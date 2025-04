L’AI sarà alleata o nemica del clima? Prime risposte nel rapporto IEA 2025

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) nel rapporto 2025 appena uscito [1], i data center sono responsabili di circa il 2,5% del consumo globale di energia. Ma non è tutto. La crescente domanda di energia da parte dei data center che ospitano applicazioni di Intelligenza Artificiale (come i Large Language Model del calibro di ChatGPT e Gemini) potrebbe far crescere la richiesta globale di energia del 300% entro il 2030[2].

Questo significa che, da una parte, l’Intelligenza Artificiale sta contribuendo a generare enormi quantità di emissioni inquinanti. E sarà così almeno finché non riuscirà a alimentarsi con fonti rinnovabili.

Ma dall’altra, la stessa Intelligenza Artificiale potrebbe anche aiutare a combattere questi problemi, scrive il rapporto, migliorando efficienza e sostenibilità di trasporti e industria.

Il ruolo positivo e quello negativo dell’AI per l’ambiente vivono insomma in una tensione instabile. L’esito sarà determinante nei prossimi anni per la lotta ai cambiamenti climatici, se – come pare – l’AI è destinata a diffondersi ovunque nella nostra società.

Il problema dei data center e la “corsa all’energia”

Per comprendere l’impatto attuale che sta avendo l’Intelligenza Artificiale sul clima planetario, dobbiamo partire da un dato fondamentale: l’enorme richiesta di energia per far funzionare questa tecnologia, la quale necessita di enormi quantità di potenza computazionale (che viene fornita dai data center).

Questi ultimi li possiamo immaginare come gigantesche strutture in cui sono immagazzinati e processati i dati. Chiaramente, non sono dei meri silos (come quelli per lo stoccaggio del grano); essi, infatti, richiedono una quantità enorme di elettricità per alimentare i server e per mantenerli raffreddati, dato che l’intensa attività di calcolo produce una quantità enorme di calore. Per non parlare dell’altrettanto gigantesca quantità d’acqua necessaria a dissipare tale calore.

Fonti rinnovabili e nucleare

Il problema: oggi, i data center che alimentano l’Intelligenza Artificiale sono alimentati da energia prodotta in gran parte da combustibili fossili, come il gas naturale. E oggi, non possiamo fare affidamento su promesse future per giustificare i danni ambientali che stiamo già causando, poiché l’anidride carbonica che emettiamo oggi rimarrà nell’atmosfera per centinaia di anni.

Già ora però ci sono alternative sostenibili che potrebbero ridurre notevolmente l’impatto ambientale dell’Intelligenza Artificiale. Diverse aziende stanno già facendo scelte intelligenti per alimentare i propri data center con energie rinnovabili: Microsoft sta investendo in energia solare[7], mentre Amazon ha lanciato progetti per alimentare i suoi data center con energia geotermica[8]. Queste scelte, se adottate su larga scala, potrebbero ridurre drasticamente le emissioni legate ai data center.

Inoltre, alcune tecnologie come il nucleare modulare e le batterie ad alta capacità sono già una realtà in alcune parti del mondo, ma devono essere sviluppate ulteriormente per diventare accessibili a tutti.

L’AI che aiuta il clima

D’altro canto, c’è un ruolo positivo, si diceva. Sebbene l’Intelligenza Artificiale stia ancora accrescendo il suo impatto ambientale, ha già dimostrato di poter essere utilizzata come uno strumento prezioso nella lotta contro il cambiamento climatico. Secondo il rapporto della IEA, l’Intelligenza Artificiale potrebbe contribuire a ridurre le emissioni in diversi settori, tra cui l’industria, l’agricoltura e l’energia. Vediamoli insieme.

Ottimizzazione dell’efficienza energetica



In molti casi, l’Intelligenza Artificiale è già utilizzata per ridurre il consumo energetico. Google, per esempio, ha implementato algoritmi di Intelligenza Artificiale nei suoi data center per ottimizzare i sistemi di raffreddamento, riducendo notevolmente il consumo energetico[3]. Nel settore industriale, l’Intelligenza Artificiale è utilizzata per migliorare l’efficienza degli impianti, ottimizzare la produzione e ridurre gli sprechi.

Previsione e gestione delle risorse naturali



L’Intelligenza Artificiale può anche contribuire al miglioramento delle risorse naturali. Microsoft ha lanciato un progetto, che aiuta gli agricoltori a migliorare la resa dei raccolti, riducendo l’uso di acqua e fertilizzanti[4]. In questo modo, l’Intelligenza Artificiale sta supportando una agricoltura più sostenibile in Africa, con benefici sia economici che ambientali.

Monitoraggio della deforestazione e delle perdite di biodiversità



Un altro ambito in cui l’Intelligenza Artificiale ha dimostrato il suo potenziale è il monitoraggio della deforestazione. Per esempio, attraverso i satelliti e l’Intelligenza Artificiale, è possibile monitorare in tempo reale la distruzione delle foreste tropicali. In Brasile, l’Intelligenza Artificiale è utilizzata per identificare e prevenire incendi forestali e per migliorare la gestione delle risorse naturali, garantendo che le foreste rimangano protette e vengano rimpiazzate con nuovi alberi[5].

Monitoraggio delle emissioni di gas serra



Un altro esempio interessante riguarda l’uso dell’Intelligenza Artificiale per rilevare perdite di metano nelle infrastrutture di gas e petrolio. Il metano è un gas serra estremamente potente, e l’Intelligenza Artificiale è già in grado di individuare e segnalare queste perdite in tempo reale, migliorando la sicurezza e riducendo l’impatto ambientale delle operazioni estrattive.[6]

L’incertezza del futuro: come fare in modo che l’Intelligenza Artificiale aiuti davvero il clima?

L’Agenzia Internazionale per l’Energia stima che, nel miglior scenario, l’adozione diffusa dell’Intelligenza Artificiale potrebbe contribuire a ridurre le emissioni globali di circa 1,4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all’anno entro il 2035. Varrebbe a dire di circa tre volte le emissioni previste dai data center nello stesso periodo.

Ma questa riduzione dipende da diversi grandi “se”: se l’Intelligenza Artificiale verrà utilizzata in modo mirato e responsabile per ridurre l’impatto climatico, se governi e aziende investiranno in tecnologie più pulite e incentiveranno l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per scopi ambientali, se i regolamenti saranno abbastanza forti da evitare che l’Intelligenza Artificiale venga sfruttata solo per aumentare i profitti nel settore fossile ecc.

Al momento, però, non possiamo fare affidamento su “promesse vaghe”: l’impatto immediato dei data center alimentati da combustibili fossili è realmente negativo.

In definitiva: un’Intelligenza Artificiale alleata del clima? Sì, ma con cautela

L’Intelligenza Artificiale ha il potenziale per essere uno strumento potente nella lotta contro il cambiamento climatico, ma non possiamo ignorare il suo impatto ambientale immediato. Se il mondo industriale e i governi di tutti il mondo non si impegnano a fare scelte energetiche più responsabili, le promesse di un futuro ecologico rischiano di rimanere solo parole. Il tempo per agire è adesso, non tra dieci o vent’anni.

Se vogliamo davvero sfruttare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale per il bene del pianeta, dobbiamo cominciare oggi a fare scelte consapevoli, sostenibili e lungimiranti. L’Intelligenza Artificiale può essere un’alleata formidabile nella battaglia per salvare il nostro clima, ma solo se usata nel modo giusto. E per fare in modo che ciò accada, dobbiamo agire ora, prima che sia troppo tardi.[9]

