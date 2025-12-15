L’intelligenza artificiale ha trovato nella scrittura di codice uno dei suoi primi casi d’uso. Chi tentava di perfezionare i modelli di intelligenza artificiale aveva a sua volta grande necessità di scrivere codice rapidamente.
L’AI che scrive codice: perché gli sviluppatori non sono a rischio
L’intelligenza artificiale generativa ha trovato nella scrittura di codice uno dei suoi casi d’uso più promettenti. Gli assistenti AI moderni integrano modelli generalisti e specializzati, offrendo supporto dalla semplice autocomplete fino alla gestione autonoma di progetti completi. Un estratto dal libro “La macchina che si autoprogramma”
