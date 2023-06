L’intelligenza artificiale farà molto bene all’economia se i lavoratori non saranno lasciati indietro

La potenza degli strumenti di intelligenza artificiale (AI), è un punto di partenza per il cambiamento dell’automazione nella sfera occupazionale, apportando dei benefici economici, come si afferma in due nuovi, McKinsey Global Institute del 2023 e S&P.

Mckinsey e intelligenza artificiale

Secondo il primo rapporto, il potenziale economico dell’AI potrebbe raggiungere cifre elevate, fino a 4,4 trilioni di dollari ogni anno, contribuendo così positivamente all’economia globale nel lungo termine.

Lo studio di McKinsey ha rilevato che l’IA generativa e altre tecnologie potrebbero automatizzare le attività lavorative che attualmente occupano il 60-70% del tempo dei dipendenti. Si tratta però di una proiezione complicata; il rapporto riconosce che saranno necessarie alcune significative riqualificazioni e che le aziende e i governi dovranno investire per sostenere le transizioni dei lavoratori e gestire gli altri rischi che un cambiamento così epocale comporterà. “Se le transizioni dei lavoratori e gli altri rischi possono essere gestiti, l’IA generativa potrebbe contribuire in modo sostanziale alla crescita economica e sostenere un mondo più sostenibile e inclusivo”, scrivono gli autori.

Quel “se” è la principale incognita.

Secondo il rapporto, il valore aggiunto dell’IA generativa si concentrerà principalmente in quattro categorie di posti di lavoro: operazioni con i clienti, marketing e vendite, ingegneria del software e ricerca e sviluppo. L’esempio del servizio clienti illustra la prima categoria;

IA generativa: previsioni in forte crescita

S&P Global Market Intelligence invece prevede una crescita significativa del mercato del software di intelligenza artificiale generativa. Si prevede che il fatturato di questo settore raggiungerà i 3,7 miliardi di dollari nel 2023 e salirà a 36 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 58%.

Il rapporto evidenzia i vari segmenti del mercato, tra cui i generatori di testo, codice, immagini, audio, video e dati strutturati. Il rapporto rileva che, sebbene i modelli di AI generativa siano in fase di sviluppo da tempo, la loro produzione su larga scala è un fenomeno recente. Lo spazio dei generatori di testo è particolarmente vivace, con un CAGR previsto del 50% dal 2023 al 2028, mentre la generazione di codici dovrebbe essere il segmento in più rapida crescita, con un CAGR di quasi il 73%.

Si prevede che il settore della generazione di immagini registrerà una forte crescita e che emergeranno anche approcci di AI generativa per la generazione di dati strutturati. Il rapporto suggerisce che l’AI generativa avrà un profondo impatto sulle modalità di utilizzo e produzione di linguaggio, immagini, codice, audio e video. Secondo l’analisi condotta dalla PWC, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale porterà ad un aumento del 14% del PIL globale nel 2030.

L’IA per l’automazione industriale

L’intelligenza Artificiale è certamente un’ottima risorsa per l’automazione industriale, utile anche nel settore medico, finanziario, della comunicazione ed energetico. Ad esempio, nell’ambito medico l’AI riuscirà a contribuire al miglioramento della salute grazie a nuove tecnologie e dispositivi in grado di rilevare precocemente le malattie e velocizzare le diagnosi al fine di ridurre i potenziali rischi latenti. Nel settore finanziario le innovazioni sono molteplici. In particolar modo, grazie all’AI la rilevazione dei fenomeni criminali, come riciclaggio e frodi, e di minacce cyber velocizzerà i processi di identificazione per poter intervenire in breve tempo al fine di limitare i danni, soprattutto di tipo economico.

Nel settore della comunicazione, sono tre le aree con il maggiore potenziale per l’utilizzo e l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale; ovvero il settore riguardante l’archiviazione e la ricerca dei media, l’area relativa alla creazione di contenuti personalizzati come marketing, film, musica ed, infine, il settore delle pubblicità personalizzate al fine di generare contenuti ad hoc per i consumatori riducendo i fattori tempo e costo per le aziende che operano in tali ambiti. Un altro settore con grande potenziale di sviluppo dell’AI riguarda quello energetico.

La ricerca e la sperimentazione di modelli di intelligenza artificiale possono potenzialmente portare a previsioni di carico migliori e più accurate, a previsioni efficienti della domanda e dell’offerta, a una maggiore flessibilità della rete e all’ottimizzazione della manutenzione e del funzionamento degli asset energetici. In quanto tali, le tecnologie di intelligenza artificiale hanno un impatto diretto sull’ambiente per quanto riguarda l’efficienza energetica, la maggiore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e la riduzione degli sprechi alimentari e industriali.

Il cambiamento dell’assetto interno nel settore lavorativo e delle risorse umane

Tuttavia, un problema che sta emergendo in tutti i forum sociali e politici riguarda l’utilizzo dell’AI ed il relativo cambiamento dell’assetto interno nel settore lavorativo e delle risorse umane. La questione associata all’Intelligenza Artificiale, che sta allarmando maggiormente l’opinione pubblica, fa riferimento alla sostituzione di alcune professionalità con sistemi e applicazioni basati su AI. Sebbene uno studio del 2013 dell’Università di Oxford aveva evidenziato come il 47% dei posti di lavoro negli Stati Uniti sarebbero stati sostituiti dall’IA nei prossimi 20 anni, un recente studio di Goldman Sachs ha ridimensionato il problema evidenziando, tuttavia, come gli strumenti di IA generativa potrebbero avere un impatto su 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno in tutto il mondo.

Ciononostante, uno studio del novembre 2022 di Eric Dahlin, professore di sociologia alla Brigham Young University nello Utah, USA, ha sottolineato come l’AI non sta sostituendo i lavori umani al ritmo in cui la maggior parte della popolazione crede. Di fatto, secondo i suoi dati, solo il 14% dei lavoratori ha affermato di aver visto il proprio lavoro sostituito da tecnologie AI.

I lavoratori, sia quelli che hanno sperimentato il cambio di lavoro a causa della tecnologia, sia quelli che non l’hanno fatto, tendono a sopravvalutare la velocità e l’entità di questa tendenza. Molto esperti, tuttavia, ritengono che non sia ancora necessario preoccuparsi di tale questione e che questo cambiamento potrebbe persino generare nuovi posti di lavoro. La creazione di quest’ultimi non sembra così automatica in quanto i nuovi posti richiederanno molta formazione e istruzione per l’utilizzo dei dispositivi di Intelligenza Artificiale.

Su quali lavori l’IA avrà maggiore impatto

La maggior parte dei ricercatori esita a prevedere la velocità di implementazione dell’intelligenza artificiale. Seamans della NYU, professore associato di gestione e organizzazioni, ritiene che ci vorrà ancora molto tempo prima che l’effetto diventi esteso a livello globale.

Sebbene sia chiaro che la maggior parte dei lavori sarà influenzato dall’intelligenza artificiale in un modo o nell’altro, questi cambiamenti non riguarderanno tutti i lavoratori allo stesso ritmo o nello stesso momento. Di fatto, sono presenti differenze significative nel grado di automazione dei posti di lavoro per settore industriale, ma questi effetti varieranno anche nel tempo. Nel breve periodo, gli impatti maggiori potrebbero riguardare settori come i servizi finanziari, dove gli algoritmi possono portare ad analisi e valutazioni più rapide ed efficienti. Nel lungo termine, invece, lo sviluppo di veicoli autonomi senza conducente potrebbe far sì che gli impatti maggiori si registreranno nel settore dei trasporti. Ciononostante, secondo diverse fonti un problema comune a cui l’AI porterà nel settore lavorativo è quello della disuguaglianza.

L’AI e l’aumento delle diseguaglianze

Secondo due ricercatori dello Stockholm Environment Institute svedese lo sviluppo dell’AI amplificherà le disuguaglianze all’interno delle nazioni e tra di esse, sottolineando la necessità di quadri di governance e di politiche per affrontare queste sfide. I ricercatori esplorano anche le dimensioni dell’iniquità nell’IA, tra cui le opportunità economiche, i pregiudizi nei dati di sviluppo e addestramento e l’accesso limitato ai dati e alle infrastrutture informatiche.

Dal punto di vista legale, ad esempio, attualmente la maggior parte del dibattito sull’IA e gli sforzi di regolamentazione sono concentrati nei Paesi occidentali, trascurando le esigenze e le preoccupazioni delle regioni dell’America Latina, dell’Africa e dell’Asia. Le conseguenze di un’IA non regolamentata potrebbero approfondire le disuguaglianze globali e rafforzare i pregiudizi, esponendo i Paesi a reddito medio-basso e con istituzioni più deboli a maggiori vulnerabilità.