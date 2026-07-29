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Offerta fibra Wind3 con 12 mesi di Amazon Prime anche per chi è già cliente e si risparmiano 5 euro al mese

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L’offerta fibra di Wind3 disponibile online abbina una connessione fino a 2,5 Gbps a 24,99 euro al mese per il primo anno, con 12 mesi di Amazon Prime inclusi anche per chi è già cliente. La promozione comprende inoltre modem Wi-Fi 7, Giga illimitati per le SIM compatibili e Wi-Fi Calling senza costi aggiuntivi

Pubblicato il 29 lug 2026
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Offerta fibra Wind3
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Offerta fibra Wind3: i 3 punti chiave

  • Promozione web: canone promo 24,99 euro/mese per 12 mesi, poi 29,99 euro; include 12 mesi di Amazon Prime e attivazione online.
  • Connessione Super Fibra fino a 2,5 Gbps nelle zone FTTH; modem Wi-Fi 7 incluso, gestione multi-device e app WIND3.
  • Servizi extra: Giga illimitati su SIM WIND3 (fino a 3 numeri), Wi-Fi Calling; verifica copertura: in assenza di FTTH si passa a FTTC o FWA.
Riassunto generato con AI

L’offerta per la fibra di Wind3 è disponibile in edizione web con un canone promozionale di 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi, che sale a 29,99 euro dal secondo anno.

Wind3 include 12 mesi di Amazon Prime anche per gli utenti che possiedono già un abbonamento attivo, oltre al modem Wi-Fi 7 e ai Giga illimitati sulle SIM compatibili. La promozione è soggetta a disponibilità tecnica e copertura della rete Wind3.

Attiva l’offerta per avere la fibra di Wind3

Cosa comprende l’offerta per la fibra di Wind3

La promozione di Wind3 si basa sulla connessione Super Fibra con velocità fino a 2,5 Gbps in download nelle aree raggiunte dalla rete FTTH.

Tra i servizi inclusi figurano 12 mesi di Amazon Prime. Il vantaggio riguarda sia i nuovi iscritti sia gli utenti che possiedono già un abbonamento a pagamento, che viene prorogato di un anno.

L’offerta comprende inoltre il modem Wi-Fi 7, già incluso nel costo mensile complessivo, progettato per migliorare copertura, stabilità della connessione e gestione simultanea di numerosi dispositivi domestici.

Quali sono le funzionalità del modem Wi-Fi 7 e le prestazioni della rete

Il router di ultima generazione utilizza le bande Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz e permette una distribuzione più uniforme del segnale negli ambienti domestici.

Tra le funzioni disponibili rientrano:

  • il controllo remoto tramite app
  • la configurazione già effettuata all’attivazione
  • l’assistenza tecnica in caso di guasti

Il dispositivo supporta numerosi apparecchi collegati contemporaneamente, caratteristica utile per abitazioni con smart TV, console, computer, dispositivi di domotica e sistemi di videosorveglianza.

Come ottenere con Wind3 Amazon Prime e Giga illimitati sulle SIM

Oltre alla connessione fissa, il pacchetto di Wind3 comprende servizi aggiuntivi che incidono sul valore economico dell’offerta.

  • Amazon Prime, incluso per i primi 12 mesi per tutti, permette di sfruttare Prime Video, Prime Gaming, spedizioni rapide e altri servizi previsti dall’abbonamento. Al termine dei 12 mesi promozionali il rinnovo avviene automaticamente secondo le condizioni previste dal servizio.
  • Chi possiede SIM compatibili può attivare gratuitamente Giga illimitati fino a tre numeri intestati allo stesso cliente. I Giga risultano disponibili anche durante l’attesa dell’attivazione della linea fissa.
  • È presente anche il servizio Wi-Fi Calling, che consente di effettuare e ricevere chiamate tramite la rete Wi-Fi domestica nelle aree dove il segnale mobile è debole o assente, senza costi aggiuntivi, utilizzando smartphone compatibili.

Quanto costa l’offerta per la fibra di Wind3

Il canone promozionale dell’offerta per navigare con la fibra di Wind3 ha un costo di 24,99 euro al mese per 12 mesi. In seguito, la tariffa è di 29,99 euro al mese.

VoceDettaglio
Canone promozionale24,99 €/mese per 12 mesi
Canone dal 13° mese29,99 €/mese
Attivazione1,99 €/mese per 24 mesi
Amazon PrimeIncluso per 12 mesi
Modem Wi-Fi 7Incluso nel costo complessivo dell’offerta
Velocità massima FTTHFino a 2,5 Gbps in download
Giga illimitatiFino a 3 SIM compatibili

Copertura e altri aspetti da verificare per navigare con la fibra Wind3

L’offerta è disponibile nelle aree coperte dalle tecnologie previste da WIND3, con prestazioni che variano in base alla rete disponibile presso l’indirizzo dell’utente. In caso di indisponibilità della FTTH, l’operatore attiva la migliore tecnologia compatibile tra FTTC, FWA o altre soluzioni previste.

Prima della sottoscrizione è quindi opportuno verificare la copertura della propria abitazione, poiché velocità e tecnologia effettivamente disponibili dipendono dall’infrastruttura presente nella zona.

Attiva l’offerta per avere la fibra di Wind3
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