri brillanti o visioni futuristiche: servono persone capaci di discernere, di connettere, di prendersi cura. In altre parole, servono leader saggi.

Questa leadership, capace di navigare la complessità con integrità, visione pratica e un profondo senso del bene comune, è forse la risorsa più preziosa che abbiamo. Non si tratta solo di possedere principi etici saldi, ma di avere quella capacità quasi intuitiva di applicarli con discernimento nel flusso caotico della realtà, specialmente di fronte alle ambiguità e alle rapide evoluzioni dell’Intelligenza Artificiale. È questa capacità di giudizio contestuale, più che l’applicazione meccanica di regole predefinite, che permette di tradurre la visione di un’IA responsabile in azioni concrete ed efficaci.

La phronesis tra utopia e stella polare: il modello di Nonaka e Takeuchi

È facile, a prima vista, liquidare questa teoria della leadership saggia come un’utopia elegante, affascinante nei suoi richiami aristotelici ma inapplicabile nel mondo che abbiamo illuminato, dominato da algoritmi, investitori e ritorni a breve termine. Quando si osservano le dinamiche attuali dell’IA, dove figure come Sam Altman o Elon Musk sembrano incarnare la logica della scalabilità infinita, della disintermediazione brutale e dell’innovazione a ogni costo, si potrebbe pensare che non ci sia spazio per la phronesis.

L’aria che si respira nei grandi laboratori e nelle startup da miliardi di dollari non è certa quella della saggezza, ma quella della competizione esasperata, della corsa all’annuncio, al prossimo salto di paradigma. Eppure, proprio per questo, il modello proposto da Nonaka e Takeuchi – come quello dello Human Centered Artificial Intelligence di Ben Shneiderman – non va visto come un ideale ingenuo, ma come una stella polare: un principio guida, un telaio etico su cui tessere decisioni concrete, anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta. La storia, d’altronde, è ricca di esempi in cui le visioni più lungimiranti hanno preso forma proprio in contesti di frenesia o crisi.

Archetipi storici e letterari della saggezza: dal Rinascimento a Shelley

Durante il Rinascimento, mentre l’Europa era attraversata da guerre e lotte di potere, figure come Erasmo da Rotterdam o Montaigne scrivevano pagine di profonda riflessione etica e umanistica, che ancora oggi parlano al nostro tempo. Nel pieno della rivoluzione industriale, John Stuart Mill poneva la questione morale del progresso, chiedendosi non solo quanto potessimo produrre, ma a quale prezzo per l’anima collettiva. Anche nella letteratura, troviamo archetipi potenti: il Prometeo moderno di Mary Shelley, che ci ammonisce contro la hybris scientifica senza saggezza; o il Prospero della Tempesta di Shakespeare, mago e filosofo, che alla fine sceglie di deporre il potere in nome della riconciliazione e dell’umano.

Questi non sono semplici racconti: sono modelli culturali profondi, che ci ricordano che il sapere, per essere davvero utile, deve essere governato dalla saggezza. Allo stesso modo, la phronesis dei leader contemporanei non va cercata nei comunicati stampa o nei pitch per venture capital, ma nelle scelte silenziose che preservano l’umano, anche quando nessuno guarda.

La sfida del nostro tempo: scegliere la direzione nell’era degli algoritmi

Forse è proprio questa la sfida più grande del nostro tempo: ricordare, nel cuore della rivoluzione tecnologica, che la direzione non è mai scritta nei codici, ma scelta dagli uomini. I modelli concettuali non sono formule da applicare, ma mappe per orientarsi nel caos.

In un mondo che rischia di confondere velocità con visione, potenza con saggezza, serve un nuovo tipo di eroe: non il demiurgo che costruisce intelligenze artificiali come nuove divinità, ma il custode di un equilibrio fragile, capace di decidere non solo se possiamo fare qualcosa, ma perché dovremmo farla. Le storie, le voci e i segnali che abbiamo esplorato in questo capitolo ci dicono che una via diversa è possibile. Ma dipende da noi.

Prima degli algoritmi: i corpi, i prototipi e il sogno antico dell’automa

E se oggi ci chiediamo chi debba guidare l’Intelligenza Artificiale, forse vale la pena tornare ancora un’ultima volta indietro e chiederci anche chi – e perché – ha cominciato a costruire le sue forme. Prima degli algoritmi, ci sono stati i corpi. Prima delle piattaforme, i prototipi. E prima del codice, il sogno antico di dare vita all’inanimato. L’anatomia dell’automa.