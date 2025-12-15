Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

la lettura

L’AI che scrive codice: perché gli sviluppatori non sono a rischio

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

L’intelligenza artificiale generativa ha trovato nella scrittura di codice uno dei suoi casi d’uso più promettenti. Gli assistenti AI moderni integrano modelli generalisti e specializzati, offrendo supporto dalla semplice autocomplete fino alla gestione autonoma di progetti completi. Un estratto dal libro “La macchina che si autoprogramma”

Pubblicato il 15 dic 2025
Francesco Maria De Collibus

informatico, enterprise architect in AXA

AGI benchmark intelligenza artificiale generale valutazione dei modelli di IA AI coding assistant

L’intelligenza artificiale ha trovato nella scrittura di codice uno dei suoi primi casi d’uso. Chi tentava di perfezionare i modelli di intelligenza artificiale aveva a sua volta grande necessità di scrivere codice rapidamente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Francesco Maria De Collibus
informatico, enterprise architect in AXA
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • ia che pensa (1)

  • intelligenza artificiale

    L'AI che ragiona: ecco la prossima svolta evolutiva

    19 Dic 2024

    di Antonio Cisternino

    Condividi
  • ia nell'economia IA e società AI nelle public relations ia senziente ibridazione competenze uomo-ai AI in azienda

  • Osservatorio AI2 Aspen

    Intelligenza artificiale, ecco le nuove geografie del potere

    16 Lug 2025

    di Maurizio Carmignani

    Condividi
  • utili idioti (1)

  • l'inganno dell'ia

    L’IA e l’illusione della competenza: così diventiamo tutti "utili idioti"

    17 Lug 2025

    di Walter Vannini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x