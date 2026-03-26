Una carriera a prova di intelligenza artificiale: i consigli degli esperti

Mamma, papà, che lavoro devo fare da grande, per non subire l’avanzata dell’intelligenza artificiale? Una domanda che i genitori cominciano a sentirsi fare. E che rimbalza nelle menti anche di studenti universitari o anche giovani nei primi anni di lavoro. Pronti a cambiare carriera per avere più chance, adesso che l’AI ha cambiato molte prospettive.

Il tema non riguarda soltanto quali mestieri spariranno, ma quali diventeranno più fragili, soprattutto all’inizio della carriera.

Uno studio recente condotto dalla società di intelligenza artificiale Anthropic, ad esempio, ha dimostrato che i lavori nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia sono meno esposti al rischio di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale, mentre professioni come quella di programmatore informatico e addetto al servizio clienti sono più vulnerabili. Un’analisi condotta da Microsoft lo scorso anno è giunta a conclusioni simili.

Una risposta articolata c’è nella guida “Future-Proof Careers in the Age of AI”, pubblicata a febbraio da Quantumleap Insights e ora piuttosto popolare nel mondo USA.

Che cosa guardare ✅ Più solido ⚠️ Più esposto Tipo di attività Lavoro fisico, tecnico, relazionale Compiti da scrivania ripetitivi Valore umano Fiducia, empatia, responsabilità Attività standardizzate e sostituibili Decisioni Casi complessi, contesto, giudizio Sintesi, revisione, produzione seriale Uso dell’ai Strumento di supporto Sostituto del lavoro base Ingresso nel mestiere Stage, pratica, portfolio Solo teoria Competenze richieste Specializzazione + alfabetizzazione ai Profilo generico Prospettive Sanità, istruzione, mestieri tecnici, cybersecurity Ruoli junior standardizzati in tech, legale, contabilità, contenuti ripetitivi

Riassume i principali studi usciti sul tema AI e lavoro per dare consigli su una carriera a prova di AI. Da qui al 2030 il saldo complessivo dell’occupazione globale resta positivo – dice la guida e gli studi, ma i ruoli più esposti all’automazione e più standardizzati rischiano di perdere terreno, mentre crescono quelli che richiedono giudizio, relazione, manualità, responsabilità e capacità di usare l’ai come strumento.

Perché servono carriere a prova di AI

Il World Economic Forum stima 170 milioni di nuovi posti di lavoro creati e 92 milioni spostati o sostituiti entro il 2030, con un saldo netto di 78 milioni. La stessa guida richiama il Global AI Jobs Barometer 2025 di PwC, secondo cui chi possiede competenze sull’ai ottiene ormai un premio salariale medio del 56% rispetto a colleghi nello stesso ruolo che non le hanno. Avverte anche che i giovani all’ingresso del mercato sono i più vulnerabili: Goldman Sachs, nella ricostruzione riportata dal dossier, segnala un aumento della disoccupazione tra i 20 e i 30 anni nelle occupazioni tech-exposed e un taglio delle assunzioni graduate in diversi settori professionali.

Il primo criterio: non cercare il “settore giusto”, ma il tipo di lavoro giusto

Un errore frequente è ragionare per etichette larghe: stem uguale sicurezza, lavori manuali uguale ripiego, professioni intellettuali uguale protezione. La guida mostra che non funziona più così. Dentro lo stesso settore convivono ruoli molto solidi e altri molto esposti. In tecnologia, per esempio, lo sviluppatore software generalista viene descritto come più vulnerabile, soprattutto nelle mansioni junior e ripetitive, mentre crescono figure come ingegnere ai/ml, esperto di cybersecurity e ingegnere della robotica. In finanza e area legale, invece, restano più protetti i ruoli che operano in contesti ambigui e ad alta responsabilità, mentre contabili, paralegali e assistenti legali risultano più esposti.

Il criterio utile, quindi, non è chiedersi se un settore “userà l’ai”. La risposta è già sì. La domanda vera è un’altra: quel lavoro vive di procedure ripetibili e sintesi di informazioni, oppure di fiducia, contatto umano, valutazione in condizioni incerte, lavoro fisico in ambienti variabili, responsabilità personale?

Dove crescono le carriere a prova di AI

Nella matrice della guida, i punteggi più alti di “resistenza all’ai” vanno alle professioni sanitarie, ai mestieri tecnici specializzati, all’istruzione, ai servizi d’emergenza, ad alcune funzioni pubbliche e diplomatiche. Tra gli esempi riportati ci sono infermiere specializzate, medici, counselor per la salute mentale, insegnanti di sostegno, psicologi scolastici, elettricisti, tecnici hvac, operatori del soccorso, assistenti sociali e professionisti della cybersecurity. Il filo comune non è il prestigio del titolo, ma la combinazione tra competenza tecnica e componente umana difficile da automatizzare.

Quando contano giudizio, relazione e presenza

La sanità, nel dossier, è il caso più evidente. L’ai può aiutare nella diagnostica, nella compilazione di documenti clinici e nel monitoraggio. Non può sostituire il giudizio clinico, il rapporto con il paziente, la gestione dell’errore, la responsabilità di una decisione che riguarda la salute. Anche i mestieri tecnici specializzati hanno una protezione forte: impianti, manutenzione, cantieri, energia rinnovabile e interventi su edifici richiedono presenza fisica, adattamento e capacità di intervenire quando la realtà non coincide con lo schema.

I ruoli analitici che salgono di valore

Per chi ha una vocazione più analitica o internazionale, la guida segnala che diplomazia, governance dell’ai, cybersecurity, ricerca scientifica applicata e ingegneria biomedica hanno prospettive migliori rispetto a molti ruoli impiegatizi tradizionali. Qui l’ai non cancella il lavoro: alza la soglia d’ingresso e cambia il profilo richiesto.

Il nodo dei ruoli junior e dell’accesso

Il documento insiste molto su un punto: il problema principale si concentra nei ruoli d’ingresso. È lì che l’ai trova i compiti più facili da assorbire. Revisione documentale, reportistica standard, codice ripetitivo, audit di base, ricerca preliminare, contenuti generici, assistenza clienti di primo livello. Per anni queste mansioni hanno funzionato come palestra professionale. Oggi molte aziende cercano di automatizzarle.

La scala di carriera che si interrompe

Per questo la guida definisce la situazione una “disrupted ladder”, una scala di carriera interrotta. Il rischio non è solo perdere un mestiere; è non riuscire più a entrare in un settore nei modi tradizionali. Chi punta su professioni molto esposte deve sapere che non basta più arrivare con una laurea e imparare facendo. Servono prove concrete di saper lavorare, spesso già prima del primo contratto. Portfolio, stage, certificazioni, progetti, esperienza con strumenti ai e capacità di usarli bene diventano parte del biglietto d’ingresso.

Il consiglio più utile: scegliere lavori in cui l’ai aumenta la tua produttività, non quelli in cui ti sostituisce

La linea più solida emersa dalla guida è questa: conviene entrare in professioni dove l’ai funziona come leva, non come rimpiazzo. Un infermiere che sa valutare un sistema di supporto diagnostico. Un consulente di cybersecurity che usa modelli per individuare minacce. Un insegnante che sfrutta strumenti generativi per personalizzare materiali e verifiche. Un tecnico di impianti che lavora con sistemi intelligenti negli edifici. Un giornalista che usa l’ai per cercare documenti e analizzare dati, ma fa in prima persona verifica, contesto e interviste.

In questa logica, la carriera migliore non è “anti-ai”. È una carriera dove la tua competenza resta il centro e l’ai diventa un moltiplicatore. La guida lo dice in modo esplicito: non esiste più una strada professionale fuori dall’impatto dell’ai. Chi prova a evitarlo rischia di perdere salario e occasioni. Chi lo integra bene guadagna margine.

Le skill che fanno da barriera all’AI

Il dossier organizza le qualità più difensive in quattro aree. La prima è l’intelligenza emotiva: leggere persone, costruire fiducia, gestire tensioni, capire quando un problema tecnico è in realtà un problema umano. La seconda è la visione creativa: non produrre varianti standard, ma decidere senso, tono, forma e priorità. La terza è la destrezza fisica adattiva: lavorare con il corpo e con le mani in ambienti imprevedibili. La quarta è il giudizio etico e la responsabilità: assumersi il peso di decisioni che incidono su salute, soldi, sicurezza, diritti.

❤️ Intelligenza emotiva ✨ Visione creativa 🖐️ Destrezza fisica ⚖️ Giudizio etico Capire le persone, costruire fiducia, gestire conflitti Ideare, dare forma, leggere il contesto culturale Intervenire con mani e corpo in ambienti imprevedibili Decidere in casi complessi e rispondere delle conseguenze Dove pesa di più Dove pesa di più Dove pesa di più Dove pesa di più sanità, counseling, scuola, lavoro sociale, diplomazia architettura, direzione creativa, arti performative, marketing strategico, giornalismo impianti, edilizia specializzata, emergenza, chirurgia, energia rinnovabile diritto, governance, leadership, magistratura, etica dell’ai Che cosa protegge Che cosa protegge Che cosa protegge Che cosa protegge relazioni difficili da standardizzare creatività legata al contesto, non seriale lavoro sul campo, adattamento, improvvisazione responsabilità personale e decisioni in aree grigie Mossa utile Mossa utile Mossa utile Mossa utile scegliere ruoli dove il rapporto umano è parte centrale del lavoro evitare la produzione generica e puntare su concept, regia, scelta cercare percorsi tecnici con pratica vera e specializzazione puntare su ruoli in cui il problema non è eseguire, ma decidere bene

Chi sta scegliendo un percorso dovrebbe partire da qui, non da una classifica di lavori “caldi”. Una persona forte sul piano relazionale può avere più futuro in psicologia, scuola, sanità, vendita consulenziale o gestione di team che in un ruolo tecnico standardizzato. Chi ha precisione manuale e capacità di risolvere problemi concreti può trovare più stabilità in impiantistica, energia, manutenzione avanzata o robotica applicata che in molte funzioni d’ufficio. Chi ha attitudine analitica e gusto per i sistemi complessi può puntare su cybersecurity, governance tecnologica, ricerca o architettura dei processi.

Come scegliere una carriera AI proof, in pratica

La guida propone sei domande semplici. Vale la pena farsele sul serio. Quel lavoro richiede presenza fisica? Si regge su rapporti di fiducia? Chiede creatività legata al contesto? Implica responsabilità personale su decisioni importanti? Affideresti davvero quel compito a una macchina quando c’è in gioco la tua salute, il tuo denaro, i tuoi figli? Il suo cuore è il giudizio in condizioni incerte o la semplice elaborazione di informazioni?

Più risposte portano verso la prima parte di queste alternative, più il lavoro tende a reggere. Più il ruolo si basa su procedure replicabili e documenti standard, più il rischio cresce.

Il profilo da costruire: competenza profonda più alfabetizzazione ai

Un altro concetto forte del documento è quello delle competenze “a T” . Serve una base solida in un dominio preciso, la barra verticale: medicina, contabilità, diritto, impianti, scuola, ricerca, diplomazia, design, sicurezza informatica.

. Serve una base solida in un dominio preciso, la barra verticale: medicina, contabilità, diritto, impianti, scuola, ricerca, diplomazia, design, sicurezza informatica. Sopra questa base serve una barra orizzontale: saper usare strumenti ai, capire dove sbagliano, scrivere richieste efficaci, verificare risultati, integrare automazione e lavoro umano, conoscere limiti legali ed etici.

Questo significa che imparare a usare l’ai non è un mestiere a parte riservato ai programmatori. È una competenza trasversale. La guida insiste proprio su questo: non tutti devono imparare a scrivere codice, ma tutti devono capire che cosa l’ai può fare, che cosa non sa fare e come impiegarlo nel proprio campo.

Titolo di studio sì, ma non basta più

Tra i passaggi più interessanti del dossier c’è il ridimensionamento del valore automatico del titolo. Secondo i dati sintetizzati nella guida, tra il 2019 e il 2024 la quota di lavori ai-augmented che richiedono una laurea è scesa dal 66% al 59%; nei ruoli più automatizzabili il calo va dal 53% al 44%. Non vuol dire che la laurea non serva. Vuol dire che da sola non protegge più.

Chi sceglie università, its, percorsi professionalizzanti o formazione tecnica dovrebbe chiedersi soprattutto tre cose: quel percorso offre esperienza concreta? integra strumenti ai reali? produce un portfolio o competenze verificabili? In diversi casi, la combinazione tra formazione tecnica, certificazioni e pratica può risultare più spendibile di un titolo prestigioso ma generico.

Le professioni nuove nate con l’ai

La guida elenca anche ruoli emersi proprio grazie all’espansione dell’ai: specialisti di governance dell’ai, esperti di explainability, ricercatori sulla sicurezza dei modelli, analisti di contenuti sintetici e deepfake, progettisti dell’interazione uomo-macchina, figure che aiutano aziende e istituzioni a organizzare il lavoro tra operatori umani e sistemi automatici.

Non sono sbocchi per tutti, ma mostrano una dinamica importante. L’ai non cancella solo posti: crea anche nicchie ad alta responsabilità. La differenza è che queste nicchie chiedono preparazione mista. Non basta conoscere la tecnologia. Serve capire diritto, organizzazione, comunicazione, rischio, qualità dei dati, impatti sociali.

Il consiglio finale: non inseguire il lavoro “immunizzato”, costruisci una posizione adattabile

La guida ricorda che le competenze di base cambieranno rapidamente nei prossimi anni e che una persona avrà probabilmente più capitoli professionali nel corso della vita lavorativa. Questo sposta anche il modo di scegliere. L’obiettivo non è indovinare a 18 o a 25 anni il mestiere perfetto e immutabile. L’obiettivo è entrare in un’area dove si accumulano capacità trasferibili, riconoscibili e difficili da comprimere con l’automazione.

La scelta più prudente, oggi, non è rifugiarsi in professioni apparentemente stabili ma fatte di compiti standard. È puntare su lavori dove contano relazione, responsabilità, competenza concreta e capacità di lavorare bene con l’ai. Chi fa questa combinazione ha più probabilità di difendere reddito, occupabilità e margine di crescita. Gli altri rischiano di scoprire troppo tardi che il problema non era l’arrivo della tecnologia, ma essere entrati nel mercato con un profilo già pronto per essere automatizzato.

TEST: il lavoro che stai facendo o scegliendo regge davvero all’ai?

1) Richiede presenza fisica?

Sì → più tenuta

No → più rischio

↓

2) Si basa sulla fiducia tra persone?

Sì → più tenuta

No → più rischio

↓

3) Chiede creatività legata al contesto?

Sì → più tenuta

No → più rischio

↓

4) Implica responsabilità personale?

Sì → più tenuta

No → più rischio

↓

5) Affideresti a un’ai quel compito per salute, soldi o sicurezza?

No, o esiterei → il ruolo resta più umano

Sì, senza problemi → il rischio sale

↓

6) Conta più il giudizio che la sintesi di informazioni?

Giudizio → più tenuta

Sintesi di informazioni → più rischio

↓

Come leggere il risultato

5-6 risposte favorevoli

→ tenuta alta

Mestieri vicini a sanità, istruzione, emergenza, diplomazia, mestieri tecnici, cybersecurity, ricerca applicata. La guida colloca proprio queste aree tra le più resistenti, perché uniscono relazione, presenza fisica, giudizio o adattamento sul campo.

3-4 risposte favorevoli

→ tenuta intermedia

Il lavoro può reggere, ma va rafforzato con specializzazione e uso intelligente dell’ai. Nel dossier, per esempio, alcune professioni tech e creative restano solide solo quando si spostano da esecuzione a progettazione, architettura, strategia o supervisione.

0-2 risposte favorevoli

→ rischio alto

Qui di solito rientrano i ruoli junior standardizzati, dove pesano raccolta dati, revisione documentale, reportistica, produzione seriale di contenuti o codice ripetitivo. La guida segnala che proprio all’ingresso della carriera si concentra oggi la parte più fragile del mercato.