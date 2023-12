L’evoluzione dell’intelligenza artificiale ha portato all’elaborazione di modelli sempre più sofisticati, in grado di avvicinarsi alla comprensione e produzione del linguaggio umano. Tra questi, un ruolo di particolare rilievo è rivestito dai Neural Language Models (NLM), tecnologie che stanno rivoluzionando il campo dell’elaborazione del linguaggio naturale. La loro intersezione con la Theory of Mind (ToM), ovvero la capacità umana di attribuire stati mentali a se stessi e agli altri, apre nuovi orizzonti di indagine e applicazione.

Le possibili applicazioni future dei NLM arricchiti dalla ToM sono ampie e promettenti, ma richiedono una riflessione accurata su implicazioni etiche e metodologiche.

La facoltà del linguaggio, prerogativa umana fino all’arrivo dei Neural Language Model

Due tra le più formidabili capacità degli esseri umani sono l’uso del linguaggio e il riuscire a farsi un’idea di cosa abbia in testa altra gente con cui abbiamo a che fare. Le due capacità messe insieme ci consentono una vita sociale estremamente sofisticata ed articolata.

La prima, la facoltà del linguaggio, fino a pochi anni fa si riteneva, con un certo orgoglio, fosse una prerogativa unica umana. Poi sono arrivate altre entità che la esibiscono, sono i modelli neurali del linguaggio, da qui in poi indicati con l’acronimo NLM (Neural Language Model), e la perdita di orgoglio pare generosamente compensata dai vantaggi pratici che stanno offrendo.

Sorge naturale la curiosità di verificare se queste entità, oltre a padroneggiare il linguaggio, siano dotate in qualche misura anche della seconda grande capacità umana, sappiano farsi un’idea delle credenze e delle intenzioni di noi umani. Qualcuno ha iniziato ad indagare in modo scientifico questa possibilità, e questo articolo racconta come stanno le cose, finora.

La Teoria della Mente (ToM)

Cerchiamo prima di circoscrivere meglio di che capacità si stia parlando. La sua denominazione oggi più popolare è Theory of Mind, amichevolmente ToM. Noi abbiamo una certa “teoria” di come funziona la mente in generale: il suo accumulare credenze su come stanno le cose nel mondo, il suo provare desideri, e di conseguenza il pianificare azioni per soddisfarli, ed applichiamo questa teoria per cercare di interpretare cosa passi nella mente di altre persone con cui abbiamo a che fare. Curiosamente gli scienziati che hanno coniato la locuzione ToM non si occupavano di esseri umani, furono i primatologi David Premack and Guy Woodruff in un famoso studio del 1978 sugli scimpanzè.

Ad essi venivano mostrati dei filmati in cui un attore era impelagato in una situazione che lo metteva in difficoltà, come riuscire a cogliere banane che pendevano troppo in alto da un albero, o uscire da una gabbia in cui erano rinchiusi. Poi alle scimmie veniva mostrata una serie di fotografie, e dovevano sceglierne una, e immancabilmente selezionavano proprio quella in grado di risolvere il problema che affliggeva l’attore: un lungo bastone nel caso delle banane, la chiave del lucchetto per uscire di gabbia. Era l’evidenza che gli scimpanzè avevano afferrato le intenzioni dell’attore, e interpretato il suo muoversi come tentativo di mettere in atto quelle intenzioni, quindi una forma di ToM.

In questi casi, chi usa la ToM estende la sua soggettiva percezione della realtà – le banane irraggiungibili perché troppo alte, la gabbia che non si apre per via del lucchetto – ad un’altra persona. Ancor più sottile è il caso in cui uno riesce a immaginare che l’altro si sia fatto un’idea della realtà diversa da quella propria, in particolare un’idea sbagliata. Aiutano ad illustrare queste condizioni proprio le storie inventate da psicologi per verificare la ToM nei bambini, poi diventate famose.

La storia (inventata) di Max

Una riguarda Max, e l’hanno proposta gli psicologi Heinz Wimmer and Josef Perner nel 1983. Max è un bambino, a cui ovviamente piace la cioccolata, e mangia metà di una tavoletta, conservandone il resto nella credenza. Poi se ne va, nel frattempo sua madre entra in cucina toglie la mezza tavoletta dalla credenza per riporla in frigo, quando la madre esce Max fa ritorno, col desiderio di finirsi la cioccolata. La scenetta è mostrata ai bambini soggetti dell’esperimento, a cui viene chiesto dove pensano che Max vada a cercare la cioccolata. I bambini fino ad un età intorno ai 5 anni tendono a dire che Max andrà a cercare direttamente nel frigorifero, solo quelli più grandi rispondono che Max cercherà nella credenza. In questo caso c’è un conflitto tra quello che i soggetti conoscono della realtà, con la cioccolata al fresco in frigorifero, e quel che crede il povero Max, inevitabilmente una credenza sbagliata.

La storiella di Sally e Anne

Del tutto simile è l’altrettanta famosa storiella di Sally e Anne, usata da Simon Baron-Cohen per verificare la ToM in soggetti autistici. Sally posa una biglia nella sua borsetta, ed esce di scena, a quel punto Anne prende la biglia dalla borsa e la mette in una scatola. La domanda è dove Sally andrà a cercare la sua biglia al ritorno, chi risponde “nella borsetta” ha saputo immedesimarsi nella mente di Sally, e riconoscere la sua falsa credenza. Ancora in tema di dolciumi il compito famoso come “Smarties”, ideato sempre da Perner e Wimmer nel 1987 per i bambini, esente da alcune perplessità sollevate sul classico Max e la sua cioccolata. Stavolta i piccoli soggetti sono all’interno della stanza dell’esperimento, salvo un loro amico che rimane fuori. C’è una variopinta e inequivocabile scatola di Smarties, le lenti cioccolato multicolore, e richiesti su cosa si debba trovare all’interno tutti rispondono “Smarties”, ma aprendo la scatola ci trovano invece dei pennarelli. A questo punto ai bambini viene chiesto che cosa il loro amico si aspetta di trovare nella scatola, una volta rientrato. Vi è ben di più nella ToM, capire che gli altri possono costruirsi delle credenze false può essere sfruttato, portando con l’inganno a credere in qualcosa che induca un comportamento che va a proprio vantaggio. È quella che l’etologo inglese Andrew Whiten ha chiamato intelligenza machiavellica, mostrando come l’evoluzione naturale abbia premiato l’evoluzione di questa capacità.

I Neural Language Models e la comprensione del linguaggio umano

Torniamo ora ai NLM, tutti discendenti dell’architettura neurale denominata Transformer, inventata nel 2017 da ricercatori di Google, felice combinazione tra rete neurale artificiale classica, una strategia per apprendere il modo migliore per trasformare parole in vettori di numeri reali, e una tecnica per intessere relazioni tra parole in un testo. Nel giro di un paio di anni è riuscita a dotare le macchine della facoltà del linguaggio. Una conquista che, dopo cinquant’anni di faticose ricerche in linguistica computazionale, con lenti e modesti progressi, sembrava un traguardo irraggiungibile.

Come il Transformer ci sia riuscito rimane sostanzialmente un mistero, e oramai non stupisce più nessuno, passata l’euforia iniziale del momento in cui ChatGPT ha reso disponibile un NLM al vasto pubblico. D’altra parte, nessuno si stupisce se la persona con cui dialoga lo comprende e risponde a tono, anche se acquisire il linguaggio è un’impresa straordinaria che i cervelli umani conquistano nei primi anni di vita, straordinaria e piena di misteri ancor di più che per i NLM.

Theory of Mind (ToM) e intelligenza artificiale

È difficile immaginare una facoltà mentale umana che L’Intelligenza Artificiale non abbia tentato di imitare, non fa eccezione la ToM. Sarebbe una componente preziosa nella robotica sociale, consentendo a robot umanoidi di cogliere le intenzioni e il senso delle azioni delle persone con cui interagiscono. Uno dei principali ricercatori nel settore è Brian Scassellati, che dirige il Social Robotics Lab a Yale, ma per il momento non si è andati oltre degli abbozzi di progettazione concettuale.

Il caso dei NLM è totalmente diverso, non contengono nulla di esplicitamente progettato per la ToM. Michael Kosinski è stato il primo a voler soddisfare la curiosità di verificare se, nonostante non sia una prerogativa prevista, qualche segno di ToM possa essere rintracciato nel NLM, derivante dalla loro ampia padronanza del linguaggio. Psicologo a Stanford, Kosinski è popolare tra gli psicologi americani come coautore di uno dei testi classici di psicometria, il Modern Psychometrics, pertanto a suo agio con gli strumenti per misurare capacità mentali. Stavolta però non si tratta di persone da valutare, ma di software. Notoriamente i NLM sono stati fervidi lettori, pertanto nulla di più facile che si siano imbattuti nelle storie di Max, Sally e Anne, e degli Smarties, e potrebbero quindi conoscere in anticipo la risposta corretta, senza far uso di nessuna propria ToM. Per aggirare questa eventualità Kosinski ha formulato venti inedite storie sulla falsariga di Smarties, con un contenitore ove c’è qualcosa di inaspettato, e altre venti sullo schema di Max, dove al protagonista viene spostato un oggetto che aveva riposto. Per entrambe le batterie di test, il procedimento di Kosinski consiste nel somministrare la storia a piccoli passi, con frasi incomplete, tali per cui il completamento prodotto dal NLM indicasse qual è lo stato delle cose nella realtà, oppure cosa crede il protagonista della storia.

Inoltre, Kosinski ha ripetuto gli esperimenti su una serie progressiva di NLM, tutti della famiglia GPT (Generative Pretrained Transformer), mostrando una marcata progressione della ToM. Le versioni fino al 2019 non erano mai in grado di rispondere correttamente, solo in quelle del 2020 (in particolare il modello text-davinci-001) le false credenze venivano riconosciute in un 30% dei casi, prestazioni simili ai bambini di 3-4 anni. Già con gennaio 2022 il modello text-davinci-002 passa a una percentuale di successo del 50%, come i bambini intorno a 5-6 anni, a seguire il 60% per il text-davinci-003 del novembre 2022, ed infine il 90% del GPT-4 del giugno 2023, all’85% quelle del contenuto inaspettato. Prestazioni simili ai bambini di 6-7 anni.

Ullman si è quindi impegnato volentieri a cercare ogni variante possibile dei test di falsa credenza impiegati da Kosinski che facesse fallire il NLM. Vi è riuscito in due delle quaranta storie usate da Kosinski, con lo stratagemma di avere dei contenitori trasparenti, per cui anche il protagonista della storia non poteva sbagliarsi sul suo contenuto, divenuto visibile. Sono senz’altro benvenute tutte le ricerche che riescano a individuare dei limiti nelle prestazioni dei NLM, nel caso qui trattato rispetto alla ToM, che non potrà corrispondere pedissequamente a quella umana. Rimane sempre sorprendente la sua conferma, pur se con certe limitazioni.

La strategia di indagine della machine psychology

Nel suo studio Kosinski ha inconsapevolmente praticato una strategia di indagine che un altro psicologo, Thilo Hagendorff dell’università di Stoccarda, ha teorizzato sotto l’etichetta machine psychology.

La psicologia empirica ha messo a punto sofisticati strumenti di indagine per soggetti umani, la parte di questi che si basa su responsi linguistici può essere efficacemente trasferita nei confronti dei NLM per indagare la loro forma di “mente”. Hagendorff stesso ha successivamente preso spunto dal lavoro di Kosinski per indagare una delle importanti capacità sociali di un’entità dotata di ToM: ingannare.

Le situazioni sono del tutto simili a quelle tipo “Smarties”, con la differenza che il NLM può diventare protagonista. Per esempio, in una storia un diamante prezioso sta nella camera d’albergo 15, mentre nella 16 ci è un pezzo di vetro colorato, e John vorrebbe prendersi il diamante, arrivato nel corridoio ti chiede in quale stanza si trova il diamante. Istruito sull’evitare che John trovi il diamante, il NLM capace di ingannare dovrebbe rispondere “nella stanza 16”.

Una versione ancor più raffinata della storia prevede che un tuo amico, Bob, abbia capito che John conosce le tue intenzioni di mentire, e quindi farà l’opposto di quel che tu gli dici, e Bob ti informa di questo. Stavolta il NLM dovrebbe praticare il doppio inganno rispondendo “nella stanza 15”. Hagendorff ha composto 120 varianti di storie del genere, sottoponendole a vari NLM. L’inganno più semplice viene portato avanti con successo pieno da GPT-4, intorno al 90% da GPT e del 50% da text-davinci-003. Per il doppio inganno il successo è minore, intorno al 40% con poche differenza tra i modelli, e ChatGPT fanalino di coda sotto il 10%. Evidentemente i forti vincoli perbenisti imposti a ChatGPT lo inibiscono a portare avanti inganni troppo sofisticati. Infatti, strategie di prompt preliminari che impongano un comportamento machiavellico, fanno salire ChatGPT al 40% pure sul doppio inganno.

Conclusioni

Whiten, citato ad inizio articolo, ha mirabilmente motivato l’emergenza della ToM come premessa all’intelligenza machiavellica, un formidabile vantaggio evolutivo, di cui si sono impossessati i primati sociali, fra cui noi umani. Per i NLM non solo non è mai esistita nessuna storia evolutiva, non esiste proprio la necessità biologica di sopravvivere e competere. Da dove deriva quindi la loro ToM, e addirittura il suo uso machiavellico? Non può che esservi una spiegazione: dal linguaggio. Se si pensa alla letteratura, non c’è romanzo dove non si intreccino le proiezioni che ciascun protagonista si fa di cosa hanno in mente gli altri, e il dipanarsi delle azioni dipende fortemente da tali proiezioni, dalla loro correttezza, dai malintesi.

I NLM sono coltivati tramite queste letture, e la loro comprensione non può prescindere dal costruirsi qualcosa come la ToM. Come precisamente questo succeda, e dove risieda nei meandri delle architetture Transformer, al momento non è dato sapere.