L’offerta per la fibra di Wind3 è disponibile in edizione web con un canone promozionale di 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi, che sale a 29,99 euro dal secondo anno.
Wind3 include 12 mesi di Amazon Prime anche per gli utenti che possiedono già un abbonamento attivo, oltre al modem Wi-Fi 7 e ai Giga illimitati sulle SIM compatibili. La promozione è soggetta a disponibilità tecnica e copertura della rete Wind3.
Indice degli argomenti
Cosa comprende l’offerta per la fibra di Wind3
La promozione di Wind3 si basa sulla connessione Super Fibra con velocità fino a 2,5 Gbps in download nelle aree raggiunte dalla rete FTTH.
Tra i servizi inclusi figurano 12 mesi di Amazon Prime. Il vantaggio riguarda sia i nuovi iscritti sia gli utenti che possiedono già un abbonamento a pagamento, che viene prorogato di un anno.
L’offerta comprende inoltre il modem Wi-Fi 7, già incluso nel costo mensile complessivo, progettato per migliorare copertura, stabilità della connessione e gestione simultanea di numerosi dispositivi domestici.
Quali sono le funzionalità del modem Wi-Fi 7 e le prestazioni della rete
Il router di ultima generazione utilizza le bande Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz e permette una distribuzione più uniforme del segnale negli ambienti domestici.
Tra le funzioni disponibili rientrano:
- il controllo remoto tramite app
- la configurazione già effettuata all’attivazione
- l’assistenza tecnica in caso di guasti
Il dispositivo supporta numerosi apparecchi collegati contemporaneamente, caratteristica utile per abitazioni con smart TV, console, computer, dispositivi di domotica e sistemi di videosorveglianza.
Come ottenere con Wind3 Amazon Prime e Giga illimitati sulle SIM
Oltre alla connessione fissa, il pacchetto di Wind3 comprende servizi aggiuntivi che incidono sul valore economico dell’offerta.
- Amazon Prime, incluso per i primi 12 mesi per tutti, permette di sfruttare Prime Video, Prime Gaming, spedizioni rapide e altri servizi previsti dall’abbonamento. Al termine dei 12 mesi promozionali il rinnovo avviene automaticamente secondo le condizioni previste dal servizio.
- Chi possiede SIM compatibili può attivare gratuitamente Giga illimitati fino a tre numeri intestati allo stesso cliente. I Giga risultano disponibili anche durante l’attesa dell’attivazione della linea fissa.
- È presente anche il servizio Wi-Fi Calling, che consente di effettuare e ricevere chiamate tramite la rete Wi-Fi domestica nelle aree dove il segnale mobile è debole o assente, senza costi aggiuntivi, utilizzando smartphone compatibili.
Quanto costa l’offerta per la fibra di Wind3
Il canone promozionale dell’offerta per navigare con la fibra di Wind3 ha un costo di 24,99 euro al mese per 12 mesi. In seguito, la tariffa è di 29,99 euro al mese.
|Voce
|Dettaglio
|Canone promozionale
|24,99 €/mese per 12 mesi
|Canone dal 13° mese
|29,99 €/mese
|Attivazione
|1,99 €/mese per 24 mesi
|Amazon Prime
|Incluso per 12 mesi
|Modem Wi-Fi 7
|Incluso nel costo complessivo dell’offerta
|Velocità massima FTTH
|Fino a 2,5 Gbps in download
|Giga illimitati
|Fino a 3 SIM compatibili
Copertura e altri aspetti da verificare per navigare con la fibra Wind3
L’offerta è disponibile nelle aree coperte dalle tecnologie previste da WIND3, con prestazioni che variano in base alla rete disponibile presso l’indirizzo dell’utente. In caso di indisponibilità della FTTH, l’operatore attiva la migliore tecnologia compatibile tra FTTC, FWA o altre soluzioni previste.
Prima della sottoscrizione è quindi opportuno verificare la copertura della propria abitazione, poiché velocità e tecnologia effettivamente disponibili dipendono dall’infrastruttura presente nella zona.
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