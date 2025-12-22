L’esplosione dei video generati dall’AI sta mettendo in crisi il patto di fiducia tra spettatore e documentarista, mentre negli Stati Uniti emergono i primi casi di filmati sintetici utilizzati senza trasparenza.
Video storici falsi con l’AI: crolla la fiducia nei documentari
L’intelligenza artificiale generativa sta minando la fiducia nei documentari americani. Tecnologie come Sora permettono di creare video storici falsi indistinguibili dalla realtà. Il fenomeno del liar’s dividend consente di negare prove autentiche. Archivi contaminati e memoria collettiva a rischio
