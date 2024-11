App Impresa Italia, come funziona: tutorial per imprenditori

Impresa italia è l’app delle Camere di commercio con cui ogni imprenditrice e imprenditore può consultare, scaricare e condividere senza alcun costo i documenti ufficiali e aggiornati della propria azienda presenti nel Registro delle Imprese. Nato come portale web accessibile dalla piattaforma impresa.italia.it – e conosciuto come il “cassetto digitale dell’imprenditore” – il servizio conta oggi oltre due milioni di utenti in rappresentanza di circa 2,5 milioni di imprese (una persona può infatti gestire o rappresentare più di un’impresa). In questa guida scopriremo quali sono le funzionalità disponibili, il valore dei documenti e delle informazioni accessibili e quali sono le principali implementazioni previste nei prossimi mesi.

Impresa Italia, a cosa serve l’app

Ad oggi, Impresa italia consente a ogni legale rappresentante d’impresa non solo di accedere gratuitamente ai principali documenti della propria azienda disponibili nel Registro delle Imprese (visura in italiano e in inglese, atto costitutivo, ultime annualità di bilancio depositate, statuto), ma anche di monitorare lo stato delle pratiche inviate al Registro delle Imprese e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (il SUAP), di esibire l’Attestato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di effettuare pagamenti e di ricevere notifiche su opportunità di finanziamento e sulla scadenza di adempimenti.

Per rispondere alle esigenze di chi gestisce un’impresa e sempre più ha bisogno di avere rapidamente a disposizione tutte le informazioni che riguardano la propria attività per condividerle, il servizio ha da pochi mesi cambiato veste, sbarcando negli store online in forma di vera e propria App. Un passaggio che rivela la volontà del sistema camerale di fare dell’approccio mobile first la chiave di volta di un rapporto più semplice, diretto ed efficiente con imprenditrici e imprenditori digitali. E che traguarda l’obiettivo di integrare nell’App funzionalità che vanno al di là della consultazione e recupero di documenti e informazioni ufficiali (come la possibilità di effettuare pagamenti), per estendere questa modalità di dialogo anche ai rapporti con altre pubbliche amministrazioni – centrali e locali – integrando e semplificando le modalità di accesso alle nuove piattaforme digitali come la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND).

App Impresa Italia, come si usa: tutorial

Per accedere all’App impresa italia è necessario effettuare il download dallo Store del proprio smartphone. L’App è disponibile su Google Play, Apple Store e AppGallery.

Dopo aver effettuato il download, al lancio dell’app è richiesto l’accesso ai dati del telefono e l’autorizzazione all’invio delle notifiche. È importante consentire questa operazione per permettere all’app di avvisare l’utente ogni qualvolta sia disponibile un nuovo documento da visualizzare o ci siano delle comunicazioni importanti che lo riguardano.

Login e primo accesso

Per accedere è necessario utilizzare la propria identità SPID di livello 2 oppure la CIE (Carta di Identità Elettronica).

Grazie all’integrazione tra App e Registro delle Imprese, l’identità digitale consente al sistema di identificare con certezza la persona che accede e il ruolo (o i ruoli) che detiene in una o più aziende esistenti.

In questo secondo caso, si genererà un unico profilo da cui l’utente può visualizzare e gestire separatamente le aziende nelle quali ricopre o qualifiche.

Una volta effettuato il login, per l’inizializzazione dell’App è necessario accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali e prendere visione delle note legali.

Sempre al primo accesso, è necessario creare un codice di sblocco per l’apertura rapida e sicura dell’applicazione e, qualora il dispositivo utilizzato ne sia provvisto, è possibile anche abilitare l’accesso biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale).

Creazione del profilo

Dal menu posto in basso, nella sezione “Profilo”, è possibile effettuare alcune operazioni per rendere l’esperienza di fruizione maggiormente in linea con le proprie esigenze, in modo che tali scelte vengano riproposte di default come preferenze personali ad ogni successivo accesso al servizio.

Nella sezione “Profilo – Dati Impresa”, è possibile visualizzare un riepilogo dei dati dell’impresa collegata all’utente, tra cui Ragione Sociale per esteso, attività, codice fiscale e domicilio digitale o PEC.

Nella sezione “Profilo – Preferenze”, è possibile gestire la configurazione delle notifiche, della lingua (italiano, tedesco o inglese) e, nel caso all’utente fossero associate più imprese, scegliere l’azienda predefinita da mostrare al momento dell’accesso all’App.

Cambio impresa

Come detto, Impresa Italia è concepito per gestire la consultazione di informazioni, atti, etc., di una sola impresa per volta, ma è sempre possibile, per un utente associato a più imprese passare istantaneamente da un’impresa all’altra attraverso l’apposito selettore all’interno della barra dedicata.

Notifiche

Il pallino rosso accanto al nome dell’azienda da selezionare sta ad indicare che per quell’impresa sono presenti notifiche da leggere. Cliccando all’interno della notifica è possibile accedere e ottenere, ad esempio, un documento richiesto in precedenza tramite il pulsante “Scarica documento”.

Assistenza Impresa Italia

Attraverso il simbolo del punto interrogativo (aiuto) presente all’interno dell’app in altro a destra, è possibile avere l’accesso alle domande più frequenti con le relative risposte.

Scorrendo la sezione “Aiuto” è possibile accedere al portale del servizio clienti attraverso il pulsante “Vai all’assistenza” e scegliere la tipologia di assistenza clienti preferita tra “Scrivici”, “Prenota un appuntamento” e “Contatti diretti”.

Struttura dei menu e funzionalità dell’app Impresa Italia

Oltre al profilo, il menu di navigazione principale (in basso alla schermata) fornisce l’accesso a tre aree denominate “Documenti”, “Procedimenti” e “Servizi”.

Documenti

L’area “Documenti” è organizzata in due sezioni principali contenenti in una i documenti presenti nel Registro imprese della Camera di Commercio e nell’altra i documenti ufficiali delle altre PA (attualmente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Nella sezione “Altre PA – MASE” è possibile scaricare i documenti ufficiali e gli attestati di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per le sole imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ossia quelle aziende che svolgono attività di raccolta e trasporti di rifiuti, commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti o bonifica di siti e beni contenenti amianto.

Prospetti ufficiali

Dalla sezione “CCIAA” è possibile accedere a quattro tipologie di documenti:

• Prospetti ufficiali

• Bilanci

• Atti

• Dichiarazione sostitutiva

Attraverso il pulsante “Visualizza tutti” è possibile avere il dettaglio dei documenti consultabili, quali, per esempio, visura ordinaria completa (anche in lingua inglese, a beneficio delle imprese operanti con l’estero), visura dei soci, visura degli amministratori, partecipazioni, ecc.

È bene specificare che la documentazione potrebbe variare a seconda della forma giuridica dell’impresa che si sta consultando.

Bilanci

Dalla sezione “Bilanci” si accede ai bilanci dell’azienda (ordinari, abbreviati, consolidati, ecc.) di esercizio delle ultime annualità, corredati da verbale ed eventuali relazioni, se presenti.

Ovviamente la sezione è popolata solo per quelle forme giuridiche tenute al deposito del bilancio annuale e che presentano la relativa pratica al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Anche in questo caso, cliccando il pulsante “Visualizza tutti” è possibile avere l’accesso a tutti i file di bilancio disponibili (anche per tutti gli anni precedenti l’ultimo) per l’azienda che si sta consultando.

Cliccando sul pulsante “Ricerca avanzata” è inoltre possibile effettuare una ricerca solo su una specifica tipologia di bilancio usando il campo “Tipo” e/o impostare un determinato range temporale di ricerca dal campo “Intervallo”.

Atti

Da questa sezione si ha l’accesso a tutti gli atti dell’azienda, quali, per esempio, statuto, atto costitutivo ma anche tutta una serie di atti di modifica degli stessi oppure atti accessori come quelli che riguardano fusioni, scissioni, procure, nomine di amministratori, ecc.

Anche in questo caso, per visualizzare rapidamente tutti gli atti disponibili basta cliccare il pulsante “Visualizza tutti” oppure, per individuare un dato tipo di atto a un atto depositato in una data determinata, è disponibile la ricerca avanzata.

Dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva è un documento in formato PDF che, in base all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, può sostituire il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, documento essenziale per molti procedimenti sia verso la Pa sia verso soggetti privati. Quando l’impresa ha bisogno di un Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, può esibire in alternativa la dichiarazione sostitutiva scaricabile gratuitamente dall’App impresa italia (non si applicano, infatti, né il diritto di segreteria né l’imposta di bollo dovuti nel caso di richiesta del certificato cartaceo agli sportelli camerali).

Nella dichiarazione sostitutiva sono riportate, sempre aggiornate, le seguenti informazioni:

– dati identificativi dell’impresa;

– sistema di amministrazione e controllo;

– informazioni sullo statuto;

– informazioni patrimoniali e finanziarie;

– operazioni straordinarie;

– attività;

– titolari di cariche/qualifiche.

PROCEDIMENTI

Dalla voce “Procedimenti” è possibile verificare la documentazione presentata presso il Registro Imprese e presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive dei soli Comuni italiani (oltre 4.000, più della metà del totale) che adottano la piattaforma impresainungiorno.gov.it messa a disposizione dalle Camere di Commercio.

Oltre alla verifica del deposito è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche.

In entrambe le sezioni della home page “Procedimenti” il numero mostrato all’interno del cerchio blu rappresenta le pratiche presentate nell’anno in corso; entrando nel dettaglio delle singole sezioni, è possibile visualizzare lo storico di tutte le pratiche.

Procedimenti SUAP

Nella sezione “Suap” è possibile avere accesso alla documentazione presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del proprio Comune. Come detto, questa funzione riguarda solo i Comuni che aderiscono alla piattaforma impresainungiorno.gov.it (oltre il 50% di tutti i Comuni della penisola). Qualora la prima visualizzazione non restituisca risultati (perché non sono presenti pratiche nell’anno in corso), cliccando sul tasto “Ricerca avanzata” è possibile accedere ai dati degli anni precedenti selezionando lo stato della pratica dal campo “Stato” e l’anno desiderato dal campo “Anno”.

Lo stato delle pratiche, identificabile anche da un sistema di colori diversi (verde, rosso e arancione), rispecchia l’avanzamento dell’iter della pratica presso lo Sportello delle Attività Produttive del Comune di riferimento:

– “in istruttoria” (colore giallo): la pratica è stata ricevuta dal SUAP di riferimento ed è in corso di valutazione di ammissibilità;

– “chiuse” (colore verde): la pratica è stata evasa;

– “sospese” (colore arancione): gli uffici del Suap sono in attesa di un’integrazione o di una correzione;

– “rifiutate” (colore rosso): la pratica è stata respinta.

Entrando nella pratica è possibile consultarne i dettagli e, attraverso il pulsante “Scarica”, è possibile avviare il download dei seguenti documenti:

– “Domanda” presentata allo sportello;

– “Procura”;

– “Riepilogo”;

– “Ricevuta”.

Procedimenti Registro Imprese

Nella sezione “Registro imprese” è possibile verificare l’avanzamento delle pratiche della propria impresa presentate al Registro Imprese, protocollate presso la Camere di Commercio di riferimento. Cliccando sul tasto “Ricerca avanzata” è possibile accedere ai dati degli anni precedenti; la documentazione è filtrabile per anno di presentazione e tipo di stato di avanzamento (pratica protocollata, pratica evasa, pratica sospesa, pratica annullata o respinta).

Entrando nella pratica è possibile consultarne i dettagli e, attraverso il pulsante “Scarica”, è possibile avviare il download dei seguenti documenti:

– “Ricevuta Protocollo”;

– “Ricevuta Comunica”.

Servizi dell’appa Impresa Italia

L’ultima voce del menu principale è dedicata ai “Servizi” e, al momento, consente di accedere alla sezione dedicata al Diritto Annuale, il tributo che ciascuna impresa iscritta al Registro Imprese e ciascun soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) deve versare in favore della Camera di Commercio della provincia presso la quale è ubicata la sede legale e le eventuali unità locali.

L’area è organizzata in due sezioni: “Pagamenti” e “Riepilogo”. Nella prima – nel caso in cui il diritto annuale risulti ancora da versare nei termini consentiti – sarà possibile procedere al versamento dovuto cliccando il pulsante “Calcola e paga”.

Il termine per il versamento ordinario del diritto annuale è il 30 giugno, salvo diversa scadenza per deroghe fiscali o normative. Dopo il 30 giugno, gli importi dovuti saranno calcolati includendo eventuali interessi di mora da versare.

Attraverso il pulsante “Scarica avviso di pagamento” è possibile effettuare il download dell’avviso di pagamento in formato pdf. Tale Avviso può essere pagato attraverso qualsiasi touchpoint PagoPA (esercenti convenzionati, home banking e app abilitate).

Per le imprese che hanno più unità locali, invece, il pagamento del diritto annuale dovrà essere effettuato, seguendo la procedura guidata, sul portale dirittoannuale.camcom.it, al quale si verrà reindirizzati cliccando sul pulsante “Paga Online”. Nel caso di pagamenti per Camere di Commercio diverse, esplodendo il dettaglio si avrà il riepilogo dei pagamenti dovuti per ciascuna di esse.

Nella sezione “Riepilogo”, invece, è messo a disposizione il riepilogo dei pagamenti effettuati, per singola annualità, relativi al Diritto Annuale dovuto alla propria Camera di Commercio di appartenenza. Nel dettaglio annuale vengono mostrati i versamenti anche nel caso in cui siano presenti più pagamenti su diversi codici tributo sulla stessa CCIAA.

Lo scenario futuro

Entro il 2024, l’app si arricchirà di ulteriori funzionalità pensate per semplificare la vita degli imprenditori. Tra queste, un innovativo servizio di notifiche personalizzate che terrà gli utenti sempre aggiornati su eventi di rilevanza per l’impresa, per non rischiare di perdere opportunità o scadenze.

Inoltre, sarà possibile verificare la situazione della propria impresa rispetto ai principali adempimenti richiesti dalla Camera di commercio. Questo servizio permetterà di controllare lo stato di salute della propria impresa, prerequisito fondamentale per ottenere credibilità e fiducia con clienti, fornitori e partner.

Ma l’obiettivo più ambizioso è quello di continuare nel processo di semplificazione dei rapporti tra imprese e Stato interfacciando l’imprenditore con la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND).

Grazie al progetto “Digital Hub” – sviluppato dal Sistema Camerale con Unioncamere e InfoCamere – attraverso specifici algoritmi l’App impresa italia potrà facilitare ed accelerare l’iter dei procedimenti amministrativi che riguardano le imprese, abilitando un insieme di controlli e verifiche automatizzate sui dati dell’impresa stessa.

Questo percorso si è già avviato e i prossimi mesi potranno già delineare un profilo più digitale e moderno dell’imprenditoria italiana e di una PA più efficiente e meno invadente.