L’offerta luce fissa di NeN consente di bloccare il prezzo dell’energia elettrica per dieci anni con un costo della materia prima pari a 0,114 €/kWh.
La proposta è disponibile per chi effettua uno switch da un altro operatore, una voltura o una nuova attivazione. NeN rende attivabile la formula a prezzo bloccato su tutte queste casistiche e permette di scegliere tra una rata mensile fissa oppure le tradizionali bollette a consumo.
NeN propone inoltre energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.
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Come funziona il prezzo bloccato per 10 anni dell’offerta luce di NeN
L’offerta “Luce | Dieci” di NeN mantiene invariato il prezzo della materia energia per un periodo di dieci anni. In questo modo il costo dell’energia non segue le oscillazioni del mercato elettrico durante l’intera durata del blocco.
La formula può risultare utile nei periodi caratterizzati da forte volatilità dei prezzi. Il cliente conosce fin dall’attivazione il prezzo unitario dell’energia e può pianificare la spesa con maggiore prevedibilità.
Chi preferisce una gestione ancora più lineare può scegliere la rata fissa mensile. In alternativa rimane disponibile la fatturazione basata sui consumi effettivi.
L’attivazione dell’offerta di NeN 10 è disponibile per diverse esigenze
L’offerta a prezzo bloccato di NeN copre le principali modalità di attivazione. È disponibile per:
- switch da un altro fornitore;
- voltura;
- voltura con cambio di fornitore;
- nuova attivazione o subentro.
Il passaggio non comporta interruzioni della fornitura elettrica. La normativa del mercato libero prevede inoltre il cambio di operatore senza penali e senza costi di recesso.
Prezzo bloccato o variabile con NeN: quali sono le differenze
NeN propone anche formule indicizzate al mercato attraverso l’offerta “Luce | Surf“, che segue il valore del PUN monorario.
La soluzione a prezzo bloccato mantiene invariato il costo della materia energia per il periodo previsto dal contratto. L’offerta variabile, invece, riflette l’andamento del mercato elettrico. Nei periodi di ribasso può generare risparmi, mentre durante le fasi di aumento trasferisce le variazioni in bolletta.
Quanto costa l’offerta NeN Dieci per la bolletta della luce
L’offerta Luce | Dieci abbina il prezzo della materia energia più basso tra le formule a prezzo bloccato indicate e una quota fissa annuale inferiore rispetto alle altre proposte riportate. Inoltre, tutta l’energia elettrica fornita proviene da fonti rinnovabili certificate.
|Offerta
|Prezzo materia energia
|Quota fissa
|Durata prezzo
|Luce | Dieci
|0,114 €/kWh
|72 €/anno
|10 anni
|Luce | Due
|0,124 €/kWh
|96 €/anno
|2 anni
|Luce | Surf
|PUN monorario
|120 €/anno
|Variabile
Quanto si può risparmiare con NeN Luce Dieci
Per comprendere meglio la convenienza della tariffa, si può prendere come riferimento una famiglia italiana composta da tre persone con un consumo annuo di circa 2.700 kWh, in linea con i consumi medi nazionali.
Con l’offerta Luce | Dieci, il costo della materia energia rimane fissato a 0,114 €/kWh per dieci anni. La spesa annua per la sola materia energia sarebbe quindi pari a circa 308 euro (2.700 × 0,114 €/kWh), ai quali si aggiungono la quota fissa di 72 euro l’anno e le altre componenti della bolletta previste dalla regolazione.
Se, nello stesso periodo, il prezzo dell’energia sul mercato dovesse salire fino a 0,15 €/kWh, una famiglia con gli stessi consumi pagherebbe circa 405 euro per la sola materia energia. La differenza sarebbe di circa 97 euro all’anno, pari a quasi 970 euro nell’arco di dieci anni, ipotizzando consumi costanti e prezzi di mercato sempre superiori al valore bloccato.
Si tratta di una simulazione puramente esemplificativa, che evidenzia come il vantaggio economico dell’offerta derivi dalla protezione contro eventuali rincari futuri della componente energia. Il risparmio effettivo dipenderà dall’andamento del mercato elettrico e dai consumi reali della famiglia.
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